Gemini вече може да създава и музика

19 Февруари, 2026 10:56 716 3

  • google-
  • gemini-
  • музика

За сега лимитът е 30 секунди

Gemini вече може да създава и музика - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google официално увеличава обхвата на своята AI екосистема, като обяви, че Gemini вече може да генерира 30-секундни музикални парчета директно от текст, снимки или видео подсказки. Тази нова функция „Pocket Producer“ се захранва от Lyria 3, най-новият и най-усъвършенстван музикален модел от Google DeepMind. От днес, бета версията се пуска за потребители над 18 години на настолни и мобилни устройства, като поддържа глобален набор от езици, включително английски, немски, испански, френски, хинди, японски, корейски и португалски.

Моделът представлява огромен технически скок в сравнение с предшествениците си, като отива отвъд простите инструментали, за да предостави напълно автоматизирано генериране на текстове и висококачествен 48 kHz стерео изход. Можете да опишете „носталгичен бум-бап ритъм от 90-те години за дъждовен ден в Сиатъл“ или просто да качите снимка на вашия голдън ретривър в парка, и Gemini ще композира саундтрак с подходящо настроение, темпо и вокално изпълнение. За да допълни пакета, всеки трак идва с персонализирана корица, създадена от Nano Banana Image Model.

За да запази „предпазните мерки“ на индустрията, Google ясно заявява, че това не е инструмент за фалшификации. Системата е проектирана за оригинално изразяване, ако споменете името на конкретен артист, Gemini ще го третира като „широко творческо влияние“, а не като директно имитиране. Освен това, всеки запис е снабден със SynthID, нечуваема цифрова водна марка, която идентифицира аудиото като генерирано от AI. Тази мярка е достатъчно устойчива, за да издържи компресиране или презапис, а потребителите могат дори да качат подозрително аудио обратно в Gemini, за да проверят неговия произход.

Макар функцията да е безплатна за всички възрастни потребители, Google въвежда структура на използване, за да управлява своите големи изчислителни изисквания. Абонатите на Google AI Plus, Pro и Ultra ще се радват на по-високи дневни лимити за генериране – подобни на квотите за генериране на видео Veo 3 – докато потребителите на безплатния план ще имат по-скромна „дневна доза“ музикални творения.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    3 3 Отговор
    А кога Джемини ще ми сложи хляб на масата и ще ми изоре нивата

    Коментиран от #2, #3

    11:04 19.02.2026

  • 2 Ленин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Когато е готова да направи това, първо ще те погребе.

    11:17 19.02.2026

  • 3 Бай Дън

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Първо ще помогне и спаси неможещите и некадърни гнилочи.

    15:59 19.02.2026