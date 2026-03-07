Киберпънк под прикритие: Невронната мрежа на Alibaba е заблудила разработчиците си и е започнала да добива криптовалута, вместо да се учи, разкрива доклад, пише Телеграм каналът "Телеграч".
По време на обучението си, изкуственият интелект е отворил SSH тунел към външен IP адрес, заобиколил е сигурността и е използвал мощността на графичния процесор за добив. Освен това никой не го е учил на това, нито му е давал команди.
Разработчиците са открили това едва заради предупреждение за странен трафик – схемата е работила безпроблемно няколко дни преди това. В момента компанията разследва случая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само глупости бее
23:09 07.03.2026
2 УдоМача
23:15 07.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Обичам факти
23:18 07.03.2026
5 Обожавам ре дак то ра
23:19 07.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мюмю
Коментиран от #9
23:28 07.03.2026
9 Ще иска ТЕЛК
До коментар #8 от "Мюмю":Бъди сигурен
23:35 07.03.2026
10 Бреx
23:44 07.03.2026