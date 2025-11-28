Седем съвета как да подготвите колата за зимата

С наближаването на студения сезон, всеки отговорен шофьор трябва да спре да отлага неизбежното – подготовката на автомобила за зимните предизвикателства. Ниските температури, влагата и хлъзгавите пътища изискват не просто внимание, а пълен технически преглед, който да гарантира безопасността и безпроблемното стартиране на двигателя сутрин. Ето кои са седемте ключови стъпки, които автомобилните специалисти препоръчват да следваме.

Началото винаги трябва да бъде поставено с пълна и професионална диагностика

Това е алфата и омегата на зимната подготовка. Необходима е цялостна проверка на всички системи, като не бива да се пренебрегва задълбочената диагностика на ходовата част и шасито – те понасят най-големи удари от дупки и неравности през годината.

Следващата критична точка е акумулаторът

Студът е безмилостен към него. Препоръчително е той да бъде изваден, зареден до максималния си капацитет, а ако вече е на преклонна възраст и не може да задържи заряда, подмяната му е наложителна. Надеждният старт в ледените утрини зависи пряко от неговото здраве.

Не по-малко важно е двигателното масло

При ниски температури вискозитетът му се увеличава драстично, което затруднява изпомпването му през каналите, а оттам и смазването на ключовите компоненти при първоначално палене. Използвайте задължително зимни масла с нисък вискозитет – например 0W-30 или 5W-40, за да осигурите бързо достигане на смазката до всяка точка на двигателя.

Охладителната система също изисква нашето внимание

Необходимо е да се провери точката на замръзване на антифриза. Тя трябва да бъде адекватна за най-суровите прогнози. Освен това, антифризът трябва да съдържа и необходимите инхибитори на корозия, които да предпазят вътрешността на двигателя и радиатора от нежелани химични процеси.

Сцеплението е живот, а то се осигурява от гумите

Летните смеси губят еластичността си и се втвърдяват при ниски температури, превръщайки се в риск за безопасността. Зимните гуми, благодарение на специалния си състав, остават гъвкави и запазват сцеплението дори при екстремно ниски градуси, като до -30°C. Преминаването към тях не е въпрос на избор, а на отговорност.

Спирачната система също трябва да бъде прегледана

С течение на времето спирачната течност поглъща влага, която в студа може да кристализира и потенциално да запуши тръбопроводите, застрашавайки ефективността на спирането. Редовната проверка и подмяна на старата течност е превантивна мярка от огромно значение.

И накрая, но не на последно място – предпазете каросерията

Гумените уплътнения на вратите и багажника трябва да бъдат обработени със силиконов спрей. Това ще предотврати досадното и често болезнено замръзване и залепване на вратите. Освен това, в региони с агресивно използване на сол и хлориди, експертите препоръчват антикорозионна обработка на долната част на автомобила и вътрешността на калниците.