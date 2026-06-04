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Apple отваря първия си европейски център за разработчици

Apple отваря първия си европейски център за разработчици

4 Юни, 2026 16:30 530 1

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Компанията прави решаваща крачка към подобряване на присъствието си на континента

Apple отваря първия си европейски център за разработчици - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple разширява глобалната си инфраструктура, като обяви планове за създаване на първия си европейски център за разработчици. Новият център, който ще се настани в оживения берлински квартал „Митте“ по-късно тази година, ще служи като високопроизводителен регионален център за местните софтуерни разработчици. Центърът в Берлин се присъединява към съществуващата международна мрежа, която понастоящем оперира от Купертино, Бангалор, Шанхай и Сингапур, което е знак за мащабна корпоративна инициатива за укрепване на връзките и оптимизиране на отношенията с разработчиците на континента.

Зад кулисите разработчиците ще получат директен достъп до задълбочени технически обучения, обхващащи пълното портфолио от операционни системи на Apple, вариращи от основните iOS и iPadOS среди до watchOS, tvOS, macOS и авангардната платформа за пространствено изчисление visionOS. Специалистите на Apple ще предлагат лични диагностични сесии, зони за консултации и специализирани лаборатории. Тези технически центрове ще бъдат обслужвани от многоезични експерти, които безпроблемно ще свързват както устната комуникация, така и синтаксиса на програмирането.

Apple отваря първия си европейски център за разработчици

Това разширяване в Европа се основава на утвърдените тестови полигони за разработка на Apple, които вече включват специализираната Developer Academy в Неапол, както и целеви Foundation Programs в Италия и Франция. За по-малките, независими компании, които искат да увеличат ефективността си, технологичният гигант продължава да промотира своята App Store Small Business Program – пакет от финансови стимули, който намалява стандартните комисионни до 15 процента за фирми с годишен оборот под 1 милион долара.

Стратегията за разгръщане идва в критичен момент, тъй като Apple отчита голям потребителски трафик в своите европейски дигитални магазини, които отбелязаха впечатляващите 150 милиона средни седмични потребители през изминалата година. Коментирайки стартирането, Сюзън Прескот, вицепрезидент на Apple по световните връзки с разработчиците, подчерта, че предоставянето на подходящи инструменти на създателите неизбежно води до иновации, като отбеляза, че новият център е изрично проектиран да подхранва творческия импулс на общността.


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  • 1 Анонимен

    2 0 Отговор
    Берлин е по-зле от Бангалор и по-опасен.

    16:58 04.06.2026