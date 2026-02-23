Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Единствен по рода си iPhone Air се продава на цената на Golf 7

Единствен по рода си iPhone Air се продава на цената на Golf 7

23 Февруари, 2026 13:25 670 0

Тънкият модел се предлага с изключителен дизайн

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В света на ултралуксозния свят, думите „масово производство“ са забранени, и ателието Caviar е известно с това, че отговаря и на най-странните претенции. През годините сме виждали различни метали и исторически артефакти в различни модели смартфони, а наскоро компанията представи най-новия си проект, персонализиран iPhone Air, вдъхновен от сложните движения на Ар Нуво от края на 19 век.

Вдъхновен от декоративната естетика на Алфонс Муха, устройството е с преработено шаси с инкрустации от перла и декоративни елементи от 24-каратово злато, които отразяват органичните, плавни линии, характерни за епохата на Ар Нуво. За да се постигне тактилен контраст с хладния златен цвят и перлата, Caviar е облекла задния панел с неутрална по цвят висококачествена телешка кожа, с ръчно гравирани детайли, които гарантират, че няма два квадратни милиметра, които да изглеждат абсолютно еднакви.

Докато външният вид изглежда като излязъл от музей, вътрешността е изцяло от 2026 година. Тази конкретна версия е базирана на най-високия клас iPhone Air с 1 TB памет, което гарантира на собственика достатъчно място за фотографии с висока резолюция – въпреки че подозираме, че това устройство ще прекарва повече време в снимане на на самия смартфон, отколкото в правене на снимки на други обекти.

Верен на философията на Caviar „единствен по рода си“ за най-елитните си колекции, е произведен само един брой от този iPhone Air, вдъхновен от Алфонс Муха. Цената му е 9510 евро, като всеки компонент е сглобен на ръка в работилницата на Caviar в Дубай, за да се гарантира, че 24-каратовите златни елементи се съчетават перфектно с деликатните „листенца“ от перла.


