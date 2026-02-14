Още една европейска държава ще приеме усъвършенствания автопилот на Tesla

Tesla продължава офанзива за пълно автономно шофиране (FSD) в Нидерландия, като планира разширяване на програмата си, която ще започне на 16 февруари.Този тактически ход следва успешните демонстрации в Германия, Франция и Италия в края на миналата година, като американският автомобилен производител се опитва да спечели както скептичната общественост, така и още по-предпазливите европейски власти. Като поставя пътниците директно в автомобила, макар и с професионален шофьор зад волана, Tesla се стреми да докаже, че нейните визуално базирани невронни мрежи са готови за хаотичните улици на холандските градски центрове, препълнени с велосипеди.

Холандското турне е географски всеобхватно и е насочено към големи транспортни възли и регионални центрове. Жителите на Гронинген, Зволе, Арнем, Амстердам, Утрехт, Хага, Ротердам, Айндховен и Тилбург ще имат първата възможност да резервират сесии. Втора вълна е планирана за Пурмеренд, започваща на 16 март. Тези пътувания са специално проектирани, за да покажат способността на системата да се справя с реалния трафик, сложните кръстовища и умората от „спиране и потегляне“ при пътуването до работа, което според Tesla прави пътищата по-безопасни, като елиминира човешкото разсейване.

Освен маркетинга към потребителите, моментът на тези тестови пътувания е от решаващо значение за регулаторните амбиции на Tesla. Компанията е съсредоточила европейската си стратегия за одобрение върху RDW (Холандската автомобилна администрация), която служи като „референтна държава-членка“ за типовите одобрения на Tesla. Ако Tesla успее да получи национално изключение в Нидерландия, това може да предизвика „домино ефект“ в целия Европейски съюз съгласно член 39 от Регламент 2018/858 на ЕС. RDW обаче наскоро поясни, че февруари е само цел за Tesla да демонстрира съответствие с изискванията за безопасност, а не гарантирана дата за получаване на зелена светлина.

Докато Tesla настоява за одобрение съгласно съществуващите правила за системи за подпомагане на водача (DCAS), през януари 2026 година беше приет нов глобален регламент на UNECE за автоматизирани системи за шофиране. Тази рамка, която дава приоритет на резултатите от „безопасността“ пред строгите, твърдо кодирани правила, би могла да предостави окончателния път за FSD (Supervised) да премине от демонстрация само за персонала към функция, насочена към клиентите.