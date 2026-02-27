Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Британският премиер обеща да продължи да се бори - въпреки унизителното поражение

Британският премиер обеща да продължи да се бори - въпреки унизителното поражение

27 Февруари, 2026 16:54 678 5

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • зелените-
  • лейбъристи

Премиерът е подложен на силен натиск да направи ляв завой в политиката на партията

Британският премиер обеща да продължи да се бори - въпреки унизителното поражение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър обеща да „продължи да се бори“ въпреки унизителната изборна загуба, която лейбъристите претърпяха на частичните парламентарни избори в Гортън и Дентън, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, съобщи БТА.

Премиерът е подложен на силен натиск да направи ляв завой в политиката на партията, след като лейбъристите останаха на трето място зад Зелените на Зак Полански и „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж в Голям Манчестър, който бе смятан за бастион на лейбъристите.

В изказване пред репортери Стармър призна, че резултатът „е разочароващ“ и че избирателите „са недоволни“, но настоя, че ще продължи да се бори.

„Влязох в политиката по-късно през живота си, за да се боря за промяна за хората, които се нуждаят от нея. Ще продължа да се боря за тези хора, докато съм жив“, каза той в отговор на въпрос дали обмисля да подаде оставка.

Стармър също така обеща да се „бори срещу крайните гледни точки в политиката“, както от левицата така и от десницата, които заплашват „да разпокъсат страната“.

Депутати от партията на Стармър, профсъюзи и активистки групи поискаха от премиера да промени курса на партията преди изключително важните избори през май и предупредиха, че е възможно времето му на „Даунинг Стрийт“ номер 10 да изтече, ако ситуацията на партията не се подобри.

Бившият заместник-ръководител на лейбъристите Анджела Рейнър заяви, че резултатът от изборите „е аларма“ за партията и призова колегите си да „бъдат по-смели“ и „отново да се посветят“ на „лейбъристки дневен ред, който поставя хората на първо място“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса NASAMS.Толкова няма даже в Киев.Явно се чака сериозен удар от Иран.Търсете си скривалища.

    Коментиран от #2, #5

    16:55 27.02.2026

  • 2 Ей търтей

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спирай глупостите, омръзна на всички с дъвките ти.

    16:57 27.02.2026

  • 3 кър стар пър мър

    4 0 Отговор
    че ще продължи да се бори с Мечока
    като докара още кафяви пришълци в ук
    и праща парици на зелката

    17:02 27.02.2026

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    4 0 Отговор
    Това с "левия" завой ме кара да се замисля...😎

    17:06 27.02.2026

  • 5 Ти от чистене на кенефи

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    в кръчмата , съвсем издуха цилиндрите.

    17:10 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания