Диана Русинова: Готови ли сме за цена на литър бензин/дизел от 2+ €?
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова: Готови ли сме за цена на литър бензин/дизел от 2+ €?

11 Март, 2026 16:08 875 29

Чакат ни тежки времена и колкото по-бързо го осъзнаем и вземем мерки, толкова по-голям е шансът да се справим с кризата

Войната в Иран освен напрежение, несигурност и дестабилизация в района на Близкия изток, носи големи рискове и за нашата икономика.

Добре е да се запитаме готови ли сме за цени на 1л гориво от 2+ €? Наясно ли сме какъв е реалният паритет на покупателната способност на българския потребител. И по-страшното как ще посрещнем всички предизвикателства в условията на политическа нестабилност, съмнително служебно правителство и политици, които изглежда не са готови да седнат на масата и да мислят за бъдещето на родината.

За това предупреди във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Чакат ни тежки времена и колкото по-бързо го осъзнаем и вземем мерки, толкова по-голям е шансът да се справим с кризата. Колкото повече отричаме, толкова повече ще удължаваме агонията, а и ще ставаме по-бедни.

Войната носи рискове, но най-тежа ще пострада и сектор пътища, който предимно работи с петролни продукти. Липсата на поддръжка на пътищата ще доведе до още смърт. Масовите фалити в строителния бранш ще повлекат след себе си армия от безработни (близо 400 000 човека са заети в този сектор).

Мисля, че не е време за препирни, а за адекватни и отговорни действия. Защото алтернативата е страшна.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 А дано стане 10 евро за литър!

    19 4 Отговор
    В София не се диша!

    Коментиран от #22

    16:10 11.03.2026

  • 2 Трол

    2 6 Отговор
    Диана президент.

    16:11 11.03.2026

  • 3 безпартиен

    15 0 Отговор
    Тази какво работи и от какво се издържа? Какво образование и професионална квалификация има?

    Коментиран от #8

    16:11 11.03.2026

  • 4 честен ционист

    13 2 Отговор
    В клуба на богатите трябва да сте готови за всички изненади на Пазарната икономика.

    16:11 11.03.2026

  • 5 Питам

    12 1 Отговор
    Тази начална учителка, освен като транспортен специалис, вече и като енергиен ли ще трябва да я търпим ?

    16:11 11.03.2026

  • 6 Всеки уикенд в Гърция!

    7 1 Отговор
    Айде стига вече!

    16:11 11.03.2026

  • 7 Държавата да махне

    3 4 Отговор
    акциза и ДДС!!!


    Незабавно

    16:12 11.03.2026

  • 8 честен ционист

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "безпартиен":

    Картотекира дупките по софийските улици с помощта на Старлинк от космоса срещу обществена поръчка за 9млн лв

    16:13 11.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    И 3 ЕВРО ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЗА БЕНЗИН
    .....
    ПРЕДИ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 19 АПРИЛ 2026 ГОДИНА

    16:14 11.03.2026

  • 10 българин

    14 0 Отговор
    ние от 36г търпим мафия,че 2евро за литър ли няма да изтърпим!

    16:15 11.03.2026

  • 11 Георги Георгиев

    8 2 Отговор
    Тоя ненужен индивид и от петрол ли почна да разбира?

    16:17 11.03.2026

  • 12 Дориана

    6 3 Отговор
    Колко пъти ви предупреждавахме, че ще има Трета Световна война, която се превръща в етническа . България остава в периферията на войната, за нея ще има икономически последици. Ето ви ти икономическите последици.

    16:17 11.03.2026

  • 13 Тервел

    5 2 Отговор
    Ще караме електрически коли . Нали си имаме АЕЦ , хиляди ВЕЦове, Соларни паркове , Вятърни турбини, Навиците. Би трябвало да имаме излишък на ток и няма да е проблем да минем всички на Ел.коли.

