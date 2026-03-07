Киберпънк под прикритие: Невронната мрежа на Alibaba е заблудила разработчиците си и е започнала да добива криптовалута, вместо да се учи, разкрива доклад, пише Телеграм каналът "Телеграч".

По време на обучението си, изкуственият интелект е отворил SSH тунел към външен IP адрес, заобиколил е сигурността и е използвал мощността на графичния процесор за добив. Освен това никой не го е учил на това, нито му е давал команди.

Разработчиците са открили това едва заради предупреждение за странен трафик – схемата е работила безпроблемно няколко дни преди това. В момента компанията разследва случая.

Снимка: Телеграм