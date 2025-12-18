Google представи новия си AI модел с обещания за висока скорост

Mountain View току-що представи поредната си новост, след като миналия месец дебютира Gemini 3 Pro с високопроизводителния Gemini 3 Flash. Вариантът Flash е проектиран изцяло с единствена цел – скорост. Google твърди, че за по-голямата част от задачите този нов двигател работи толкова бързо, колкото стандартното търсене, като ефективно елиминира забавянето, което понякога тормозеше предишното поколение големи езикови модели.

Под капака Gemini 3 Flash е инсталиран като стандартен двигател в приложението Gemini, като се справя както с режима „Fast“, така и с режима „Thinking“. Докато Gemini 3 Pro за тежки натоварвания остава предпочитаният избор за сложни инженерни задачи като напреднала математика и кодиране, моделът Flash е повече от способен да се справи с ежедневните задачи на повечето потребители. Може би най-впечатляващото е, че той не е само бърз, но и технически превъзхожда излизащия Gemini 2.5 Flash и дори изпреварва стария 2.5 Pro по няколко ключови показателя, което го поставя наравно с конкуренти като GPT-5.2 на OpenAI.

Тази високоскоростна архитектура се интегрира и в глобалната инфраструктура на AI Mode на Google Search. С преминаването към модела Flash, системата вече е по-добре оборудвана да анализира нюансирани ограничения и да предоставя високо структурирани отговори с минимална латентност. За напредналите потребители на американския пазар Google предлага още по-мощна опция „Thinking with 3 Pro“ в рамките на Search, която предоставя задълбочена помощ и динамични визуални симулации за най-взискателните запитвания.

Актуализацията за САЩ включва и интегрирането на Nano Banana 3 Pro, което позволява създаването на изображения с висока точност директно в интерфейса на търсенето в същото меню „Thinking“. Макар че настоящият процес на избор на тези различни нива на производителност прилича малко на навигация в сложно меню за инфоразвлечения, суровата скорост и възможности на модела Flash подсказват, че Google печели надпреварата за ефективност.