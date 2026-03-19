Рекордно изпитание на 67 електромобила при -25°C развенча митовете за пробега

Забравете за лъскавите брошури и лабораторните тестове при идеална температура. Екипът на китайския автомобилен гигант Autohome реши да провери какво се случва, когато изправиш 67 от най-модерните електрически машини срещу кошмара на всеки шофьор – студът. А какво по-подходящо място от лютата монголска зима. При температури от -25°C, тестът не просто счупи рекордите на Гинес за най-мащабно зимно изпитание, но и счупи илюзиите на мнозина.

Основният извод от теста е болезнен: дори най-добрите в класа губят близо половината от обещания си пробег по документи. Когато живакът падне толкова ниско, батериите започват да „дишат“ трудно.

Победителят: Xpeng P7 се оказа истински зимен атлет, успявайки да запази 53.9% от заявения си пробег (около 365 км с едно зареждане). Плътно зад него се наредиха луксозният BYD Yangwang U7 (51.8%) и технологичното бижу Zeekr 001 (49.6%).

Студен душ за Tesla

За феновете на американската марка резултатите бяха по-скоро разочароващи. Популярната Tesla Model Y буквално замръзна в класацията. Тя се срина до 31-во място по запазване на пробега, постигайки едва 35% от обещаното. Когато стана въпрос за бързо зареждане в студа, на Model Y му бяха нужни цели 35 минути за достигане на 80% заряд – вечност в сравнение с лидерите.

Светкавично зареждане и „градски миньони“

В категорията „кой пълни батерията най-бързо“ при арктически условия, короната отиде при Avatr 07. Инженерите бяха изумени – само 15 минути бяха достатъчни за скок от 30% до 80% заряд.

При енергийната ефективност обаче малките и леки коли показаха, че размерът има значение. BYD Seagull и Geely Xingyuan доминираха, харчейки скромните 23.5 kWh на 100 км – цифра, която много от по-големите им събратя биха приели за невъзможна в този студ.

Повече от просто километри

Тестът не беше само за „гонене на вятъра“. Експертите провериха всичко:

Ефективност на отоплението: Колко бързо купето става годно за живот без дебело яке.

Аварийно спиране (AEB): Как реагират сензорите, когато са покрити със скреж.

Офроуд проходимост: Как електрическото 4х4 се справя със замръзналата и коварна монголска степ.

Горчивата истина за зимата

Резултатите от това мега-изпитание са ясен сигнал за всички. Студът не е просто неудобство, той е най-големият враг на електрическата мобилност. Фактът, че дори елитните изпълнители губят половината си капацитет, показва, че технологията все още има да извърви дълъг път, преди да обяви окончателна победа над ДВГ.

Информираността е единствената ни защита. Преди да подпишете договора за нов електромобил, погледнете тези данни – защото не всеки от нас живее под тропическото слънце.