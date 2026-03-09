Новини
Най-издръжливият двигател на Toyota

9 Март, 2026 13:30 1 152 4

  • toyota-
  • двигател-
  • 1hz-
  • дизел

Докато светът се прехласва по хибриди и сложна електроника, легендарният 1HZ на японската марка празнува 35 години на конвейера без нито една излишна жица

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В епохата на технологичен пресищане, даунсайзинг и все по-строги екологични примки, съществува един механичен феномен, който сякаш е имунизиран срещу хода на времето. Става дума за Toyota 1HZ – атмосферен дизелов агрегат, превърнал се в религия за офроуд ентусиастите и синоним на безсмъртие. Ако за съвременните мотори половин милион километра са пределна възраст, за това шестцилиндрово чудовище те са просто период на разработване.

Дебютирал през далечната 1990 година, 4,2-литровият редови шестцилиндров двигател залага на чистата механика. Тук няма да откриете турбокомпресори, капризна електроника или сложни системи за пречистване на изгорелите газове. Скромните на хартия 130 к.с. и въртящ момент от 285 Нм може и да не вдигат адреналина на светофара, но именно в ниското натоварване се крие разковничето на неговото дълголетие. Чугуненият блок и класическото механично впръскване на горивото го правят практически неуязвим за лошокачествена нафта или екстремни температурни амплитуди.

Основното местожителство на 1HZ е легендарната Toyota Land Cruiser 70 – автомобилът, който е гръбнакът на хуманитарните мисии, минната индустрия и фермерите в най-суровите кътчета на планетата. От пясъците на Сахара до австралийския аутбек, Land Cruiser с този мотор е доказал, че е „бронирана“ машина, която може да бъде върната към живот само с комплект гаечни ключове и основни познания, без нужда от диагностичен компютър.

Въпреки че в Европа отдавна е персона нон грата заради стандартите Euro 6, търсенето на 1HZ в световен мащаб не стихва. Причината е проста: там, където надеждността е въпрос на оцеляване, хомологацията отстъпва пред здравината. Докато модерният 2,8-литров дизел (2.8 D-4D) с 204 к.с. и common rail система доминира на пазара в ЕС, феновете на истинското офроуд приключение продължават да се кланят пред простотата на стария боец.

В крайна сметка 1HZ не е просто двигател, а доказателство, че когато инженерната мисъл се фокусира върху ресурса, а не върху маркетинга, резултатът е вечен. Не е изненада, че Toyota продължава производството му вече три и половина десетилетия – просто защото съвършенството в своята най-сурова форма не се нуждае от модернизация.


  • 1 Респект

    3 0 Отговор
    За надеждността на този двигател. То и CUMINS произвеждат подобен неубиваем дизел, но 8 цилиндъра. Ако разхода на гориво не е фактор, както и бързината и комфорта на пътуване...тези двигатели са еталон за машина на която може да разчиташ. Винаги и навсякъде.

    13:35 09.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Тойото нямат проблеми с двигателите, а с РЪЖДАТА

    14:10 09.03.2026

  • 3 Този е пълен боклук

    0 0 Отговор
    ТРАКА, ПУШИ, ХАРЧИ И НЕ ВЪРВИ.

    14:14 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.