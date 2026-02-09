Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Внимание: Над един милиард потребители на Android са изложени на сериозен риск

Внимание: Над един милиард потребители на Android са изложени на сериозен риск

9 Февруари, 2026 14:47 5 770 22

Техните устройства са спрели да получават критични актуализации за сигурност

Внимание: Над един милиард потребители на Android са изложени на сериозен риск - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Според най-новите статистически данни на Google, стряскащите 42.1% от активните смартфони работят със софтуер, който вече не се поддържа, превръщайки ги в лесна мишена за хакери, шпионски софтуер и финансови измами.

Ситуацията е повече от тревожна: едва 58% от потребителите се радват на защитата на съвременните версии на операционната система (Android 13 и по-нови). Докато най-актуалната версия, Android 16, едва прохожда с пазарен дял от 7.5%, милиони хора остават „заложници“ на остарели платформи като Android 12 и по-стари, за които Google официално спря да издава корекции. Това означава, че дори и да бъде открита нова пробойна в системата, тя никога няма да бъде запълнена за тези устройства.

От Google се опитват да успокоят топката, подчертавайки, че вграденият антивирус Google Play Protect все още бди над по-старите версии (чак до Android 7), сканирайки приложенията в реално време. Но експертите по киберсигурност са категорични – Play Protect е само една тънка линия на защита. Когато ядрото на операционната система е „пробито“ и не се обновява, отговорността за сигурността пада изцяло върху производителите на хардуер, които често бързат да пратят старите модели в историята.

Ярък пример за тази тенденция е последното решение на технологичния гигант Samsung. Южнокорейската компания официално извади от списъка си за поддръжка популярната серия Galaxy S21 (включително версиите Plus и Ultra). Тези доскорошни флагмани вече няма да получават нито месечни, нито тримесечни актуализации. Междувременно собствениците на Galaxy S22 и S21 FE също трябва да имат едно наум, тъй като техните устройства вече преминават на по-рядък график за обновяване.

Това звучи като присъда за любимите ни джаджи, нали? Истината е сурова: ако телефонът ви не поддържа поне Android 13, вие на практика ходите по тънък лед. Специалистите съветват – вместо да рискувате личните си данни и банкови сметки със стар премиум модел без поддръжка, по-добре заложете на нов смартфон от среден клас. Сигурността днес не е лукс, а задължителна хигиена в дигиталния свят.


  • 1 честен ционист

    19 4 Отговор
    Нетаняху вече ви каза, че ако имате мобилен телефон, то значи в ръцете си държите частица от Израел.

    Коментиран от #4

    14:53 09.02.2026

  • 2 Остава само...

    18 2 Отговор
    А да ни кажете от де да земем кинти за нов смартфон среден клас, мммм....???? Ако имам телефон с копчета, не мойте ми напрай нищо...Хъ пък!

    Коментиран от #12, #15

    14:55 09.02.2026

  • 3 хехе

    15 1 Отговор
    ще ми хакнат де до вия моята антика е на въглища

    14:55 09.02.2026

  • 4 така е

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    76% от стартъпите са от Израел. Нищо чудно в това. Но успокой се - Имат и частица от Русия. Пластмасата на калъфчето.

    14:58 09.02.2026

  • 5 ПУКА МИ ....

    17 0 Отговор
    Тук в на тази територия 36 години токова съм и бях изложен на риск нека не изброявам. А сега едно телефонче ще бъде рисково. Можем и без него ще си купя друг. НО ЛОШОТО Е ЧЕ НЕ МОЖЕМ ИЗГОНИМ УПРАВЛЕНЦИТЕ ЗАЩОТО СМЕ МЪ...ША. А ЗА КУПУВАНЕ НА ДРУГИ НЕ МОЙ СТАНЕ И ДУМА. БЕДНИ СМЕ.

    15:05 09.02.2026

  • 6 Ами да

    20 1 Отговор
    Пазарът се пренасити, и на Гугъл не им отърва потребителите да продължават да ползват все още функционални телефони, респ. да купуват втора ръка такива. Купувайте новите устройства, че да хабим редкоземните елементи и бай Дончо да има основания да си присвои Гренландия!

