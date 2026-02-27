Британският премиер обеща да продължи да се бори - въпреки унизителното поражение

Британският премиер Киър Стармър обеща да „продължи да се бори“ въпреки унизителната изборна загуба, която лейбъристите претърпяха на частичните парламентарни избори в Гортън и Дентън, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, съобщи БТА.

Премиерът е подложен на силен натиск да направи ляв завой в политиката на партията, след като лейбъристите останаха на трето място зад Зелените на Зак Полански и „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж в Голям Манчестър, който бе смятан за бастион на лейбъристите.

В изказване пред репортери Стармър призна, че резултатът „е разочароващ“ и че избирателите „са недоволни“, но настоя, че ще продължи да се бори.

„Влязох в политиката по-късно през живота си, за да се боря за промяна за хората, които се нуждаят от нея. Ще продължа да се боря за тези хора, докато съм жив“, каза той в отговор на въпрос дали обмисля да подаде оставка.

Стармър също така обеща да се „бори срещу крайните гледни точки в политиката“, както от левицата така и от десницата, които заплашват „да разпокъсат страната“.

Депутати от партията на Стармър, профсъюзи и активистки групи поискаха от премиера да промени курса на партията преди изключително важните избори през май и предупредиха, че е възможно времето му на „Даунинг Стрийт“ номер 10 да изтече, ако ситуацията на партията не се подобри.

Бившият заместник-ръководител на лейбъристите Анджела Рейнър заяви, че резултатът от изборите „е аларма“ за партията и призова колегите си да „бъдат по-смели“ и „отново да се посветят“ на „лейбъристки дневен ред, който поставя хората на първо място“.