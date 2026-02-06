Apple представя нов iPhone още този месец

Чakaнето за следващия нов продукт на Apple може да бъде по-кратко от очакваното. Докато традиционните цикли сочеха дебют в края на пролетта, нова поредица от доклади от Macwelt и Mac Otakara предполага, че iPhone 17e вече е в стадий на подготовка, като представянето му пред медиите е насрочено за 19 февруари. Този агресивен график би го поставил точно една година след дебюта на iPhone 16e.

Под капака се очаква iPhone 17e да замени репутацията си на опростен модел със сериозен флагмански хардуер. Според информациите инженерите вкарват чипсета A19 същия чип, който се очаква да захранва стандартния iPhone 17 в алуминиевия корпус на 17e. Тази стъпка гарантира, че бюджетният модел не само ще бъде съвместим с модерните приложения, но и ще поддържа напълно най-новите функции на Apple Intelligence. Свързаността също получава значително подобрение с дебюта на второто поколение C1X модем на Apple и чип N1, които обещават значително по-високи 5G скорости и подобрена енергийна ефективност в сравнение с хардуера от първо поколение, който се намира в 16e.

Може би най-голямото подобрение за 2026 година е включването на MagSafe. След объркващо пропускане в 16e, се носят слухове, че 17e ще разполага с магнитен пръстен като стандарт, поддържащ скорости на безжично зареждане до 25 W. Тази промяна не се отнася само до скоростта, тя отваря вратата към обширната екосистема на Apple от магнитни портфейли, батерии и други аксесоари. Визуално обаче телефонът остава познат, очаква се 17e да запази 6,1-инчовия OLED дисплей. Макар че някои се надяваха Dynamic Island да бъде по-малък, вътрешни източници предполагат, че Apple запазва тази функция като премиум стимул за стандартната гама iPhone.