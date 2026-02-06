Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Роботакситата на Tesla участват в инциденти девет пъти по-често от обикновените автомобили с шофьор

Роботакситата на Tesla участват в инциденти девет пъти по-често от обикновените автомобили с шофьор

6 Февруари, 2026 13:42 844 13

  • роботизирани таксита-
  • tesla-
  • автономни коли

Хронологията на инцидентите в Остин показва разнообразие от грешки, които повдигат въпроси за софтуерната зрялост на продукцията

Роботакситата на Tesla участват в инциденти девет пъти по-често от обикновените автомобили с шофьор - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Статистиката за автономните амбиции на Tesla в Остин, Тексас, хвърля сериозна сянка върху обещанията на Илън Мъск за безопасно бъдеще без шофьори. Данните, изискани от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA), разкриват притеснителна картина: експерименталният флот от роботизирани таксита участва в инциденти девет пъти по-често от средностатистическия американски шофьор.

Между юли и ноември миналата година (2025 г.), модифицираните Tesla Model Y са изминали около 800 000 км, като за този период са регистрирани девет катастрофи. Това прави средно по един инцидент на всеки 88 000 км. За сравнение, официалните данни на NHTSA показват, че хората зад волана в САЩ попадат в докладван от полицията инцидент веднъж на 800 000 км. Дори ако вземем предвид по-консервативните оценки за леки сблъсъци, които остават извън статистиката (около един на 320 000 км), технологията на Tesla все още изостава значително.

Хронологията на инцидентите в Остин показва разнообразие от грешки, които повдигат въпроси за софтуерната зрялост. През юли бяха регистрирани три удара, включително в спряло препятствие с ниска скорост и сблъсък с друг SUV. Септември беше най-критичен с четири инцидента – от удари на паркинги до сблъсък с велосипедист и дори инцидент с животно при скорост над 43 км/ч. Октомври и ноември добавиха още два случая към списъка, включително грешка при десен завой.

Особено притеснителен е фактът, че доскоро тези автомобили се движеха с „наблюдател“ на предната седалка, чиято роля бе да предотвратява именно такива ситуации. Tesla наскоро обяви премахването на тези контролни лица в Тексас, но разкрития на блогъри показват, че компанията сега застрахова прототипите си чрез придружаващ автомобил, който ги следва неотлъчно.

На другия полюс е Waymo. Компанията на Alphabet, която оперира много по-голям автопарк и вече е натрупала милиони километри без шофьори, показва резултати, които са по-добри от тези на хората. Waymo демонстрира пълна прозрачност пред регулаторите, докато Tesla продължава да редактира детайлите в своите доклади, оставяйки публиката и институциите в неведение за точните причини за провалите на своята система.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германец

    2 6 Отговор
    Значи пак са 10 пъти по добри от булгарските шифьори 😆🤣😂😂

    13:52 06.02.2026

  • 2 Напълно логично

    4 4 Отговор
    Като се има предвид че се учат от грешките, няма как да не допускат грешки за да се научат. Това засега не е проблем, защото още сега има по-лоши шофьори от роботакситата, а тези лощи шофьори са много повече на брой.


    Проблем ще е ако автопилота си остане девет пъти по-лошото шофьор и догодина и по догодина. Ако догодина е само пет пъти по-лош, има някакви шансове след време да стане по-добър от човека, което също няма да значи че няма да прави грешки, а просто че ще прави повече километри без инциденти.

    Коментиран от #5, #7

    14:16 06.02.2026

  • 3 Анонимен

    6 0 Отговор
    Браво, елиминирахме човешката грешка! Сменихме я с машинна. Също като ги сравняваме, мисля че е редно да изваждаме тия дето излитат и кацат по автобуси.

    14:17 06.02.2026

  • 4 Скарлет

    4 0 Отговор
    Кога ще пуснат летящите 🚖 таксита 🗽😂

    14:19 06.02.2026

  • 5 По същата логика

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Напълно логично":

    Ако човека реши да елеминира грешките си в шофирането ще стане два пъти по-добър на пътя и инцидентите ще се намалят наполовина. Поради своят интелект, бързина, реакция и адаптивност, човека може да вземе правилното решение в хилядите различни непредвидими ситуации докато машината няма как да се обучи на това. Човека печели в съревнованието, стига да си го постави за цел.

