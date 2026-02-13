Новини
BYD и Geely в битка за завод на Nissan-Mercedes

13 Февруари, 2026 11:52 973 1

Това не е просто покупка на недвижим имот, а стратегически ход с огромно значение

BYD и Geely в битка за завод на Nissan-Mercedes - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Битката за надмощие в автомобилния свят се пренася на мексикански терен, където два от най-агресивните китайски автомобилни производители – BYD и Geely – са влезли в директен сблъсък за нов „дом“. Според последните новини от индустрията, тези два гиганта, заедно с виетнамския иноватор VinFast, са финалистите в наддаването за съвместния завод на Nissan и Mercedes-Benz в Агуаскалиентес.

Това не е просто покупка на недвижим имот, а стратегически ход с огромно значение. Залогът? Мощна фабрика с капацитет от 230 000 автомобила годишно, която до момента произвеждаше луксозни модели като Infiniti QX50 и Mercedes-Benz GLB. Тъй като Nissan и Mercedes-Benz пренасочват ресурсите си, китайските компании виждат в това идеалния пряк път към пазара на Северна и Латинска Америка, заобикаляйки изтощителната бюрокрация при строежа на заводи „от нулата“.

Цифрите зад този апетит са повече от красноречиви. BYD увеличи продажбите си десетократно само за пет години, а заедно с Geely вече прехвърлят границата от 4 милиона продадени возила годишно – постижение, което ги поставя в една категория с ветерани като Ford. В самото Мексико присъствието им избухна от нулата до впечатляващите 10% пазарен дял за отрицателно време. Докато традиционни играчи като General Motors са принудени да съкращават хиляди работници поради спадащото търсене в САЩ, китайските инвеститори обещават да вдъхнат нов живот на местната индустрия.

Разбира се, нищо в този сектор не минава без политически искри. Мексико се намира в деликатна ситуация, балансирайки на ръба между „икономическия дар“ от Изток и тежкия поглед на Вашингтон. Администрацията на Доналд Тръмп вече изрази сериозни опасения, че страната се превръща в „задна врата“ за китайски стоки, целящи да избегнат щатските мита. В опит да охлади страстите и да успокои северния си съсед, Мексико Сити вече наложи драстично 50% мито върху вноса на китайски коли – мярка, която иронично се превърна в още по-силен стимул за BYD и Geely да започнат да сглобяват автомобилите си директно на мексиканска почва.

Очаква се съдбата на завода в Агуаскалиентес да бъде решена съвсем скоро. Ако сделката се реализира, това ще отбележи края на една ера за японско-германското сътрудничество в региона и ще постави началото на нова, „електрифицирана“ епоха под китайски флаг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Капацитет

    0 0 Отговор
    Ако от mercedes са произвеждали по 230 000 автомобила годишно, китайците след автоматизация ще удвоят този капацитет до 500 000, като вероятно ще ги произвеждат с два пъти по-малко работници.

    13:15 13.02.2026