Apple започна сглобяването на iPhone 18 Pro

Производственият цикъл на Apple официално преминава на следващо ниво. Доклади от тази седмица сочат, че iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max са навлезли в решаващата фаза на тестове за валидиране на производството. Това късно етапно изпитване включва пускане на действителни сглобяващи линии с окончателни производствени инструменти, за да се изгладят всички проблеми, преди да започне масовото производство през лятото. Макар че моделите Pro следват обичайния си график, тази година може да се окажат в центъра на вниманието. Дългоочакваният iPhone Fold също се очаква да направи своя грандиозен дебют заедно с флагманската линия през септември, което ще отбележи най-значителното разширение на хардуера на Apple от години.

Според експерти от бранша, не трябва да очаквате радикална визуална промяна за серията Pro. Спецификациите на шасито и материалите ще останат близки до тези на настоящия iPhone 17 Pro, но с няколко забележителни промени в предния дисплей. Според слуховете Dynamic Island ще претърпи първото си значително намаляване на размера, като Apple се стреми да направи изрязаната част с около 35% по-тясна, като премести Face ID под дисплея. След успеха на Cosmic Orange в предишното поколение, Apple според слуховете тества изтънчен Deep Red или Burgundy финиш като характерна цветова гама за моделите Pro.

Под капака iPhone 18 Pro прави преход към 2nm процеса на TSMC за чипа A20 Pro, като обещава огромен скок както в суровата мощност, така и в термичната ефективност. За първи път се очаква 48MP Fusion камерата да разполага с променлива бленда, което ще позволи на фотографите да контролират ръчно дълбочината на фокуса и приемането на светлина. Apple също така удвоява независимостта си в областта на силициевите чипове, като оборудва цялата серия 18 с вътрешен C2 модем за превъзходна 5G ефективност. Ранните изтекли информации сочат по-мощна 5200 mAh батерия за Pro Max, което потенциално може да изстреля устройството над границата от 40 часа употреба.