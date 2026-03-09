Apple подготвя нова ера на „Ultra” продукти

Според последните доклади на Марк Гурман от Bloomberg, Apple се готви да представи най-значителната промяна в дизайна на лаптопите си от повече от десетилетие. Макар че наскоро на пазара се появиха моделите M5 Pro и M5 Max, Apple според информациите запазва най-големите си иновации – OLED дисплеи и сензорни екрани – за нов топ модел, който може да дебютира като MacBook Ultra през четвъртото тримесечие на 2026 година.

Тази „Ultra“ стратегия сигнализира за промяна в йерархията на Apple. Вместо да замести настоящия MacBook Pro, този нов модел се очаква да заема място над него като премиум продукт. Като запази моделите M5 Pro и Max в гамата, Apple може да оправдае по-високата начална цена за „революционната“ технология, подобно на това, което направи с iPhone X през 2017-та и M4 iPad Pro през 2024-та.

Заемайки технологията „Ultra Retina XDR“ от iPad Pro, новият MacBook ще разполага с двуслоен OLED панел. Това осигурява изключителна яркост, „безкраен“ контраст и значително по-тънък дисплей. Според доклади Apple най-накрая ще се откаже от изрезката на камерата в полза на отвор за камерата. За да се максимизира това пространство, се носят слухове, че macOS ще получи своя собствена версия на Dynamic Island, предлагаща интерактивни известия и системни контроли в горната част на екрана.

Докато серията M5 използва усъвършенствана 3nm технология, се очаква „MacBook Ultra“ да бъде платформата за пускане на чиповете M6 Pro и M6 Max, изградени на базата на най-модерния 2-нанометров процес на TSMC за значителни подобрения в AI обработката и термичната ефективност.

Според слухове Apple тества „Dynamic Interface“ за macOS, който увеличава бутоните и елементите в менюто, когато пръстът се доближи до екрана, като по този начин гарантира, че операционната система остава функционална както за прецизно използване на тракпада, така и за ежедневни жестове с докосване.

С неотдавнашното пускане на MacBook Neo – революционният лаптоп на Apple от входно ниво на цена 599 долара – компанията вече разполага с най-разнообразната ценова гама в историята си. Моделът „Ultra“ ще бъде крайната точка на тази стратегия.

Гурман посочва, че преходът на Apple към OLED обикновено е съпроводен с 20% по-висока цена. При настоящата цена на 14-инчовия MacBook Pro, която започва от около 2199 долара (за чип Pro със средни спецификации), 20% скок би могъл да повиши началната цена на „MacBook Ultra“ до приблизително 2600 долара или повече.

Производството на персонализираните OLED панели ще започне в Samsung Display през май, което ще постави Apple на път за представяне през октомври или ноември 2026 година. Това ще бъде кулминацията на една година, в която Apple ефективно е затворила пазара, предлагайки хардуер за всички – от студенти с ограничен бюджет до висококвалифицирани професионалисти.