    15:08 09.02.2026

  • 7 Телеграм

    11 1 Отговор
    А "безплатния" Телеграм от година насам не може да се активира. Изисква едноседмично плащане за Телеграм Премиум и без това не тръгва. Но никойне оправя този бъг. Може би не е бъг а чисто изнудване за пари.

    15:21 09.02.2026

  • 8 Най-големия пират Гугъл

    19 1 Отговор
    плаши хората с пирати! Ползвайте си старите телефони, които по нищо не отстъпват на новите, като задължително е, Вие да си хаквате телефона, а всичко що е Гугулю, да се корми от него.

    15:26 09.02.2026

  • 9 По египетските рисунки

    8 0 Отговор
    Фараоните носят буква Т в ръцете си демек телефон

    15:37 09.02.2026

  • 10 Бойкот на О.Л.Хлъц

    18 0 Отговор
    Ще ми хакнат ДОМОУПРАВИТЕЛЯ тези хакери -
    телефонът ми е 9-годишен с Андроид 6.0.
    Звъня и получавам позвънявания, чат-пат малко новини на телефона, и това е.
    Не плащам през телефона, не влизам в профили, за такива неща си имам компютър...

    15:45 09.02.2026

  • 11 Зарко

    20 0 Отговор
    Samsung Galaxy s 25 1500 евро!? Заради едни ъпдейти Ли да го купя?

    15:46 09.02.2026

  • 12 Див селянин

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Остава само...":

    Я съм с нокиа 3310 със син екран.Чупя и орехи с него, е 6а ги.

    15:47 09.02.2026

  • 13 Гост

    11 0 Отговор
    Смартфонът е кукичката, с която ви хващат на въдицата за постоянно плащане на сервизи и магазини. Ще работите за тях, иначе оставате без смартфон.
    Същото ще е и с електрическите возила.

    16:14 09.02.2026

  • 14 Васил

    8 0 Отговор
    Нормално купуваш си Китайски телефон получаваш едно обновление и си до там а ти обещават две три години поддръжка ама само на хартия като техните автомобили.

    16:16 09.02.2026

  • 15 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Остава само...":

    Телефоните с копчета ползват 3Г мрежата. Даже много от старите смартфони са на 3Г.
    А1 вече я спряха в някои градове. Не се знае, кога и другите оператори ще й дръпнат шалтера. Това вече е факт в някои страни от ЕС.

    16:18 09.02.2026

  • 16 батвесо

    4 0 Отговор
    Това за 3G e донякъде вярно, доколкото знам, и А1, и Вивата са приключили с тази мрежа. Йеттел ще я приключат до края на годината. А иначе и аз съм със 16 годишен смарт на Самсунг с Бада и ще ми хакнат батювия, ама ща-не ща, ще трябвада го сменям.

    16:54 09.02.2026

  • 17 Това е !

    3 1 Отговор
    Това е !

    Една !

    Изпяла песента си !

    Самодейна Операционна Система !

    Рожба На Топ Инженерите На Света !

    Пълен Боклук !

    Също !

    Като Тях !

    07:22 10.02.2026

  • 18 Име

    3 0 Отговор
    Пазарната структурата при софтуерите е олигополна, която и да ползваме сме в лйната.

    10:48 10.02.2026

  • 19 Хаха

    2 0 Отговор
    И кво?
    Аз имам 3 телефона
    Андроид 9,13,16 🤣
    Кой ми дава гаранция че и 3-те няма да ги хакнат

    00:27 11.02.2026

  • 20 сериозен риск за де би л и

    1 0 Отговор
    Аууу колко застрашен се чувствам. Глупаци

    03:35 11.02.2026

  • 21 Гледа

    1 0 Отговор
    Хахаха някой не ги вълнува все пак нямат толкова важна информация във телефона а дори и да имат не ги интересува а производителя си иска неговото потребление хахаха

    06:36 11.02.2026

  • 22 Пурко

    1 0 Отговор
    Нормално за капитализма - нали трябва през година да купуваме скъпите им гсм-и.

    16:32 11.02.2026