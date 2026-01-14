Новини
Google въведе универсален протокол за плащане (UCP) за организиране на покупки чрез чатботове

14 Януари, 2026 14:39

Основната иновация тук е премахването на т.нар. „триене“ при плащане

Google въведе универсален протокол за плащане (UCP) за организиране на покупки чрез чатботове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазаруването в интернет е напът да се превърне в обикновен разговор, след като Google официално представи своя нов „универсален език“ за дигитална търговия – Universal Commerce Protocol (UCP). Този нов отворен стандарт има за цел да сложи край на досадното прехвърляне между десетки табове и приложения, позволявайки на потребителите да завършват покупки директно в диалоговия прозорец на чатбота Gemini или в новия AI режим на търсачката. Разработен в тясно сътрудничество с гиганти като Shopify, Walmart и Target, протоколът обещава да превърне изкуствения интелект от обикновен консултант в пълноправен търговски агент.

Основната иновация тук е премахването на т.нар. „триене“ при плащане. Досега чатботовете можеха само да препоръчват продукти, но финализирането на поръчката изискваше посещение на външен сайт и повторно въвеждане на данни. С UCP потребителите в САЩ вече ще могат да използват своите запазени адреси и разплащателни методи от Google Wallet за светкавични транзакции, без да напускат чата. В близко бъдеще към екосистемата ще бъде добавена и поддръжка за PayPal, което допълнително ще разшири обхвата на услугата.

Но амбициите на Google не спират до бутона „Купи“. Протоколът е проектиран да обслужва целия жизнен цикъл на поръчката – от проверка на наличността в реално време и прилагане на персонализирани отстъпки до следпродажбено обслужване. Това означава, че потребителите ще могат да проследяват пратките си или да организират връщане на стока чрез проста команда в чата, превръщайки изкуствения интелект в техен личен консиерж.

За бизнеса Google пусна и специализирания инструмент Gemini Enterprise for Customer Experience. Той позволява на търговците и ресторантите да внедряват свои собствени „брандирани агенти“, които говорят с гласа на марката и познават детайлно спецификите на продуктите. Първите данни от пазара са впечатляващи – според Adobe, инструментите с генеративен ИИ са увеличили трафика към търговските обекти със зашеметяващите 700% по време на последния празничен сезон, което подсказва, че ерата на „агентната търговия“ вече е тук.

Докато конкуренти като Microsoft и Shopify също тестват подобни интеграции чрез платформата Copilot, ходът на Google с отворения стандарт UCP изглежда като опит за установяване на глобална доминация. Чрез обединяването на търсене, плащане и обслужване в един безшевен процес, технологичният гигант не само променя начина, по който купуваме, но и поставя основите на пазар, който според анализаторите от McKinsey може да достигне стойност от 5 трилиона долара до 2030 година.


  Хохо Бохо

    Пример: Джемини пе а ра с тията ми предлага продукт от Емаг на цена 980лв, при положение, че същият го има в полски склад на алиекспрес на цена 480лв и твърди, че разликата е 20-30 процента и емаг били с платено мито и ддс. Пълна измама. В 9 от 10 случая тези чатботове лъжат брутално.....ама брутално. Търсачката на гугъл вади по-нова и вярна информация от чатботовете с претенции за интелект

    14:47 14.01.2026

  Универсално

    Докато мама топли млякото, между две блузки, детенцето може и хеликоптер да поръча.

    15:07 14.01.2026