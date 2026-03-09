Бундесверът рекламира военна служба с помощта на състезателен автомобил

„Зеленият ад“ на Нюрбургринг е напът да се сдобие с нов, гърмящ господар, който носи цветовете не на енергийна напитка или петролен гигант, а на германските въоръжени сили. В безпрецедентен ход, Бундесверът официално става спонсор на Haupt Racing Team (HRT), обличайки бруталния Ford Mustang GT3 Evo2 в полигонален военен камуфлаж. Това е исторически момент – за първи път държавата влиза директно в емоционалния свят на моторните спортове, за да търси попълнения за своите редици.

Мускулестият американец с гръмогласен V8 двигател няма просто да гони обиколки, а ще служи като подвижен билборд за набиране на доброволци. Под мотото „Присъединете се към нас на служба“, маслиненозеленият звяр ще дебютира в легендарното състезание за издръжливост Adac Ravenol 24h Nürburgring, както и в подготвителните серии NLS. Според Улрих Фриц, управляващ директор на HRT, съюзът между армията и моторните спортове е напълно логичен: и на пистата, и на фронта, отборният дух и върховите технологии са тези, които разделят победителите от останалите.

Целта на тази необичайна кампания е да представи Бундесвера като модерен и атрактивен работодател в среда, наситена с адреналин. По време на големия 24-часов маратон (14-17 май 2026 г.), феновете по трибуните ще могат да разгледат и специален „служебен автобус“, където експерти ще разясняват кариерните пътеки – от ИТ специалисти и медици до логистици и инженери.

Бригаден генерал Валтер Шулте подчертава, че партньорството, уредено чрез SKH Sports, е динамичен начин да се покаже, че армията предлага много повече от строева подготовка. В свят, където технологиите се развиват със скоростта на състезателен автомобил, Бундесверът залага на емоцията и мощта на Ford Mustang GT3, за да привлече следващото поколение професионалисти.