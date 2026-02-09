Внимание: Над един милиард потребители на Android са изложени на сериозен риск

Според най-новите статистически данни на Google, стряскащите 42.1% от активните смартфони работят със софтуер, който вече не се поддържа, превръщайки ги в лесна мишена за хакери, шпионски софтуер и финансови измами.

Ситуацията е повече от тревожна: едва 58% от потребителите се радват на защитата на съвременните версии на операционната система (Android 13 и по-нови). Докато най-актуалната версия, Android 16, едва прохожда с пазарен дял от 7.5%, милиони хора остават „заложници“ на остарели платформи като Android 12 и по-стари, за които Google официално спря да издава корекции. Това означава, че дори и да бъде открита нова пробойна в системата, тя никога няма да бъде запълнена за тези устройства.

От Google се опитват да успокоят топката, подчертавайки, че вграденият антивирус Google Play Protect все още бди над по-старите версии (чак до Android 7), сканирайки приложенията в реално време. Но експертите по киберсигурност са категорични – Play Protect е само една тънка линия на защита. Когато ядрото на операционната система е „пробито“ и не се обновява, отговорността за сигурността пада изцяло върху производителите на хардуер, които често бързат да пратят старите модели в историята.

Ярък пример за тази тенденция е последното решение на технологичния гигант Samsung. Южнокорейската компания официално извади от списъка си за поддръжка популярната серия Galaxy S21 (включително версиите Plus и Ultra). Тези доскорошни флагмани вече няма да получават нито месечни, нито тримесечни актуализации. Междувременно собствениците на Galaxy S22 и S21 FE също трябва да имат едно наум, тъй като техните устройства вече преминават на по-рядък график за обновяване.

Това звучи като присъда за любимите ни джаджи, нали? Истината е сурова: ако телефонът ви не поддържа поне Android 13, вие на практика ходите по тънък лед. Специалистите съветват – вместо да рискувате личните си данни и банкови сметки със стар премиум модел без поддръжка, по-добре заложете на нов смартфон от среден клас. Сигурността днес не е лукс, а задължителна хигиена в дигиталния свят.