    14:44 06.02.2026

  • 6 Облъчен теслар

    6 2 Отговор
    Каквото и да кажат аз не вярвам. Свети Мъск и моят Бог и аз сляпо му вярвам.

    14:46 06.02.2026

  • 7 Рцрцдрцдрц

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Напълно логично":

    Мите, Митееее, същите прогнози и празни приказки ти ги слушахме и за милионите произведени Тесла, и за милионите инсталации на Пауъруоли, и за балансиращите им батерии, изобщо, знаем ги твоите прогнози и анализи.

    Какво си налазил коментарите тук? Нали беше обиден на Факти и нямаше да им стъпиш на сайта? Да не са те наритали от Аутокомедия?

    16:09 06.02.2026

  • 8 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Роботаксито на Тесла е в пъти по добър водач от човека.Статистически е доказано.

    17:31 06.02.2026

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    Опорките на Теслю слънчасалия се топят една по една.Тесла роботакси с "наблюдател" участва 9 пъти по често в катастрофи от обикновените автомобили с шофьор.А без "наблюдател",колко пъти?

    Коментиран от #10

    17:56 06.02.2026

  • 10 Склероза

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Понеже ме е хванала склерозата и не си спомням какво съм говорил за автопилотен, ще ми припомниш ли, защото съм забравил да съм казвал нещо различно? Винаги съм твърдял, че нямам доверие на автопилота Е никога не бих доверил живота си на него.

    Че имам Мъск постоянно лъже за сроковете и не вярвам скоро да стане, не и преди 2030, като първата споменаване на 2030 беше през 2020.


    Казвал съм че е най-голямата грешка да отложат модел 2 заради робо таксито.

    Казвал съм, че автопилот плюс човек винаги е по-добрата комбинация отколкото само автопилот и само човек

    Да съм казвал нещо различно ще ми припомниш ли, че очевидно някой от нас двамата го тресе яко склерозата . Или пък психопатията за да лъже нагло и да не му пука, че го хващат всеки път като патологичен лъжец.

    Коментиран от #11

    18:24 06.02.2026

  • 11 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Склероза":

    "Автопилот + човек" е абсолютно грешен модел. С времето човекът ще започне да се осляня твърде много на машината, ще загуби усет и навици и моделът ще се обърне на "автопилот - човек".
    Погледнете днешните пилоти на гражданската авиация разчитащи на автопилот; повече от 80% не мога да приземят самолет без да ти откачат бъбреците.
    Погледнете днешните шофьори забили поглед напред в екрана когато паркират назад; 80% нямат представа за габаритите на автомобила си и са безпомощни без помощни системи.

    Хората които умеят да вървят и тичат нямат нужда от патерици!

    Коментиран от #12

    19:07 06.02.2026

  • 12 Гледам и виждам

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "6135":

    Всеки инструмент е полезен, ако ти помага да се подобриш, без да ти вреди. Защо смяташ че в 100% от случаите автоматизацията е нещо лошо?

    Това че хората не ползват автопилото по предназначение както и чат gtp, home altomation, както и други подобни инструменти, не ги прави лоши сами по себе си, но ги прави вредни, ако не ги ползваш правилно.

    Коментиран от #13

    19:13 06.02.2026

  • 13 Случка от днес

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гледам и виждам":

    Пишех си на телефона, съсредоточен в екрана, Като бях паркирал пред пешеходна пътека. Една жена шофьорка спря доста далече от пешеходната пътека А зад нея се движеше огромен натоварен пикап, който буквално спря зад нея на 30 см от бронята но спирачките му не изсвириха. Въпреки това мозъкът ми веднага реагира, защото очевидно периферното ми зрение заедно с подсъзнанието ме накараха рязко да се обърна натам, без дори да осъзнавам защо поглеждам. Докато се вдигна погледа, пикапа почти беше спрял.

    Тоест, дори някога да карам на автопилот, инстинкта за самосъхранение, рефлексите и навиците не умират, точно както никога не забравяш да караш колело, след като веднъж си го усвоил.

    19:22 06.02.2026