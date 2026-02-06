Роботакситата на Tesla участват в инциденти девет пъти по-често от обикновените автомобили с шофьор

Статистиката за автономните амбиции на Tesla в Остин, Тексас, хвърля сериозна сянка върху обещанията на Илън Мъск за безопасно бъдеще без шофьори. Данните, изискани от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA), разкриват притеснителна картина: експерименталният флот от роботизирани таксита участва в инциденти девет пъти по-често от средностатистическия американски шофьор.
Между юли и ноември миналата година (2025 г.), модифицираните Tesla Model Y са изминали около 800 000 км, като за този период са регистрирани девет катастрофи. Това прави средно по един инцидент на всеки 88 000 км. За сравнение, официалните данни на NHTSA показват, че хората зад волана в САЩ попадат в докладван от полицията инцидент веднъж на 800 000 км. Дори ако вземем предвид по-консервативните оценки за леки сблъсъци, които остават извън статистиката (около един на 320 000 км), технологията на Tesla все още изостава значително.
Хронологията на инцидентите в Остин показва разнообразие от грешки, които повдигат въпроси за софтуерната зрялост. През юли бяха регистрирани три удара, включително в спряло препятствие с ниска скорост и сблъсък с друг SUV. Септември беше най-критичен с четири инцидента – от удари на паркинги до сблъсък с велосипедист и дори инцидент с животно при скорост над 43 км/ч. Октомври и ноември добавиха още два случая към списъка, включително грешка при десен завой.
Особено притеснителен е фактът, че доскоро тези автомобили се движеха с „наблюдател“ на предната седалка, чиято роля бе да предотвратява именно такива ситуации. Tesla наскоро обяви премахването на тези контролни лица в Тексас, но разкрития на блогъри показват, че компанията сега застрахова прототипите си чрез придружаващ автомобил, който ги следва неотлъчно.
На другия полюс е Waymo. Компанията на Alphabet, която оперира много по-голям автопарк и вече е натрупала милиони километри без шофьори, показва резултати, които са по-добри от тези на хората. Waymo демонстрира пълна прозрачност пред регулаторите, докато Tesla продължава да редактира детайлите в своите доклади, оставяйки публиката и институциите в неведение за точните причини за провалите на своята система.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Германец
13:52 06.02.2026
2 Напълно логично
Проблем ще е ако автопилота си остане девет пъти по-лошото шофьор и догодина и по догодина. Ако догодина е само пет пъти по-лош, има някакви шансове след време да стане по-добър от човека, което също няма да значи че няма да прави грешки, а просто че ще прави повече километри без инциденти.
Коментиран от #5, #7
14:16 06.02.2026
3 Анонимен
14:17 06.02.2026
4 Скарлет
14:19 06.02.2026
5 По същата логика
До коментар #2 от "Напълно логично":Ако човека реши да елеминира грешките си в шофирането ще стане два пъти по-добър на пътя и инцидентите ще се намалят наполовина. Поради своят интелект, бързина, реакция и адаптивност, човека може да вземе правилното решение в хилядите различни непредвидими ситуации докато машината няма как да се обучи на това. Човека печели в съревнованието, стига да си го постави за цел.
14:44 06.02.2026
6 Облъчен теслар
14:46 06.02.2026
7 Рцрцдрцдрц
До коментар #2 от "Напълно логично":Мите, Митееее, същите прогнози и празни приказки ти ги слушахме и за милионите произведени Тесла, и за милионите инсталации на Пауъруоли, и за балансиращите им батерии, изобщо, знаем ги твоите прогнози и анализи.
Какво си налазил коментарите тук? Нали беше обиден на Факти и нямаше да им стъпиш на сайта? Да не са те наритали от Аутокомедия?
16:09 06.02.2026
8 Слънчасалия
17:31 06.02.2026
9 Гост
Коментиран от #10
17:56 06.02.2026
10 Склероза
До коментар #9 от "Гост":Понеже ме е хванала склерозата и не си спомням какво съм говорил за автопилотен, ще ми припомниш ли, защото съм забравил да съм казвал нещо различно? Винаги съм твърдял, че нямам доверие на автопилота Е никога не бих доверил живота си на него.
Че имам Мъск постоянно лъже за сроковете и не вярвам скоро да стане, не и преди 2030, като първата споменаване на 2030 беше през 2020.
Казвал съм че е най-голямата грешка да отложат модел 2 заради робо таксито.
Казвал съм, че автопилот плюс човек винаги е по-добрата комбинация отколкото само автопилот и само човек
Да съм казвал нещо различно ще ми припомниш ли, че очевидно някой от нас двамата го тресе яко склерозата . Или пък психопатията за да лъже нагло и да не му пука, че го хващат всеки път като патологичен лъжец.
Коментиран от #11
18:24 06.02.2026
11 6135
До коментар #10 от "Склероза":"Автопилот + човек" е абсолютно грешен модел. С времето човекът ще започне да се осляня твърде много на машината, ще загуби усет и навици и моделът ще се обърне на "автопилот - човек".
Погледнете днешните пилоти на гражданската авиация разчитащи на автопилот; повече от 80% не мога да приземят самолет без да ти откачат бъбреците.
Погледнете днешните шофьори забили поглед напред в екрана когато паркират назад; 80% нямат представа за габаритите на автомобила си и са безпомощни без помощни системи.
Хората които умеят да вървят и тичат нямат нужда от патерици!
Коментиран от #12
19:07 06.02.2026
12 Гледам и виждам
До коментар #11 от "6135":Всеки инструмент е полезен, ако ти помага да се подобриш, без да ти вреди. Защо смяташ че в 100% от случаите автоматизацията е нещо лошо?
Това че хората не ползват автопилото по предназначение както и чат gtp, home altomation, както и други подобни инструменти, не ги прави лоши сами по себе си, но ги прави вредни, ако не ги ползваш правилно.
Коментиран от #13
19:13 06.02.2026
13 Случка от днес
До коментар #12 от "Гледам и виждам":Пишех си на телефона, съсредоточен в екрана, Като бях паркирал пред пешеходна пътека. Една жена шофьорка спря доста далече от пешеходната пътека А зад нея се движеше огромен натоварен пикап, който буквално спря зад нея на 30 см от бронята но спирачките му не изсвириха. Въпреки това мозъкът ми веднага реагира, защото очевидно периферното ми зрение заедно с подсъзнанието ме накараха рязко да се обърна натам, без дори да осъзнавам защо поглеждам. Докато се вдигна погледа, пикапа почти беше спрял.
Тоест, дори някога да карам на автопилот, инстинкта за самосъхранение, рефлексите и навиците не умират, точно както никога не забравяш да караш колело, след като веднъж си го усвоил.
19:22 06.02.2026