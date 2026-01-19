Ford и BYD - прагматичен съюз или политическо самоубийство?

Докато Ford се опитва да навигара през бурните води на енергийния преход, компанията изглежда е готова на неочакван и политически рискован ход. Американският гигант води активни преговори с китайския технологичен лидер BYD за доставка на батерии, предназначени за новата вълна хибридни автомобили на „Синия овал“. Тази новина, макар и прагматична от икономическа гледна точка, предизвика истински трус във Вашингтон, където зависимостта от китайски суровини се приема като въпрос на национална сигурност.

За Ford този съюз е горчиво признание, че агресивната стратегия за пълна електрификация не се развива по план. Спадът в търсенето на батерийни електромобили (BEV) принуди компанията да направи рязък завой към хибридите – сегмент, в който BYD доминира с безмилостна ефективност и ниски разходи. Въпреки че преговорите все още са в етап на проучване и няма подписан договор, идеята е батериите на BYD да захранват модели на Ford, произвеждани извън територията на САЩ. Това е фин опит да се заобиколят строгите търговски бариери, но критиците не закъсняха с реакцията си.

Питър Наваро, търговският съветник на президента Доналд Тръмп, не спести острите думи в социалните мрежи, обвинявайки Ford, че доброволно се подлага на „изнудване от страна на китайската верига за доставки“. Според него подобно партньорство само ще укрепи позициите на основен конкурент, докато прави американската индустрия уязвима. Този политически натиск идва в момент, когато Ford вече е под обстрел заради друг проект – заводът в Мичиган, където ще се използва технология на друг китайски гигант, CATL.

Въпреки геополитическото напрежение, числата говорят сами за себе си. Продажбите на хибриди на Ford отчетоха скок от близо 22% през изминалата 2025 година, докато изцяло електрическите модели като F-150 Lightning започнаха да трупат прах в складовете. Джим Фарли, главният изпълнителен директор на Ford, е категоричен: американският потребител иска избор, а не принудителна електрификация. Остава обаче въпросът дали Ford ще успее да запази своята идентичност, ако сърцето на нейните най-продавани модели започне да идва от заводите на компанията, която се заканва да превърне Tesla и останалите в „бележка под линия“.