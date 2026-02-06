Роботакситата на Tesla участват в инциденти девет пъти по-често от обикновените автомобили с шофьор

Статистиката за автономните амбиции на Tesla в Остин, Тексас, хвърля сериозна сянка върху обещанията на Илън Мъск за безопасно бъдеще без шофьори. Данните, изискани от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA), разкриват притеснителна картина: експерименталният флот от роботизирани таксита участва в инциденти девет пъти по-често от средностатистическия американски шофьор.

Между юли и ноември миналата година (2025 г.), модифицираните Tesla Model Y са изминали около 800 000 км, като за този период са регистрирани девет катастрофи. Това прави средно по един инцидент на всеки 88 000 км. За сравнение, официалните данни на NHTSA показват, че хората зад волана в САЩ попадат в докладван от полицията инцидент веднъж на 800 000 км. Дори ако вземем предвид по-консервативните оценки за леки сблъсъци, които остават извън статистиката (около един на 320 000 км), технологията на Tesla все още изостава значително.

Хронологията на инцидентите в Остин показва разнообразие от грешки, които повдигат въпроси за софтуерната зрялост. През юли бяха регистрирани три удара, включително в спряло препятствие с ниска скорост и сблъсък с друг SUV. Септември беше най-критичен с четири инцидента – от удари на паркинги до сблъсък с велосипедист и дори инцидент с животно при скорост над 43 км/ч. Октомври и ноември добавиха още два случая към списъка, включително грешка при десен завой.

Особено притеснителен е фактът, че доскоро тези автомобили се движеха с „наблюдател“ на предната седалка, чиято роля бе да предотвратява именно такива ситуации. Tesla наскоро обяви премахването на тези контролни лица в Тексас, но разкрития на блогъри показват, че компанията сега застрахова прототипите си чрез придружаващ автомобил, който ги следва неотлъчно.

На другия полюс е Waymo. Компанията на Alphabet, която оперира много по-голям автопарк и вече е натрупала милиони километри без шофьори, показва резултати, които са по-добри от тези на хората. Waymo демонстрира пълна прозрачност пред регулаторите, докато Tesla продължава да редактира детайлите в своите доклади, оставяйки публиката и институциите в неведение за точните причини за провалите на своята система.