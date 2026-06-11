Първият в света строителен кулокран, трансформиран в гигантски 3D-принтер (ВИДЕО)

Австралийската технологична компания Luyten хвърли истинска бомба в сектора, представяйки първия в света строителен кулокран, трансформиран в гигантски 3D-принтер. Иновативната машина, кръстена съвсем на място ASCEND, притежава капацитета да издига масивни конструкции с височина до 100 метра, оперирайки с впечатляващ работен радиус от 45 метра.

Вместо да откриват топлата вода и да губят години в проектирането на напълно нова, скъпоструваща механизация от нулата, австралийските инженери са подходили гениално. Те са решили да вдъхнат дигитален живот на добре познатите ни традиционни кулокранове, модернизирайки ги до степен на напълно автономни строителни роботи.

Революционната система представлява хибрид между класически тежък кран, прецизна роботизирана дюза за полагане на строителни смеси и мощен софтуер с изкуствен интелект. Сглобяването и калибрирането на целия този високотехнологичен комплекс на самата строителна площадка отнема нищожните за мащабите на бранша едно до две денонощия. За да втвърдява конструкциите буквално пред очите на наблюдателите, роботът използва патентована екологична бетонна смес, наречена Ultimatecrete. Тя е специално модифицирана за целите на послойния печат и гарантира изключителна структурна здравина при големи натоварвания.

В този процес изкуственият интелект играе ролята на безгрешен диригент. Умните алгоритми изчисляват до милиметър най-ефективните маршрути за движение на екструдера, контролират непрекъснато консистенцията на разтвора и извършват прецизен мониторинг на целия градеж в реално време.

От ръководството на Luyten са убедени, че ASCEND е дългоочакваното спасение за глобалния пазар на недвижими имоти. Внедряването на технологията има потенциала да реши хроничния недостиг на квалифицирана работна ръка по строежите, да сведе до нула тоновете излишни строителни отпадъци и да ускори драстично изграждането на достъпни жилища по света, превръщайки фантастиката от чертежите в реалност за броени дни. Вижте повече във видеото.