Samsung спира да използва собствени дисплеи и се насочва към китайци за евтините си модели

В рамките на стратегическа промяна, която според информациите е предизвикала значително напрежение в рамките на Samsung Group, Samsung Electronics (мобилното подразделение) предприе стъпки за промяна на веригата си за доставки на дисплеи, като заобиколи своето дъщерно дружество Samsung Display. Според отраслови доклади, Samsung е направила поръчка за 15 милиона OLED панела от CSOT, дъщерно дружество на китайския електронен гигант TCL.

Този ход бележи рядко отклонение от традиционната зависимост на Samsung от собствени панели за своите устройства от среден клас, произвеждани в големи количества. Решението е продиктувано от суровата реалност на „списъка с материали“: тъй като цените на паметите продължават да се покачват поради глобалното търсене на инфраструктура за изкуствен интелект, мобилното подразделение търси начини да намали разходите си в други области, за да запази конкурентоспособността на своите телефони от среден клас.

Основният фактор за преминаването към CSOT е ясна финансова полза. Анализатори от бранша оценяват, че гъвкавите OLED панели на CSOT са поне с 20% по-евтини от еквивалентния хардуер на Samsung Display. С тенденцията за покачване на цените на DRAM и NAND флаш паметите, снабдяването с външни дисплеи позволява на Samsung да поддържа текущите ценови нива за потребителите, без да жертва маржовете на печалбата.

Очаква се поръчката от 15 милиона бройки да покрие приблизително 6–8% от общото годишно производство на смартфони на Samsung, като се насочва конкретно към ценовочувствителните „стойностни“ сегменти.

Новите панели са предназначени за две от най-важните устройства от среден клас и „суб-флагмански“ модели на Samsung, планирани за 2026 година. чаква се най-продаваният модел на Samsung, Galaxy A57, да бъде първият, който ще разполага с екран, произведен от CSOT. Въпреки промяната на доставчика, A57 все още се очаква да предложи висококачествено 120Hz AMOLED изживяване.

Докато стандартната флагманска серия S26 продължава да използва LTPO панели, произведени от Samsung, предстоящият модел Fan Edition (FE) – чието производство е планирано да започне през април, според информациите се подготвя за хардуера на CSOT.

Решението не беше посрещнато с отворени обятия в рамките на конгломерата Samsung. Samsung Display, която традиционно се е радвала на затворен пазар чрез мобилното подразделение, според информациите е разгледала това като значителна загуба както на приходи, така и на престиж.

Ръководители от дисплейното подразделение според информациите са се обърнали към висшето ръководство на Samsung Group с молба да отмени решението, аргументирайки се със стабилността и качеството на вътрешната верига за доставки.

Обжалването не е било успешно, което показва, че на мобилното подразделение (MX) е била предоставена по-голяма автономия да търси най-рентабилните компоненти, дори ако това означава финансиране на пряк конкурент като TCL.

За средностатистическия купувач разликата може да е почти незабележима. Китайските производители на дисплеи като CSOT и BOE бързо са преодолели разликата в качеството през последните години, особено в сегментите на „твърдите“ и „гъвкавите“ OLED дисплеи, използвани в телефоните от среден клас.

Чрез използването на панели на CSOT Samsung може да предложи Galaxy A57 със стандартни 8 GB или 12 GB RAM, като по този начин ефективно „разменя“ престижа на марката на дисплея за по-високи технически характеристики, които са по-забележими за обикновения потребител.