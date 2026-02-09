Внимание: Над един милиард потребители на Android са изложени на сериозен риск

Според най-новите статистически данни на Google, стряскащите 42.1% от активните смартфони работят със софтуер, който вече не се поддържа, превръщайки ги в лесна мишена за хакери, шпионски софтуер и финансови измами.
Ситуацията е повече от тревожна: едва 58% от потребителите се радват на защитата на съвременните версии на операционната система (Android 13 и по-нови). Докато най-актуалната версия, Android 16, едва прохожда с пазарен дял от 7.5%, милиони хора остават „заложници“ на остарели платформи като Android 12 и по-стари, за които Google официално спря да издава корекции. Това означава, че дори и да бъде открита нова пробойна в системата, тя никога няма да бъде запълнена за тези устройства.
От Google се опитват да успокоят топката, подчертавайки, че вграденият антивирус Google Play Protect все още бди над по-старите версии (чак до Android 7), сканирайки приложенията в реално време. Но експертите по киберсигурност са категорични – Play Protect е само една тънка линия на защита. Когато ядрото на операционната система е „пробито“ и не се обновява, отговорността за сигурността пада изцяло върху производителите на хардуер, които често бързат да пратят старите модели в историята.
Ярък пример за тази тенденция е последното решение на технологичния гигант Samsung. Южнокорейската компания официално извади от списъка си за поддръжка популярната серия Galaxy S21 (включително версиите Plus и Ultra). Тези доскорошни флагмани вече няма да получават нито месечни, нито тримесечни актуализации. Междувременно собствениците на Galaxy S22 и S21 FE също трябва да имат едно наум, тъй като техните устройства вече преминават на по-рядък график за обновяване.
Това звучи като присъда за любимите ни джаджи, нали? Истината е сурова: ако телефонът ви не поддържа поне Android 13, вие на практика ходите по тънък лед. Специалистите съветват – вместо да рискувате личните си данни и банкови сметки със стар премиум модел без поддръжка, по-добре заложете на нов смартфон от среден клас. Сигурността днес не е лукс, а задължителна хигиена в дигиталния свят.
1 честен ционист
Коментиран от #4
14:53 09.02.2026
2 Остава само...
Коментиран от #12, #15
14:55 09.02.2026
3 хехе
14:55 09.02.2026
4 така е
До коментар #1 от "честен ционист":76% от стартъпите са от Израел. Нищо чудно в това. Но успокой се - Имат и частица от Русия. Пластмасата на калъфчето.
14:58 09.02.2026
5 ПУКА МИ ....
15:05 09.02.2026
6 Ами да
15:08 09.02.2026
7 Телеграм
15:21 09.02.2026
8 Най-големия пират Гугъл
15:26 09.02.2026
9 По египетските рисунки
15:37 09.02.2026
10 Бойкот на О.Л.Хлъц
телефонът ми е 9-годишен с Андроид 6.0.
Звъня и получавам позвънявания, чат-пат малко новини на телефона, и това е.
Не плащам през телефона, не влизам в профили, за такива неща си имам компютър...
15:45 09.02.2026
11 Зарко
15:46 09.02.2026
12 Див селянин
До коментар #2 от "Остава само...":Я съм с нокиа 3310 със син екран.Чупя и орехи с него, е 6а ги.
15:47 09.02.2026
13 Гост
Същото ще е и с електрическите возила.
16:14 09.02.2026
14 Васил
16:16 09.02.2026
15 Гост
До коментар #2 от "Остава само...":Телефоните с копчета ползват 3Г мрежата. Даже много от старите смартфони са на 3Г.
А1 вече я спряха в някои градове. Не се знае, кога и другите оператори ще й дръпнат шалтера. Това вече е факт в някои страни от ЕС.
16:18 09.02.2026
16 батвесо
16:54 09.02.2026
17 Това е !
Една !
Изпяла песента си !
Самодейна Операционна Система !
Рожба На Топ Инженерите На Света !
Пълен Боклук !
Също !
Като Тях !
07:22 10.02.2026
18 Име
10:48 10.02.2026
19 Хаха
Аз имам 3 телефона
Андроид 9,13,16 🤣
Кой ми дава гаранция че и 3-те няма да ги хакнат
00:27 11.02.2026
20 сериозен риск за де би л и
03:35 11.02.2026
21 Гледа
06:36 11.02.2026
22 Пурко
16:32 11.02.2026