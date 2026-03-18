Разглобяването на новия евтин iPhone разкри необичайна опция за ъпгрейд

Разглобяването на новия iPhone 17e разкри неочаквана възможност за ъпгрейд за собствениците на миналогодишния модел. Екипът на iFixit откри, че тъй като iPhone 17e и iPhone 16e споделят почти идентично вътрешно шаси и дизайн, по-новият заден панел, оборудван с MagSafe, е физически съвместим с по-стария 16e.

Тази модулна „съвместимост“ предполага, че потребителите на 16e теоретично биха могли да добавят поддръжка за магнитни аксесоари, като просто заменят задния си панел с част от 17e – модификация, която би струвала значително по-малко, отколкото замяната с нов телефон.

iPhone 16e беше широко критикуван при представянето си през 2025-та за това, че е пропуснал магнитния пръстен MagSafe, който се намира в останалата част от семейството iPhone 16. Разглобяването на iFixit потвърждава, че Apple по същество е „възстановила“ тази функция в 17e, без да променя основните размери на устройството.

Освен магнитите, двата телефона споделят много взаимозаменяеми части, включително батерията с капацитет 15,56 Wh и разположението на логическата платка. Използвайки софтуера Repair Assistant на Apple, техниците дори успяха успешно да стартират 17e с логическа платка от 16e.

Макар хардуерът да пасва, преобразуването не е 1:1 опит поради софтуерни блокировки и хардуерни ограничения, присъщи на по-стария модел. iPhone 16e няма вградена поддръжка за стандарта Qi2. Макар магнитите да осигуряват перфектно прилепване, устройството вероятно ще достигне максимум около 10 W безжична мощност, като няма да достигне устойчивата пикова мощност от 15 W на 17e.

Характерният „тъп“ звук на MagSafe и анимацията с пръстен на екрана липсват при 16e, тъй като по-старата операционна система и фърмуер не разпознават прикачването.

Както при много съвременни ремонти на Apple, подмяната на модулите на TrueDepth камерата или на определени компоненти на логическата платка води до отказ на Face ID, дори ако самата селфи камера остане функционална.

iFixit присъди на iPhone 17e временна оценка за ремонтопригодност от 7 на 10, същата като на 16e. Оценката се подкрепя от дизайна с двойно отваряне – позволяващ на техниците да отварят телефона отпред или отзад независимо – и продължаващото използване на електрически разлепващо се лепило за батерията.

Въпреки това, разглобяването подчерта постоянната „такса за ремонт“ под формата на USB-C порта. За разлика от стандартния iPhone 17, моделите от входния клас „e“ все още изискват почти пълно разглобяване на вътрешните компоненти, за да се замени повреден порт за зареждане. Въпреки това се очаква високата степен на взаимозаменяемост на частите между 16e и 17e да намали дългосрочните разходи за ремонт, като създаде по-голям общ резерв от резервни части.