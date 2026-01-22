Мъск праща изкуствения интелект в орбита

Илон Мъск е решил да върне към живот един от най-амбициозните си и противоречиви проекти – суперкомпютъра Dojo. След като миналата година екипът беше разпуснат, а ресурсите – пренасочени към чиповете за автопилот, сега милиардерът обяви грандиозен рестарт. Третото поколение, познато като Dojo3, вече е в активна фаза на разработка. Причината за това завръщане? Дизайнът на новия автомобилен процесор AI5 най-после е „в добра форма“, което позволява на инженерите да вдигнат поглед от асфалта и да се прицелят директно в облаците... или по-точно – в космоса.

В основата на тази дигитална крепост лежи огромната нужда на Tesla от изчислителна мощ за обучение на невронните мрежи. Dojo е създаден, за да „смила“ невъобразими количества видео данни, идващи от милионите електромобили по пътищата, и да ги превръща в интелект за системата Full Self-Driving (FSD). През 2025 г. Мъск беше скептичен, че компанията може да развива две паралелни архитектури, но днес стратегията е коренно различна. Вече се говори за безпрецедентен 9-месечен цикъл на иновации, който ще ни преведе през поколенията AI6, AI7 и отвъд.

За да подсигури тила си, Tesla сключи колосална сделка със Samsung на стойност 16,5 милиарда долара. Южнокорейският гигант ще произвежда чиповете AI6 в своя нов завод в Тексас, докато Intel вероятно ще поеме ролята на партньор в сложната опаковка на Dojo модулите. Тези процесори ще бъдат мозъкът не само на колите, но и на хуманоидните роботи Optimus, които според Мъск скоро ще се превърнат в основен двигател на приходите за компанията.

Но най-екстравагантната част от плана „Dojo3“ звучи като излязла от роман на Артър Кларк. Мъск лансира концепцията за орбитални центрове за данни. Идеята е Dojo да се превърне в „космически суперкомпютър“, който използва непрекъснатата слънчева енергия и ниските температури в открития космос за охлаждане. Въпреки че скептиците веднага определиха това като поредната PR фойерверк, за Илон това е логична стъпка към създаването на планетарна AI инфраструктура, която не зависи от земните енергийни мрежи.