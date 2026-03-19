OnePlus представи интересни магнитни аксесоари за най-новия си смартфон

OnePlus официално представи нова серия периферни устройства в стил „MagSafe“ за предстоящия OnePlus 15T. След потвърждаването на датата за пускане на пазара в Китай – 24 март, компанията разкри набор от устройства за охлаждане и зареждане, предназначени да се закрепват директно към задната част на новия ѝ компактен флагман.

15T бележи значителна промяна за серията T, като въвежда вградено безжично зареждане и специализиран магнитен пръстен, който осигурява ниво на модулност, което преди беше запазено за флагмана OnePlus 15.

Новите аксесоари, които вече са достъпни за предварителна поръчка в официалните китайски онлайн магазини на Oppo и OnePlus, са силно фокусирани върху термичното управление за игри с висока производителност.

С дебелина само 9,8 мм и тегло 68 г, Magnetic Ice Card Slim Cooler е проектиран да прилепва плътно към телефона, без да добавя значителен обем, като го охлажда по време на тежки сесии.

За по-екстремни сесии, 40W Super Freezing Point Cooler е по-голям активен охладител според информацията използва по-мощен вентилатор и TEC охлаждаща технология, за да понижи бързо температурата на устройството.

50W AIRVOOC Magnetic Charger е безжично зарядно устройство, което поддържа максималната безжична скорост от 50W на телефона и включва вградена стойка, която имитира функционалността на режима StandBy на Apple, като същевременно осигурява значително повече мощност.

Въпреки компактния си 6,32-инчов размер, 15T се очертава като тежка категория по отношение на производителността, позициониран точно под флагмана OnePlus 15. Той ще се захранва от чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, съчетан с до 16 GB LPDDR5X RAM и 1 TB UFS 4.1 памет.

Дисплеят е 1,5K AMOLED панел с водеща в индустрията честота на опресняване от 165 Hz и невероятно тънки рамки от 1,1 mm. В истински инженерно постижение OnePlus е вградил в шасито огромна 7500 mAh Silicon NanoStack батерия, поддържаща 100 W кабелно и 50 W безжично зареждане.

15T ще дебютира в три различни цветови варианта с акцент върху тактилните покрития: Healing White Chocolate (използващ процес на микро-дъгова оксидация), Pure Cocoa и Relaxing Matcha.

Устройството притежава и степен на издръжливост IP66, IP68, IP69 и IP69K, което означава, че е устойчиво на водни струи под високо налягане и пълно потапяне. Ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци в дисплея е подобрение спрямо оптичните сензори, намиращи се в предишните T-модели, като допълва набора от първокласен хардуер.