Бундесверът рекламира военна служба с помощта на състезателен автомобил

9 Март, 2026 11:30 802 6

  • бундесвер-
  • армия-
  • състезателен автомобил

За първи път германското правителство спонсорира състезателен болид в шампионат за издръжливост, превръщайки „Зеления ад“ в трибуна за армейска кариера

Бундесверът рекламира военна служба с помощта на състезателен автомобил - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

„Зеленият ад“ на Нюрбургринг е напът да се сдобие с нов, гърмящ господар, който носи цветовете не на енергийна напитка или петролен гигант, а на германските въоръжени сили. В безпрецедентен ход, Бундесверът официално става спонсор на Haupt Racing Team (HRT), обличайки бруталния Ford Mustang GT3 Evo2 в полигонален военен камуфлаж. Това е исторически момент – за първи път държавата влиза директно в емоционалния свят на моторните спортове, за да търси попълнения за своите редици.

Мускулестият американец с гръмогласен V8 двигател няма просто да гони обиколки, а ще служи като подвижен билборд за набиране на доброволци. Под мотото „Присъединете се към нас на служба“, маслиненозеленият звяр ще дебютира в легендарното състезание за издръжливост Adac Ravenol 24h Nürburgring, както и в подготвителните серии NLS. Според Улрих Фриц, управляващ директор на HRT, съюзът между армията и моторните спортове е напълно логичен: и на пистата, и на фронта, отборният дух и върховите технологии са тези, които разделят победителите от останалите.

Целта на тази необичайна кампания е да представи Бундесвера като модерен и атрактивен работодател в среда, наситена с адреналин. По време на големия 24-часов маратон (14-17 май 2026 г.), феновете по трибуните ще могат да разгледат и специален „служебен автобус“, където експерти ще разясняват кариерните пътеки – от ИТ специалисти и медици до логистици и инженери.

Бригаден генерал Валтер Шулте подчертава, че партньорството, уредено чрез SKH Sports, е динамичен начин да се покаже, че армията предлага много повече от строева подготовка. В свят, където технологиите се развиват със скоростта на състезателен автомобил, Бундесверът залага на емоцията и мощта на Ford Mustang GT3, за да привлече следващото поколение професионалисти.


Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ще се състезават до гроба.

    11:33 09.03.2026

  • 2 Да ама

    7 0 Отговор
    С розово пони 🦄, ще имат повече успех😅

    11:44 09.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ХАРЕСВА МИ ЧЕ АВТОМОБИЛЪТ Е В ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ НА ИСЛЯМА
    .. СЕГА ОСТАВА ДА СЛОЖАТ ЗА ВОДАЧ И ГЕРМАНЕЦА ТЮРКОГЛУ :)

    11:50 09.03.2026

  • 4 Пич

    10 0 Отговор
    Дали германците винаги са били скрити идиоти, или соросната демокрация набързо ги превърна в такива...?! Да рекламираш германската армия с американска кола е чутовна тъпотия, и когато правиш коли като Порше...

    Коментиран от #5

    11:51 09.03.2026

  • 5 Вече не са скити

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Луди за вързване са...

    12:19 09.03.2026

  • 6 ТИР

    0 0 Отговор
    При нас сигурно ще е с чалга певачка сръбска скара вино и ракия,,,

    12:28 09.03.2026