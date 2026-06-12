Димитър Стоянов: Имаме оборудване с отпаднала необходимост, но то не влиза в интереса на Украйна

Наличностите на въоръжението на Българската армия е такова, каквото изискват нормативните документи - някои са в резерв, други са във формированията. Ние трябва да поддържаме определена готовност с определено количество боеприпаси и техника. Тази наличност е необходима за поддържане на бойната готовност на Българската армия. Няма как да предоставяме боеприпаси, ако сваляме поднормативно количество и нарушаваме нормативните документи.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му на сайта на МО има качен списък, в който може да се види оборудването с отпаднала необходимост. "Но то не влиза в интереса на Украйна", подчерта той.

Според министър Стоянов страната ни не е трябвало да предоставя ракети С-300 на Украйна. Като добави, че това е решение на министър Тагарев.

Министърът на отбраната отбеляза още, че средствата за предоставяне на военна помощ за Украйна са дадени за ремонт на МиГ-29, както и за покриване на държавния дефицит. "Тези финансови средства са влезли в Министерство на финансите, но половината от стойността от средствата не са отпуснати на Министерство на отбраната", посочи министър Стоянов.

Стоянов бе категоричен, че Министерство на отбраната никога не е предоставяло оръжие на Украйна чрез посредник.

Той коментира и проблемът с банковите гаранции по проекти на МО. "Информацията беше изнесена, защото в МО не сме очаквали, че това е възможно. Някои случаи касаят националната сигурност. Искахме да активираме по бързите действие на МВР, ДАНС и прокуратурата", каза той.

Министър Запрянов прави проверка на договор и са констатирали, че банкова гаранция няма. При проверката е констатирано, че 9 договора не са подплатени с истинска банкова гаранция. След това са направени механизми, така че да няма подобен случай, допълни още министър Стоянов.

Той отбеляза, че става въпрос за проекти в Граф Игнатиево и Карлово. "По тях продължава да се работи. Рискът е ако констатираме лошо качество, ние не можем да изтеглим банковата гаранция и да защитим финансовите средства, които предварително са дадени", уточни още Димитър Стоянов.