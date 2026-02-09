Разкриха най-интересните подробности около първото електрическо Ferrari

Ferrari разкри истинското име на първия си електромобил - Luce. Името, което означава „светлина“ на италиански, символизира новата ера за Маранело. Сега Ferrari премина във втората фаза на своята кампания, разкривайки интериор, който вече бе обявен за „шедьовър на дизайна“. Създаден от Сър Джони Айв и Марк Нюсън от творческия колектив LoveFrom, интериорът на Luce е пряк отговор на препълнените с екрани кабини на съвременните луксозни конкуренти, като вместо това залага на „тактилен ренесанс“.

Макар че Джони Айв може да е пионер в ерата на сензорните екрани в Apple, той използва Ferrari Luce, за да „даде урок на индустрията“ по автомобилна ергономика. Интериорът комбинира машинно обработен алуминий и стъкло, проектирано така, че да държи погледа на водача върху пътя.

По настояване на Пиеро Ферари воланът е с класически трилъчев алуминиев дизайн, облечен в кожа и вградени бутони. Централната конзола разполага с пет превключвателя в стил самолет и основен регулатор за силата на звука. Превключвателят за скорости е изработен от стъкло Corning Fusion5,като е пробит с лазер с 13 000 дупки, за да разкрие скрита подсветка и осигурява механичен звук при всяко превключване на предавка.

Приборният панел е разполага с два припокриващи се OLED дисплея, разработени от Samsung. Той комбинира осем слоя изчислителна мощност с физическа, задвижвана от зъбни колела стрелка за скоростомера – вдъхновена от инструментите Veglia от 50-те години на миналия век.

Под силуета на „Shooting Brake-Sedan“ се крие специално разработена 880-волтова платформа, която дава приоритет на постиженията за скорост пред суровия обхват. В основата стои 122 kWh NMC батерията, произведена от SK On, която е структурна част от шасито, закрепена на 20 точки, за да се увеличи торсионната твърдост. С четиримоторна конфигурация, осигуряваща над 1000 к.с. в режим Boost, Luce достига 100 км/ч за невероятните 2,5 секунди и достига максимална скорост от 310 км/ч.

Luce се отличава с разпределение на теглото 47:53 и център на тежестта, който е с 80 мм по-нисък от този на подобно Ferrari с двигател с вътрешно горене. Моделът използва 48V активно окачване, което се регулира 200 пъти в секунда.

Избягвайки изкуствените шумове на двигателя, Ferrari използва прецизни акселерометри, за да улавя реалните механични вибрации от двигателите, усилвайки ги, за да създаде естествена, развиваща се акустична обратна връзка. Въпреки че Luce има прогнозно тегло от 2300 кг, инженерите на Ferrari настояват, че той остава „преди всичко Ferrari“, като се фокусират върху автентичните емоции от шофирането и „удоволствието от механиката“.