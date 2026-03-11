Диана Русинова: Готови ли сме за цена на литър бензин/дизел от 2+ €?

Войната в Иран освен напрежение, несигурност и дестабилизация в района на Близкия изток, носи големи рискове и за нашата икономика.
Добре е да се запитаме готови ли сме за цени на 1л гориво от 2+ €? Наясно ли сме какъв е реалният паритет на покупателната способност на българския потребител. И по-страшното как ще посрещнем всички предизвикателства в условията на политическа нестабилност, съмнително служебно правителство и политици, които изглежда не са готови да седнат на масата и да мислят за бъдещето на родината.
За това предупреди във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Чакат ни тежки времена и колкото по-бързо го осъзнаем и вземем мерки, толкова по-голям е шансът да се справим с кризата. Колкото повече отричаме, толкова повече ще удължаваме агонията, а и ще ставаме по-бедни.
Войната носи рискове, но най-тежа ще пострада и сектор пътища, който предимно работи с петролни продукти. Липсата на поддръжка на пътищата ще доведе до още смърт. Масовите фалити в строителния бранш ще повлекат след себе си армия от безработни (близо 400 000 човека са заети в този сектор).
Мисля, че не е време за препирни, а за адекватни и отговорни действия. Защото алтернативата е страшна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А дано стане 10 евро за литър!
Коментиран от #22
16:10 11.03.2026
2 Трол
16:11 11.03.2026
3 безпартиен
Коментиран от #8
16:11 11.03.2026
4 честен ционист
16:11 11.03.2026
5 Питам
16:11 11.03.2026
6 Всеки уикенд в Гърция!
16:11 11.03.2026
7 Държавата да махне
Незабавно
16:12 11.03.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "безпартиен":Картотекира дупките по софийските улици с помощта на Старлинк от космоса срещу обществена поръчка за 9млн лв
16:13 11.03.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРЕДИ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 19 АПРИЛ 2026 ГОДИНА
16:14 11.03.2026
10 българин
16:15 11.03.2026
11 Георги Георгиев
16:17 11.03.2026
12 Дориана
16:17 11.03.2026
13 Тервел
16:18 11.03.2026
14 Защо пък не,
16:18 11.03.2026
15 Гедер
16:19 11.03.2026
16 Така е то в Клуба на Богатите, какво
16:21 11.03.2026
17 Уха
Коментиран от #20
16:22 11.03.2026
18 Тошо
16:31 11.03.2026
19 Готови
16:34 11.03.2026
20 Такава ще е тя
До коментар #17 от "Уха":И като започнат да смесват горивото с разни газьоли и други,с такъв бъркоч ще се кара,такъв бъркоч ще се използва и за други цели....Тази я играхме по време на Югоембаргото.Сега какво си мислиш ще ни продава търговеца?При тези цени на петрола,или трябва да продава бъркоч,или до фалира.А икономиката ни крепащо се на внос и износ,?
16:39 11.03.2026
21 Ко каза
16:40 11.03.2026
22 Буко Баламата
До коментар #1 от "А дано стане 10 евро за литър!":Нали знаеш, че хич не си умен. Като ти се диша ходи на Витоша.
16:41 11.03.2026
23 Цървул
16:43 11.03.2026
24 койдазнай
16:45 11.03.2026
25 Горски
16:45 11.03.2026
26 123
16:45 11.03.2026
27 Хм Хм
16:52 11.03.2026
28 Дервишоглу
16:53 11.03.2026
29 ВРЕМЕ Е ЗА РЕВОЛЮЦИЯ!
16:56 11.03.2026