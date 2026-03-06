Мартенски предложения от А1: до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на избрани смартфони

През март А1 предлага избрани смартфони с до 250 евро /488,96 лв. отстъпка в брой или на лизинг с план Unlimited. Кампанията е отлична възможност да обновите личното си устройство или да направите практичен подарък около 8 март на любима жена. В селекцията попадат модели с модерен дизайн, водещи камери и висока производителност, създадени да улесняват ежедневието – от работа и пътуване до свободно време и споделени моменти.

Сред акцентите е HONOR Magic 8 Lite 5G – смартфон за хората с активен начин на живот. Моделът е устойчив на изпускане до 2.5 м, разполага със защита от вода и прах IP68/IP69K и батерия с капацитет 7500 mAh, която издържа до три дни. Това го прави надежден партньор както при планински разходки и пътувания, така и в натоварено градско ежедневие. 108 MP камера с оптична стабилизация и AI функции улавя ясни кадри в движение и при слаба светлина, а интелигентните инструменти за редакция позволяват лесно премахване на нежелани обекти, корекция на лице или прецизно изрязване с едно докосване. Щадящият очите 6,79-инчов OLED дисплей прави четенето, работата и гледането на съдържание комфортни дори след дълъг ден употреба. До 31 март HONOR Magic 8 Lite 5G 512GB е достъпен на специална цена от 69,98 евро/136,87 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

В селекцията е и OPPO Reno 14F 5G – модел, който комбинира изразителен дизайн с фокус върху мобилната фотография. Перлената текстура и тънкият профил го превръщат в стилен акцент, който стои еднакво добре както в офиса, така и на вечерно събитие. 50 MP камера с водеща в индустрията светкавица помага да запазите атмосферата на всеки момент – от уютна вечеря до концерт на открито. AI функции като AI Recompose, AI Perfect Shot и AI Style Transfer дават свобода за бърза и креативна обработка, така че снимките да са готови за споделяне почти веднага. Големият 6,57-инчов 120 Hz OLED дисплей допринася за плавно и приятно изживяване при скролване, игри или гледане на видео съдържание. По време на кампанията OPPO Reno 14F 5G 256 GB може да бъде Ваш за 69,98 евро/136,87 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

За почитателите на по-компактни устройства А1 предлага и Samsung Galaxy Z Flip7 – сгъваем смартфон, който впечатлява със своя елегантен, тънък дизайн, облечен в здрава алуминиева рамка. Големият 4.1-инчов външен Infinity FlexWindow дисплей позволява бърз достъп до известия и приложения без разгъване – удобно решение, когато сте в движение. 50 MP основна камера с OIS осигурява детайлни снимки, а батерията от 4300 mAh и високата производителност гарантират надеждна работа през целия ден. С помощта на Galaxy AI потребителите разполагат и с интелигентни инструменти за по-лесна комуникация и бърза редакция. През март Samsung Galaxy Z Flip7 256GB е на промоционална цена от 409,98 евро/801,85 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

В кампанията участва и Xiaomi Redmi Note 15 5G – издръжлив и мощен смартфон, създаден за динамичните дни. 6,77-инчовият AMOLED дисплей с висока яркост осигурява отлична видимост дори при пряка слънчева светлина. 108 MP камерата с OIS улавя детайлни кадри – от спонтанни портрети до градски пейзажи, а AI инструментите позволяват бързо премахване на нежелани елементи и фина оптимизация на снимките само с няколко докосвания. Моделът разполага със SGS сертификация за устойчивост при изпускане и защита IP65 срещу прах и вода, което носи допълнително спокойствие в ежедневието. Wet Touch 2.0 технологията гарантира плавна работа на екрана дори с мокри ръце, а батерията с капацитет 5520 mAh осигурява спокойствие през целия ден. До 31 март Xiaomi Redmi Note 15 5G може да бъде закупен за 49,98 евро/97,75 лв. с план Unlimited Ultra.

Пълната мартенска селекция смартфони с до 250 евро/488,96 лв. отстъпка можете да разгледате онлайн на a1.bg.