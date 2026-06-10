Volkswagen блокира популярни технически решения в новите си автомобили

Германският автомобилен гигант Volkswagen Group предприе неочакван и доста спорен ход, който разгневи хиляди технологични ентусиасти по света. Автомобилният концерн тихомълком прекъсна неофициалния достъп до своя интерфейс CarNet API за услугата We Connect. Това софтуерно решение години наред служеше като "мост" за собствениците на автомобили, чрез който те интегрираха своите возила в системи за интелигентен дом и интелигентно управление на енергията.

Масовият шофьор вероятно дори няма да разбере за промяната, тъй като фабричните приложения на марките Volkswagen, Audi, Skoda и Cupra продължават да функционират безотказно. За хората, залагащи на дълбоката автоматизация обаче, това решение дойде като гръм от ясно небе. Първи удара усетиха потребителите на популярната платформа Home Assistant и системата за интелигентно зареждане openWB. В края на миналия месец външните приложения изведнъж загубиха връзка с облачната база данни на германския гигант, оставяйки хиляди умни домове "слепи" за случващото се с колата в гаража.

Проблемът далеч не е козметичен, тъй като независимата общност от софтуерни разработчици беше създала екосистема с много по-широки хоризонти от тези, които консервативният производител предлага официално. Чрез тези интеграции собствениците на електромобили управляваха процеса на зареждане изключително фино – черпейки ток само в часовете с най-евтина нощна тарифа или улавяйки излишната зелена енергия от собствените си фотоволтаици на покрива. От умни известия при аномалии в мрежата, през автоматично климатизиране на купето спрямо прогнозата за времето, до задействане на домашни сценарии при наближаване на адреса – възможностите бяха практически неограничени.

Особено болезнен е казусът за притежателите на електрически превозни средства. Когато Home Assistant дирижираше в синхрон данните от батерията на автомобила, домашната соларна централа и динамичните тарифи на енергоразпределителните дружества, колата се зареждаше напълно безплатно или за стотинки, без изобщо водачът да го мисли. Сега тази автономност е брутално отрязана.

От централата на Volkswagen Group в Волфсбург запазват пълно мълчание по темата. Единственият колеблив коментар дойде от европейското подразделение на Skoda, откъдето оправдаха софтуерното пренастройване с преход към нов, официален модел за споделяне на данни. На практика обаче това намирисва на подготовка за платен лицензионен бизнес модел, при който външните услуги ще трябва да си плащат, за да си партнират с автомобилите на концерна.

След вълната от недоволство в интернет форумите, чешкият бранд се опита да замаже положението с обещанието, че се търси балансирано решение, което да запази „някои основни функции“, без да се застрашава сигурността и киберзащитата на колите. Именно това размито определение обаче активира червените лампи сред дигиталните ентусиасти. Потребителите масово се опасяват, че навлизаме в ера, в която купуваш автомобила физически, но дигиталната му душа остава заключена зад абонаментни стени и корпоративни катинари.

За Volkswagen този ход може да изиграе ролята на троянски кон по отношение на имиджа. Точно технологично грамотните купувачи бяха най-големите застъпници на т.нар. „софтуерно дефинирани превозни средства“ и първи рекламираха предимствата на дигиталната еволюция. Сега, когато любимата им играчка е осакатена, много от тези лоялни клиенти сериозно ще се замислят дали следващата им кола отново ще бъде от семейството на немския концерн.