    16:18 11.03.2026

  • 14 Защо пък не,

    6 3 Отговор
    нали сме в Клуба на богатите. 🤣

    16:18 11.03.2026

  • 15 Гедер

    5 0 Отговор
    Тая нали беше екип с Малкия Мустак . Той май я използва само за трамплин към политиката.

    16:19 11.03.2026

  • 16 Така е то в Клуба на Богатите, какво

    3 3 Отговор
    си мислихте вие?!

    16:21 11.03.2026

  • 17 Уха

    2 0 Отговор
    Голфа върви на олио. Тази шумни плаши

    Коментиран от #20

    16:22 11.03.2026

  • 18 Тошо

    2 2 Отговор
    Градовете ще се изчистят от колите и ще стане спокойно и готино както при соца, когато имаше по една кола на семейство, а не както е сега по 1 кола на глава от населението.

    16:31 11.03.2026

  • 19 Готови

    2 0 Отговор
    Готови сме, стига да има!

    16:34 11.03.2026

  • 20 Такава ще е тя

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уха":

    И като започнат да смесват горивото с разни газьоли и други,с такъв бъркоч ще се кара,такъв бъркоч ще се използва и за други цели....Тази я играхме по време на Югоембаргото.Сега какво си мислиш ще ни продава търговеца?При тези цени на петрола,или трябва да продава бъркоч,или до фалира.А икономиката ни крепащо се на внос и износ,?

    16:39 11.03.2026

  • 21 Ко каза

    4 2 Отговор
    На 2 евро търсенето ще толкова нищожно, че няма как да им се получи.

    16:40 11.03.2026

  • 22 Буко Баламата

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "А дано стане 10 евро за литър!":

    Нали знаеш, че хич не си умен. Като ти се диша ходи на Витоша.

    16:41 11.03.2026

  • 23 Цървул

    2 0 Отговор
    2,5 евро за литър , като начало . Ще се ходи пеш . За здраве . И ще има дълги пости .

    16:43 11.03.2026

  • 24 койдазнай

    1 1 Отговор
    А готови ли сме за ирански ядрени ракети?!?

    16:45 11.03.2026

  • 25 Горски

    2 0 Отговор
    Планираното ограбване на масите продължава... то кризи, пландемии, войни - тъкмо излизаме от едното и влизаме в другото. и така до 2030 - точно както са го написали планировчиците - от хаос в хаос. За военната техника се използва повече дизел отколкото бензин. Нали Денков каза че може да сме зле но важното е че сме направили били мръсно на Русия и не искаме никакъв петрол ни газ оттам.. ей сега с демократичен петрол сме както трябва (той може пак да е руски но минал през няколко посредника докато стане демократичен. Сърдете се на оранжевия мъпет. На него цената му била малка за великите дела, които твори. При едно и също количество като изходна суровина суров петол се получава повече дизел отколкото бензин. Но тъй като дизелът стана много популярен, му вдигаха акциза и цената. Но в България, при каквато и да е световна новина търговците на горива вдигат цените. А пък Роската от КЗК спи дълбок сън със силно стиснати очи. Нека експертите които масово говореха че няма да има повишение да обясняват защо се случва. Причини винаги ще се намерят както и пишман експерти. Зимата в САЩ била много студена и затова дизела в България поскъпнал повече от бензина.

    16:45 11.03.2026

  • 26 123

    1 0 Отговор
    климатични промени.Войната в масонски театър.

    16:45 11.03.2026

  • 27 Хм Хм

    0 0 Отговор
    За който не е разбрал Дианчето каза, че трябва да се обадим на Путен и през сълзи да молим да ни прости.

    16:52 11.03.2026

  • 28 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    Цената от 2€ ми се струва малка. Не трябва да има милост към фашизираните балхарски цървули.

    16:53 11.03.2026

  • 29 ВРЕМЕ Е ЗА РЕВОЛЮЦИЯ!

    0 0 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!

    16:56 11.03.2026

