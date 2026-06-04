Apple отваря първия си европейски център за разработчици

Apple разширява глобалната си инфраструктура, като обяви планове за създаване на първия си европейски център за разработчици. Новият център, който ще се настани в оживения берлински квартал „Митте“ по-късно тази година, ще служи като високопроизводителен регионален център за местните софтуерни разработчици. Центърът в Берлин се присъединява към съществуващата международна мрежа, която понастоящем оперира от Купертино, Бангалор, Шанхай и Сингапур, което е знак за мащабна корпоративна инициатива за укрепване на връзките и оптимизиране на отношенията с разработчиците на континента.

Зад кулисите разработчиците ще получат директен достъп до задълбочени технически обучения, обхващащи пълното портфолио от операционни системи на Apple, вариращи от основните iOS и iPadOS среди до watchOS, tvOS, macOS и авангардната платформа за пространствено изчисление visionOS. Специалистите на Apple ще предлагат лични диагностични сесии, зони за консултации и специализирани лаборатории. Тези технически центрове ще бъдат обслужвани от многоезични експерти, които безпроблемно ще свързват както устната комуникация, така и синтаксиса на програмирането.

Това разширяване в Европа се основава на утвърдените тестови полигони за разработка на Apple, които вече включват специализираната Developer Academy в Неапол, както и целеви Foundation Programs в Италия и Франция. За по-малките, независими компании, които искат да увеличат ефективността си, технологичният гигант продължава да промотира своята App Store Small Business Program – пакет от финансови стимули, който намалява стандартните комисионни до 15 процента за фирми с годишен оборот под 1 милион долара.

Стратегията за разгръщане идва в критичен момент, тъй като Apple отчита голям потребителски трафик в своите европейски дигитални магазини, които отбелязаха впечатляващите 150 милиона средни седмични потребители през изминалата година. Коментирайки стартирането, Сюзън Прескот, вицепрезидент на Apple по световните връзки с разработчиците, подчерта, че предоставянето на подходящи инструменти на създателите неизбежно води до иновации, като отбеляза, че новият център е изрично проектиран да подхранва творческия импулс на общността.