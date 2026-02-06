Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Apple представя нов iPhone още този месец

Apple представя нов iPhone още този месец

6 Февруари, 2026 13:25 1 037 0

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17e-
  • iphone 16

Очаква се евтиния 17e да дебютира след по-малко от две седмици

Apple представя нов iPhone още този месец - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Чakaнето за следващия нов продукт на Apple може да бъде по-кратко от очакваното. Докато традиционните цикли сочеха дебют в края на пролетта, нова поредица от доклади от Macwelt и Mac Otakara предполага, че iPhone 17e вече е в стадий на подготовка, като представянето му пред медиите е насрочено за 19 февруари. Този агресивен график би го поставил точно една година след дебюта на iPhone 16e.

Под капака се очаква iPhone 17e да замени репутацията си на опростен модел със сериозен флагмански хардуер. Според информациите инженерите вкарват чипсета A19 същия чип, който се очаква да захранва стандартния iPhone 17 в алуминиевия корпус на 17e. Тази стъпка гарантира, че бюджетният модел не само ще бъде съвместим с модерните приложения, но и ще поддържа напълно най-новите функции на Apple Intelligence. Свързаността също получава значително подобрение с дебюта на второто поколение C1X модем на Apple и чип N1, които обещават значително по-високи 5G скорости и подобрена енергийна ефективност в сравнение с хардуера от първо поколение, който се намира в 16e.

Apple представя нов iPhone още този месец

Може би най-голямото подобрение за 2026 година е включването на MagSafe. След объркващо пропускане в 16e, се носят слухове, че 17e ще разполага с магнитен пръстен като стандарт, поддържащ скорости на безжично зареждане до 25 W. Тази промяна не се отнася само до скоростта, тя отваря вратата към обширната екосистема на Apple от магнитни портфейли, батерии и други аксесоари. Визуално обаче телефонът остава познат, очаква се 17e да запази 6,1-инчовия OLED дисплей. Макар че някои се надяваха Dynamic Island да бъде по-малък, вътрешни източници предполагат, че Apple запазва тази функция като премиум стимул за стандартната гама iPhone.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