Рекордно изпитание на 67 електромобила при -25°C развенча митовете за пробега

19 Март, 2026 11:07 1 954 25

Основният извод от теста е болезнен: дори най-добрите в класа губят близо половината от обещания си пробег по документи

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Забравете за лъскавите брошури и лабораторните тестове при идеална температура. Екипът на китайския автомобилен гигант Autohome реши да провери какво се случва, когато изправиш 67 от най-модерните електрически машини срещу кошмара на всеки шофьор – студът. А какво по-подходящо място от лютата монголска зима. При температури от -25°C, тестът не просто счупи рекордите на Гинес за най-мащабно зимно изпитание, но и счупи илюзиите на мнозина.

Основният извод от теста е болезнен: дори най-добрите в класа губят близо половината от обещания си пробег по документи. Когато живакът падне толкова ниско, батериите започват да „дишат“ трудно.

Победителят: Xpeng P7 се оказа истински зимен атлет, успявайки да запази 53.9% от заявения си пробег (около 365 км с едно зареждане). Плътно зад него се наредиха луксозният BYD Yangwang U7 (51.8%) и технологичното бижу Zeekr 001 (49.6%).

Студен душ за Tesla

За феновете на американската марка резултатите бяха по-скоро разочароващи. Популярната Tesla Model Y буквално замръзна в класацията. Тя се срина до 31-во място по запазване на пробега, постигайки едва 35% от обещаното. Когато стана въпрос за бързо зареждане в студа, на Model Y му бяха нужни цели 35 минути за достигане на 80% заряд – вечност в сравнение с лидерите.

Светкавично зареждане и „градски миньони“

В категорията „кой пълни батерията най-бързо“ при арктически условия, короната отиде при Avatr 07. Инженерите бяха изумени – само 15 минути бяха достатъчни за скок от 30% до 80% заряд.

При енергийната ефективност обаче малките и леки коли показаха, че размерът има значение. BYD Seagull и Geely Xingyuan доминираха, харчейки скромните 23.5 kWh на 100 км – цифра, която много от по-големите им събратя биха приели за невъзможна в този студ.

Повече от просто километри

Тестът не беше само за „гонене на вятъра“. Експертите провериха всичко:
Ефективност на отоплението: Колко бързо купето става годно за живот без дебело яке.
Аварийно спиране (AEB): Как реагират сензорите, когато са покрити със скреж.
Офроуд проходимост: Как електрическото 4х4 се справя със замръзналата и коварна монголска степ.

Горчивата истина за зимата

Резултатите от това мега-изпитание са ясен сигнал за всички. Студът не е просто неудобство, той е най-големият враг на електрическата мобилност. Фактът, че дори елитните изпълнители губят половината си капацитет, показва, че технологията все още има да извърви дълъг път, преди да обяви окончателна победа над ДВГ.

Информираността е единствената ни защита. Преди да подпишете договора за нов електромобил, погледнете тези данни – защото не всеки от нас живее под тропическото слънце.


  • 1 таксиджия 🚖

    21 1 Отговор
    "Фактът, че дори елитните изпълнители губят половината си капацитет, показва, че технологията все още има да извърви дълъг път, преди да обяви окончателна победа над ДВГ."

    11:12 19.03.2026

  • 2 Не .....не е така

    18 1 Отговор
    Урси ми каза да си рупам зелената енергийка

    11:13 19.03.2026

  • 3 хххх

    3 24 Отговор
    При 500-600км. летен пробег, 250-300км. зимен напълно ме устройва, особено като мога да мина още 300км. след 30 мин. зареждане.

    Коментиран от #19

    11:19 19.03.2026

  • 4 Нищо не казаха

    2 12 Отговор
    При какви условия е направен тестът? При какви условия е зареждана батерията? След първите 100 километра пробега при дълги пътувания при -25° по магистралата ще я почти същия като през лятото с максимум 10% разлика.

    Времето за зареждане също не зависи от външната температура, а от температурата на батерията. При дълги пътувания, след първите 100 км батерията вече е загряла и зарежда с абсолютно същата скорост като през лятото, особено при предварителен подгрев.

    Коментиран от #15

    11:23 19.03.2026

  • 5 ои8уйхътгрф

    19 8 Отговор
    Проблемът НЕ Е студа и т.н.... Единственият проблем е в това, че вярвате на ЛЪЖИТЕ които ви пробутват... Записвайте си:

    - електрокара НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ автомобил с двг
    - за градски условия- става
    - за пътувания по основни пътища където има зарядни- става
    - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имаш условия да го зареждаш вкъщи

    И това е, за нищо друго не става тоя електрокар... Разните там проблеми със зареждането, пробег в студа и т.н. са налице, но са вторични- на вас ви пробутват типично "градски автомобил" като подходящ да замени семейната кола, или джипа ви, или пикапа ви... И вие вярвате на ЛЪЖИТЕ има- ей това е ОГРОМНИЯТ ПРОБЛЕМ

    Коментиран от #9, #11, #12

    11:24 19.03.2026

  • 6 Слънчасалия

    1 11 Отговор
    Тесльо.Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    11:25 19.03.2026

  • 7 ауу

    8 6 Отговор
    Ужас! Ако се наложи за пътувам София-Бургас-София при минус 30 градуса, ще се наложи на връщане веднъж да спра да пикая на някоя бензиностнация. Направо кошмар ти казвам.

