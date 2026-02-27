Новини
Спорт »
Световен футбол »
Букайо Сака се разплака от вълнение след неочакван жест от родителите си

Букайо Сака се разплака от вълнение след неочакван жест от родителите си

27 Февруари, 2026 16:45 553 0

  • арсенал-
  • букайо сака-
  • емоционален момент-
  • писмо-
  • родители

Екип на CNN му предаде писмо от семейството

Букайо Сака се разплака от вълнение след неочакван жест от родителите си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младата звезда на Арсенал и английския национален отбор Букайо Сака преживя незабравим и дълбоко емоционален момент, който разтърси не само него, но и милионите му почитатели по света. Поводът? Трогателно писмо, изпратено от неговите родители Аденике и Йоми, което бе връчено на футболиста непосредствено след подписването на новия му договор с лондонския гранд.

Сака, който е само на 21 години, официално препотвърди лоялността си към „артилеристите“, като се превърна в ключова фигура в състава на Микел Артета. За възпитаника на академията „Хейл Енд“ обаче, връзката с клуба далеч надхвърля финансовите измерения – тя е въпрос на чест, семейна гордост и дълбоки емоции.

След като сложи подписа си под новия контракт, Букайо бе изненадан от екипа на CNN с писмо, изпълнено с топли думи и неподправена родителска обич. В него майка му и баща му споделят: „Още от първите ти стъпки с топката у дома и в парка виждахме радостта, която футболът ти носи. Не можехме да си представим докъде ще те отведат твоята страст, труд и вяра. Никога не си забравил корените и хората, които са били до теб. За нас това означава повече от всеки гол или трофей. Помни, че истинският успех се крие в характера. Продължавай да се усмихваш и да вдъхновяваш младите, които гледат към теб с възхищение.“

Докато четеше писмото пред камерите, Сака не успя да сдържи сълзите си. С треперещ глас той сподели: „Уау... Мама и татко рядко ми говорят така. Това е невероятно. Просто нямам думи, освен да им благодаря. Без тях нямаше да съм тук. От Нигерия до днес – това е чудо, шанс едно на милион. Изключително съм благодарен, това е неописуемо красиво.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове