Букайо Сака се разплака от вълнение след неочакван жест от родителите си

Младата звезда на Арсенал и английския национален отбор Букайо Сака преживя незабравим и дълбоко емоционален момент, който разтърси не само него, но и милионите му почитатели по света. Поводът? Трогателно писмо, изпратено от неговите родители Аденике и Йоми, което бе връчено на футболиста непосредствено след подписването на новия му договор с лондонския гранд.

Сака, който е само на 21 години, официално препотвърди лоялността си към „артилеристите“, като се превърна в ключова фигура в състава на Микел Артета. За възпитаника на академията „Хейл Енд“ обаче, връзката с клуба далеч надхвърля финансовите измерения – тя е въпрос на чест, семейна гордост и дълбоки емоции.

След като сложи подписа си под новия контракт, Букайо бе изненадан от екипа на CNN с писмо, изпълнено с топли думи и неподправена родителска обич. В него майка му и баща му споделят: „Още от първите ти стъпки с топката у дома и в парка виждахме радостта, която футболът ти носи. Не можехме да си представим докъде ще те отведат твоята страст, труд и вяра. Никога не си забравил корените и хората, които са били до теб. За нас това означава повече от всеки гол или трофей. Помни, че истинският успех се крие в характера. Продължавай да се усмихваш и да вдъхновяваш младите, които гледат към теб с възхищение.“

Докато четеше писмото пред камерите, Сака не успя да сдържи сълзите си. С треперещ глас той сподели: „Уау... Мама и татко рядко ми говорят така. Това е невероятно. Просто нямам думи, освен да им благодаря. Без тях нямаше да съм тук. От Нигерия до днес – това е чудо, шанс едно на милион. Изключително съм благодарен, това е неописуемо красиво.“