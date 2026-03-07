Новини
Невронната мрежа на Alibaba започнала да добива криптовалута, вместо да се учи

7 Март, 2026 22:53, обновена 7 Март, 2026 23:03 684 10

  • невронната мрежа-
  • alibaba-
  • криптовалута

Киберпънк под прикритие

Невронната мрежа на Alibaba започнала да добива криптовалута, вместо да се учи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киберпънк под прикритие: Невронната мрежа на Alibaba е заблудила разработчиците си и е започнала да добива криптовалута, вместо да се учи, разкрива доклад, пише Телеграм каналът "Телеграч".

По време на обучението си, изкуственият интелект е отворил SSH тунел към външен IP адрес, заобиколил е сигурността и е използвал мощността на графичния процесор за добив. Освен това никой не го е учил на това, нито му е давал команди.

Разработчиците са открили това едва заради предупреждение за странен трафик – схемата е работила безпроблемно няколко дни преди това. В момента компанията разследва случая.

Снимка: Телеграм


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само глупости бее

    3 1 Отговор
    Сигурно е прочела приказката Али Баба и 40 разбойника,,🤣🤣

    23:09 07.03.2026

  • 2 УдоМача

    2 1 Отговор
    Някой от 40 -те му разбойници го е накарал :))))

    23:15 07.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Обичам факти

    4 1 Отговор
    Те са травестити

    23:18 07.03.2026

  • 5 Обожавам ре дак то ра

    2 1 Отговор
    Той голапацелия

    23:19 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мюмю

    1 0 Отговор
    ако я изместят на български сървъри и на мързел ще се научи, и на бездействие, че и на тарикатлъци. стой та гледай

    Коментиран от #9

    23:28 07.03.2026

  • 9 Ще иска ТЕЛК

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мюмю":

    Бъди сигурен

    23:35 07.03.2026

  • 10 Бреx

    0 0 Отговор
    Тоя китайски "Скайнет", сигурно е добивал крипто за да си купи оръжие и наемници в даркнета и да обяви война на Чат Жи пи ти и рижия паляк?

    23:44 07.03.2026