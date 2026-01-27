Google прави смартфоните по-трудни за кражба

Google укрепва своята мобилна екосистема, като въвежда високотехнологична система за сигурност за Android 16. Този нов многослоен пакет за защита е проектиран да действа като усъвършенствано средство за предотвратяване на кражби, като ефективно блокира устройството преди, по време или след кражба. Като пренасочва фокуса към проактивна съпротива, Google третира кражбата на смартфони не само като загуба на хардуер, но и като опит за финансова измама.

Една от най-забележителните характеристики е разширената проверка на самоличността, която изисква сканиране на пръстови отпечатъци или лице, когато устройството е извън определено „надеждно място“ или местоположение на дома. Този механизъм за контрол на достъпа вече е интегриран във всяко приложение, което използва Android Biometric Prompt, като гарантира, че банковата информация и мениджърите на пароли остават под ключ, дори ако крадецът успее да разгадае вашия ПИН код. Освен това, Failed Authentication Lock е актуализиран със специален превключвател „kill switch“ в настройките, който позволява на собствениците да персонализират точно колко неуспешни опита са необходими, за да системата да активира пълно заключване на екрана, ефективно блокирайки всякакви опити за проникване в смартфона.

За да гарантира, че системата за сигурност е достатъчно интелигентна, за да разграничава злонамерен потребител от любопитно дете, Google въвежда протоколи за по-интелигентно заключване. Подобно на високотехнологична алармена система, която ескалира реакцията си, времето между позволените опити сега се увеличава с всеки неуспешен опит, макар че идентични неправилни въвеждания не предизвикват наказание. В областта на възстановяването функцията „Remote Lock” (Дистанционно заключване) е обогатена с ново опционално предизвикателство за сигурност, което гарантира, че само законният собственик може да активира цифровите защити. На пазари с висок риск като Бразилия тези AI-управлявани сензори и дистанционни заключвания вече се доставят директно от фабриката като стандартни настройки.