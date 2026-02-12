66-годишното Ferrari бе продадено за рекордните 14 милиона евро

Когато става въпрос за автомобилно съвършенство, малко имена предизвикват такова страхопочитание, както това на Scaglietti, съчетано с емблематичния силует на Ferrari. На престижния търг на RM Sotheby's в Париж, истински шедьовър от 1960 г. – Ferrari 250 GT SWB California Spider – смени своя собственик за главозамайващата сума от 14 067 500 евро. Този рекорд не просто потвърждава статуса на модела като „синя чип“ инвестиция, но и го превръща в един от най-скъпите автомобили, продавани някога на публичен аукцион във френската столица.

Този конкретен екземпляр е едва третият от общо 56 произведени машини с къса база (SWB) и един от изключително редките 39 броя, оборудвани с фабрично затворени фарове. Сглобен през септември 1960 г., автомобилът е прекарал по-голямата част от живота си под грижите на едва четирима колекционери, като последният от тях го е съхранявал в продължение на три десетилетия. Машината притежава заветната „Червена книга“ от Ferrari Classiche, която е неоспоримо доказателство, че двигателят, каросерията и задният мост са точно тези, с които колата е напуснала Маранело преди 66 години.

Под изящния капак се намира легендарният Colombo V12 двигател, който работи в перфектен синхрон с дисковите спирачки на четирите колела – истински технологичен връх за епохата си. Новият собственик получи не просто кола, а истинско историческо съкровище, придружено от оригиналните телени джанти Borrani и дори допълнителен 3,8-литров агрегат, подготвен през 2019 година за участие в ретро ралита. В свят, където новите суперколи разчитат на софтуер, това аналогово бижу напомня за времената, в които всяка крива на каросерията се е оформяла на ръка, а звукът на V12 е бил единственият саундтрак, от който един джентълмен-е имал нужда.