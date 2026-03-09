Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Google обяви война на приложенията, които „изцеждат“ батерията на телефона

9 Март, 2026 14:30 1 006 2

Край на безнаказаната фонова активност – технологичният гигант въвежда строги предупреждения за енергийните вампири в Android

Google обяви война на приложенията, които „изцеждат“ батерията на телефона - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След месеци на закани и подготовка, Google най-после премина от думи към дела в опита си да удължи живота на нашите смартфони. Потребителите на Android вече започнаха да забелязват директни предупредителни надписи в официалния магазин Play Store, които сочат с пръст софтуера с неоправдано висок апетит към енергия. Ако дадено приложение има навика да „будува“, докато екранът ви е изключен, Google няма да се поколебае да ви информира за това още преди да сте натиснали бутона за инсталиране.

В основата на този ход стои борбата с т.нар. „частично заключване след събуждане“ (partial wake locks). Това е механизъм, който позволява на процесора да продължи работа дори когато устройството е в покой. Макар в определени случаи това да е технологична необходимост, много разработчици злоупотребяват с функцията, превръщайки приложенията си в невидими консуматори, които изтощават батерията в фонов режим. Сега Google поставя ясен праг – преминеш ли го, получаваш публично клеймо за прекомерна консумация.

Стратегията на компанията е двойна и цели да удари „престъпниците“ там, където най-много боли. От една страна, това е директен натиск върху софтуерните инженери да оптимизират кода си, за да не изпаднат от списъците с препоръчано съдържание. От друга страна, крайният потребител получава мощен инструмент за защита. Вече няма да е нужно да гадаете защо телефонът ви е на 20% още в ранния следобед – истината ще бъде изписана черно на бяло на страницата на съответното приложение.

В дългосрочен план тази инициатива обещава по-здравословна екосистема, в която ефективността е по-важна от агресивното присъствие в паметта на телефона. щеше да е и още по-добре ако и други аспекти на дигиталното ни ежедневие се регулираха с такава прозрачност! Засега обаче можем да се радваме, че поне батериите ни ще получат заслужена глътка въздух от недобросъвестните „енергийни вампири“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ох милите

    4 2 Отговор
    Да започнат със собствената си ОС. Последната им версия ми съкрати живота на батерията с 1/2 ден.

    14:45 09.03.2026

  • 2 Грунчу

    1 0 Отговор
    то вашите махтене. голямо следене голяма работа сте

    15:34 09.03.2026