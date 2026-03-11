Диана Русинова: Готови ли сме за цена на литър бензин/дизел от 2+ €?

Войната в Иран освен напрежение, несигурност и дестабилизация в района на Близкия изток, носи големи рискове и за нашата икономика.

Добре е да се запитаме готови ли сме за цени на 1л гориво от 2+ €? Наясно ли сме какъв е реалният паритет на покупателната способност на българския потребител. И по-страшното как ще посрещнем всички предизвикателства в условията на политическа нестабилност, съмнително служебно правителство и политици, които изглежда не са готови да седнат на масата и да мислят за бъдещето на родината.

За това предупреди във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Чакат ни тежки времена и колкото по-бързо го осъзнаем и вземем мерки, толкова по-голям е шансът да се справим с кризата. Колкото повече отричаме, толкова повече ще удължаваме агонията, а и ще ставаме по-бедни.

Войната носи рискове, но най-тежа ще пострада и сектор пътища, който предимно работи с петролни продукти. Липсата на поддръжка на пътищата ще доведе до още смърт. Масовите фалити в строителния бранш ще повлекат след себе си армия от безработни (близо 400 000 човека са заети в този сектор).

Мисля, че не е време за препирни, а за адекватни и отговорни действия. Защото алтернативата е страшна.