Новини
Авто »
Седем съвета как да подготвите колата за зимата

Седем съвета как да подготвите колата за зимата

28 Ноември, 2025 10:17 409 1

  • зима-
  • подготовка на автомобил-
  • съвети

Всички тези стъпки гарантират, че автомобилът ви ще бъде готов студения сезон

Седем съвета как да подготвите колата за зимата - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С наближаването на студения сезон, всеки отговорен шофьор трябва да спре да отлага неизбежното – подготовката на автомобила за зимните предизвикателства. Ниските температури, влагата и хлъзгавите пътища изискват не просто внимание, а пълен технически преглед, който да гарантира безопасността и безпроблемното стартиране на двигателя сутрин. Ето кои са седемте ключови стъпки, които автомобилните специалисти препоръчват да следваме.

Началото винаги трябва да бъде поставено с пълна и професионална диагностика

Това е алфата и омегата на зимната подготовка. Необходима е цялостна проверка на всички системи, като не бива да се пренебрегва задълбочената диагностика на ходовата част и шасито – те понасят най-големи удари от дупки и неравности през годината.

Следващата критична точка е акумулаторът

Студът е безмилостен към него. Препоръчително е той да бъде изваден, зареден до максималния си капацитет, а ако вече е на преклонна възраст и не може да задържи заряда, подмяната му е наложителна. Надеждният старт в ледените утрини зависи пряко от неговото здраве.

Не по-малко важно е двигателното масло

При ниски температури вискозитетът му се увеличава драстично, което затруднява изпомпването му през каналите, а оттам и смазването на ключовите компоненти при първоначално палене. Използвайте задължително зимни масла с нисък вискозитет – например 0W-30 или 5W-40, за да осигурите бързо достигане на смазката до всяка точка на двигателя.

Охладителната система също изисква нашето внимание

Необходимо е да се провери точката на замръзване на антифриза. Тя трябва да бъде адекватна за най-суровите прогнози. Освен това, антифризът трябва да съдържа и необходимите инхибитори на корозия, които да предпазят вътрешността на двигателя и радиатора от нежелани химични процеси.

Сцеплението е живот, а то се осигурява от гумите

Летните смеси губят еластичността си и се втвърдяват при ниски температури, превръщайки се в риск за безопасността. Зимните гуми, благодарение на специалния си състав, остават гъвкави и запазват сцеплението дори при екстремно ниски градуси, като до -30°C. Преминаването към тях не е въпрос на избор, а на отговорност.

Спирачната система също трябва да бъде прегледана

С течение на времето спирачната течност поглъща влага, която в студа може да кристализира и потенциално да запуши тръбопроводите, застрашавайки ефективността на спирането. Редовната проверка и подмяна на старата течност е превантивна мярка от огромно значение.

И накрая, но не на последно място – предпазете каросерията

Гумените уплътнения на вратите и багажника трябва да бъдат обработени със силиконов спрей. Това ще предотврати досадното и често болезнено замръзване и залепване на вратите. Освен това, в региони с агресивно използване на сол и хлориди, експертите препоръчват антикорозионна обработка на долната част на автомобила и вътрешността на калниците.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миии...

    0 0 Отговор
    Ше ви кажем аз кво прайм. Прибирам акумулатора на топло и си сядам на дъ-то до печката. Кат ми треа кола, имам крака, такси или автобус и толкоз. Нема ми стане нищо за 4 месеца...даже е здравословно! Който както иска, на мен Господ не ми е зашил седалката на колата за зад--ка, пък и няма да съм шофьор цял живот, шото горе-долу над 65г. няма да имам никакво желание да карам и да поддържам кола.

    10:32 28.11.2025