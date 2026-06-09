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Българските потребители получават изкуствен интелект директно в чата: Viber сключи съюз с OpenAI

Българските потребители получават изкуствен интелект директно в чата: Viber сключи съюз с OpenAI

9 Юни, 2026 12:46 692 2

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Едно от най-популярните приложения за комуникация у нас интегрира ChatGPT, запазвайки желязната защита на личните данни

Българските потребители получават изкуствен интелект директно в чата: Viber сключи съюз с OpenAI - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едно от най-обичаните и масово използвани приложения за чат и разговори в България навлиза в изцяло нова ера. Много скоро дигиталният асистент ChatGPT ще се настани директно в интерфейса на Viber, спестявайки ни досадното превключване между сайтове, приложения и платформи. Голямата бомба бе хвърлена ексклузивно в телевизионния ефир лично от главния изпълнителен директор на Rakuten Viber, Офир Еял.

Епичното партньорство с пионерите от OpenAI ще стане реалност на родна земя в рамките на броени седмици. Това означава, че целият всеобхватен арсенал от възможности на генеративния изкуствен интелект ще ни бъде под ръка по време на ежедневната комуникация с приятели, колеги и роднини. Основният коз на тази интеграция е нейното улеснение – изкуственият интелект се превръща в невидим събеседник, готов да генерира идеи, текстове или преводи на секундата, без изобщо да напускате прозореца на чата.

Естествено, появата на подобен кибернетичен мозък в личното ни пространство веднага повдига резонния въпрос: какво се случва с поверителността? От ръководството на компанията бързат да успокоят духoвете, заявявайки категорично, че новата екстра ще бъде изцяло опционална. Всеки потребител сам ще държи ключа от палатката и ще решава дали да позволи на ChatGPT достъп до контекста на разговорите му. Ако идеята за умна машина в чата ви се струва притеснителна, можете просто да дръпнете шалтера на функцията с едно движение от настройките.

Темата за сигурността е свещена за платформата. От Viber дебело подчертават, че внедряването на новата технология по никакъв начин няма да компрометира легендарното криптиране от край до край (end-to-end encryption). Тази софтуерна стена гарантира, че съдържанието на съобщенията си остава строго конфиденциално. Дори самите служители в офисите на технологичния гигант нямат техническата възможност да надникнат в чуждите чатове. Именно тази безкомпромисна защита е причината приложението да трън в очите на редица авторитарни правителства по света, които често се опитват да ограничават работата му.

Изборът на България за старт на тази иновация не е никак случаен. Страната ни е истински бастион за платформата – над 90 на сто от притежателите на смартфони у нас разчитат именно на това приложение за ежедневната си връзка със света. Тази зашеметяваща активност превръща родния пазар в ключова тестова площадка за внедряване на бъдещите дигитални тенденции. Нещо повече – компанията продължава активно да развива своя софийски офис, където български специалисти коват бъдещето на марката в сферата на маркетинга, бизнес операциите и развойната дейност.

Вълната от иновации неизменно събужда и познатите екзистенциални страхове: ще ни изяде ли хляба изкуственият интелект? Според Офир Еял масовата паника около вълната от съкращения е силно преувеличена и роботите няма да ни заменят толкова скоро, колкото вещаят апокалиптичните прогнози. Истината обаче е малко по-сурова и изисква бърза адаптация. Големият шеф на Viber обобщава ситуацията с една брилянтна мисъл: заплахата за работното ви място няма да дойде от самата машина, а от човека, който е съумял да я опитоми и да работи с нея по-ефективно от вас. Изводът е ясен – технологиите са просто инструмент, а бъдещето принадлежи на тези, които умеят да ги управляват с лекота.


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  • 1 Зевс

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  • 2 И тям ще ни следят

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    Спирам си вайбъра и това е. Всички вече са в Телеграм.

    13:23 09.06.2026