Рекордно изпитание на 67 електромобила при -25°C развенча митовете за пробега

Забравете за лъскавите брошури и лабораторните тестове при идеална температура. Екипът на китайския автомобилен гигант Autohome реши да провери какво се случва, когато изправиш 67 от най-модерните електрически машини срещу кошмара на всеки шофьор – студът. А какво по-подходящо място от лютата монголска зима. При температури от -25°C, тестът не просто счупи рекордите на Гинес за най-мащабно зимно изпитание, но и счупи илюзиите на мнозина.
Основният извод от теста е болезнен: дори най-добрите в класа губят близо половината от обещания си пробег по документи. Когато живакът падне толкова ниско, батериите започват да „дишат“ трудно.
Победителят: Xpeng P7 се оказа истински зимен атлет, успявайки да запази 53.9% от заявения си пробег (около 365 км с едно зареждане). Плътно зад него се наредиха луксозният BYD Yangwang U7 (51.8%) и технологичното бижу Zeekr 001 (49.6%).
Студен душ за Tesla
За феновете на американската марка резултатите бяха по-скоро разочароващи. Популярната Tesla Model Y буквално замръзна в класацията. Тя се срина до 31-во място по запазване на пробега, постигайки едва 35% от обещаното. Когато стана въпрос за бързо зареждане в студа, на Model Y му бяха нужни цели 35 минути за достигане на 80% заряд – вечност в сравнение с лидерите.
Светкавично зареждане и „градски миньони“
В категорията „кой пълни батерията най-бързо“ при арктически условия, короната отиде при Avatr 07. Инженерите бяха изумени – само 15 минути бяха достатъчни за скок от 30% до 80% заряд.
При енергийната ефективност обаче малките и леки коли показаха, че размерът има значение. BYD Seagull и Geely Xingyuan доминираха, харчейки скромните 23.5 kWh на 100 км – цифра, която много от по-големите им събратя биха приели за невъзможна в този студ.
Повече от просто километри
Тестът не беше само за „гонене на вятъра“. Експертите провериха всичко:
Ефективност на отоплението: Колко бързо купето става годно за живот без дебело яке.
Аварийно спиране (AEB): Как реагират сензорите, когато са покрити със скреж.
Офроуд проходимост: Как електрическото 4х4 се справя със замръзналата и коварна монголска степ.
Горчивата истина за зимата
Резултатите от това мега-изпитание са ясен сигнал за всички. Студът не е просто неудобство, той е най-големият враг на електрическата мобилност. Фактът, че дори елитните изпълнители губят половината си капацитет, показва, че технологията все още има да извърви дълъг път, преди да обяви окончателна победа над ДВГ.
Информираността е единствената ни защита. Преди да подпишете договора за нов електромобил, погледнете тези данни – защото не всеки от нас живее под тропическото слънце.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
11:12 19.03.2026
2 Не .....не е така
11:13 19.03.2026
3 хххх
Коментиран от #19
11:19 19.03.2026
4 Нищо не казаха
Времето за зареждане също не зависи от външната температура, а от температурата на батерията. При дълги пътувания, след първите 100 км батерията вече е загряла и зарежда с абсолютно същата скорост като през лятото, особено при предварителен подгрев.
Коментиран от #15
11:23 19.03.2026
5 ои8уйхътгрф
- електрокара НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ автомобил с двг
- за градски условия- става
- за пътувания по основни пътища където има зарядни- става
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имаш условия да го зареждаш вкъщи
И това е, за нищо друго не става тоя електрокар... Разните там проблеми със зареждането, пробег в студа и т.н. са налице, но са вторични- на вас ви пробутват типично "градски автомобил" като подходящ да замени семейната кола, или джипа ви, или пикапа ви... И вие вярвате на ЛЪЖИТЕ има- ей това е ОГРОМНИЯТ ПРОБЛЕМ
Коментиран от #9, #11, #12
11:24 19.03.2026
6 Слънчасалия
11:25 19.03.2026
7 ауу
Коментиран от #10
11:26 19.03.2026
8 Нищо не казаха
11:26 19.03.2026
10 ТеслатА
До коментар #7 от "ауу":Минимум два пъти трябва да пикаеш.Не тръгнеш ли със 100% заредена батерия И ОТ СОФИЯ И ОТ БУРГАС.
Коментиран от #14
11:46 19.03.2026
12 Припомням
До коментар #5 от "ои8уйхътгрф":Колко по 2 милиона приготвиш този път, като се обзаложеш че няма къде да ги заредят на магистрала Тракия? Кога да си чакам двата милиона за камиона, че трябва да подготвя екипите?
Коментиран от #21
11:47 19.03.2026
13 123456
11:49 19.03.2026
14 На практика да
До коментар #10 от "ТеслатА":Напълно нормално е всеки да избере да спре два пъти по 10 минути вместо веднъж за 30 минути.
Но на теория ако тръгнеш със заредена на 100% батерия от София, ще стигнеш до Бургас без да се налага да зареждаш, следователно с едно зареждане на връщане можеш да се прибереш на теория.
На практика така или иначе ще си спрял още не отиване през което време, ще си заредил така или иначе си спрял, въпреки че ще стигнеш и без зареждане.
11:50 19.03.2026
15 Коми
До коментар #4 от "Нищо не казаха":Гледай в Тубата го има. Само трЕбва да си напънеш мозъчето и да потърсиш, а и да знаеш чужди езици.
Коментиран от #17
11:51 19.03.2026
17 Ти като знаеш
До коментар #15 от "Коми":Чужди езици, би ли бил така добър да направиш резюме на това което си гледал?
На колко километра е теста?
С какви батерии тръгват? Топли, студени?
При какви температури на батериите ги зареждат?
Благодаря предварително
11:55 19.03.2026
18 карчи
11:56 19.03.2026
19 Пурко
До коментар #3 от "хххх":Ако няма друг пред теб на кабела ,че май в Аспен се бяха наредила около 400 тесли на опашка при -17
Коментиран от #22
12:02 19.03.2026
20 2107
Аз нямам никакви проблеми с моя ВАЗ,дори по-дърт и от тебе...
12:18 19.03.2026
21 ои8уйхътгрф
До коментар #12 от "Припомням":Припомням, да си приготвиш доктори които да те зашият след ампутациите които те чакат...
Коментиран от #23
12:18 19.03.2026
22 ТеслатА
До коментар #19 от "Пурко":Тихо. Това е ерес. Зарядката на ел. автомобил е макс. 30 мин.. Това дали има къде и дали някой друг преди теб не пикае или пие кафенце не влиза в сметките.
12:20 19.03.2026
23 Така де
До коментар #21 от "ои8уйхътгрф":Кажи датата часа и мястото на които да приготвя хирурзите и пръстите, а ти да приготвиш камиона и двата милиона да видим има ли в България мегаватова зарядна станция или няма?
12:20 19.03.2026
24 Реален тест на съвременни автомобилина с
12:22 19.03.2026
25 Госあ
12:22 19.03.2026