    Коментиран от #10

    11:26 19.03.2026

  • 8 Нищо не казаха

    4 2 Отговор
    Ако тестът е правен само при градско шофиране, тогава пък няма абсолютно никакъв практически смисъл. Единствената разлика между това дали автомобилът ти Има 500 или 250 км градски пробег е дали при 25 км на ден ще го зареждаш веднъж на 10 или веднъж на 20 дни.

    11:26 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТеслатА

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ауу":

    Минимум два пъти трябва да пикаеш.Не тръгнеш ли със 100% заредена батерия И ОТ СОФИЯ И ОТ БУРГАС.

    Коментиран от #14

    11:46 19.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Припомням

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ои8уйхътгрф":

    Колко по 2 милиона приготвиш този път, като се обзаложеш че няма къде да ги заредят на магистрала Тракия? Кога да си чакам двата милиона за камиона, че трябва да подготвя екипите?

    Коментиран от #21

    11:47 19.03.2026

  • 13 123456

    1 0 Отговор
    видяхте ли как ви поливат с хладка вода докато ви дерат кожата с лъскаия бръснач

    11:49 19.03.2026

  • 14 На практика да

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ТеслатА":

    Напълно нормално е всеки да избере да спре два пъти по 10 минути вместо веднъж за 30 минути.

    Но на теория ако тръгнеш със заредена на 100% батерия от София, ще стигнеш до Бургас без да се налага да зареждаш, следователно с едно зареждане на връщане можеш да се прибереш на теория.

    На практика така или иначе ще си спрял още не отиване през което време, ще си заредил така или иначе си спрял, въпреки че ще стигнеш и без зареждане.

    11:50 19.03.2026

  • 15 Коми

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо не казаха":

    Гледай в Тубата го има. Само трЕбва да си напънеш мозъчето и да потърсиш, а и да знаеш чужди езици.

    Коментиран от #17

    11:51 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти като знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Коми":

    Чужди езици, би ли бил така добър да направиш резюме на това което си гледал?

    На колко километра е теста?

    С какви батерии тръгват? Топли, студени?

    При какви температури на батериите ги зареждат?

    Благодаря предварително

    11:55 19.03.2026

  • 18 карчи

    5 0 Отговор
    Реално се прахосва енергия т. е. пари, защото зареждате си колата, плащате немалко по новите цени за ток и поне 30% "излитат" безвъзвратно! Нали се сещате, че на глупавите необразовани директорки на ЕС, като Урсула това няма как да го обясните😉

    11:56 19.03.2026

  • 19 Пурко

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хххх":

    Ако няма друг пред теб на кабела ,че май в Аспен се бяха наредила около 400 тесли на опашка при -17

    Коментиран от #22

    12:02 19.03.2026

  • 20 2107

    0 0 Отговор
    Голям праз бе Радооо

    Аз нямам никакви проблеми с моя ВАЗ,дори по-дърт и от тебе...

    12:18 19.03.2026

  • 21 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Припомням":

    Припомням, да си приготвиш доктори които да те зашият след ампутациите които те чакат...

    Коментиран от #23

    12:18 19.03.2026

  • 22 ТеслатА

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пурко":

    Тихо. Това е ерес. Зарядката на ел. автомобил е макс. 30 мин.. Това дали има къде и дали някой друг преди теб не пикае или пие кафенце не влиза в сметките.

    12:20 19.03.2026

  • 23 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ои8уйхътгрф":

    Кажи датата часа и мястото на които да приготвя хирурзите и пръстите, а ти да приготвиш камиона и двата милиона да видим има ли в България мегаватова зарядна станция или няма?

    12:20 19.03.2026

  • 24 Реален тест на съвременни автомобилина с

    0 0 Отговор
    Е то още един интересен тест при минус 20

    12:22 19.03.2026

  • 25 Госあ

    1 0 Отговор
    Както не веднъж съм писал, китайското електромобилостроене има концепция. А тя е - да се карат градско. Китаеца за извънградско има най добрата железопътна инфраструктура на планетата. Не можеш от Пекин до Шанхай да въртиш геврека, това може да го направи само некоя шваба. Китаеца си хваща булета и за няколко часа е там. Слиза на гарата и лесно и евтино си взема електромобил под наем или ползва таксита. Въпреки че китайските електромобили са най добрите, китаеца не копае гроб на ДВГ, защото знае че е пълна глупост. Отворен е да купува от Япония и Германия.

    12:22 19.03.2026