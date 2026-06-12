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Димитър Стоянов: Имаме оборудване с отпаднала необходимост, но то не влиза в интереса на Украйна

Димитър Стоянов: Имаме оборудване с отпаднала необходимост, но то не влиза в интереса на Украйна

12 Юни, 2026 09:55 944 31

  • димитър стоянов-
  • военно оборудване-
  • украйна

Министърът на отбраната отбеляза още, че средствата за предоставяне на военна помощ за Украйна са дадени за ремонт на МиГ-29, както и за покриване на държавния дефицит

Димитър Стоянов: Имаме оборудване с отпаднала необходимост, но то не влиза в интереса на Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наличностите на въоръжението на Българската армия е такова, каквото изискват нормативните документи - някои са в резерв, други са във формированията. Ние трябва да поддържаме определена готовност с определено количество боеприпаси и техника. Тази наличност е необходима за поддържане на бойната готовност на Българската армия. Няма как да предоставяме боеприпаси, ако сваляме поднормативно количество и нарушаваме нормативните документи.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му на сайта на МО има качен списък, в който може да се види оборудването с отпаднала необходимост. "Но то не влиза в интереса на Украйна", подчерта той.

Според министър Стоянов страната ни не е трябвало да предоставя ракети С-300 на Украйна. Като добави, че това е решение на министър Тагарев.

Министърът на отбраната отбеляза още, че средствата за предоставяне на военна помощ за Украйна са дадени за ремонт на МиГ-29, както и за покриване на държавния дефицит. "Тези финансови средства са влезли в Министерство на финансите, но половината от стойността от средствата не са отпуснати на Министерство на отбраната", посочи министър Стоянов.

Стоянов бе категоричен, че Министерство на отбраната никога не е предоставяло оръжие на Украйна чрез посредник.

Той коментира и проблемът с банковите гаранции по проекти на МО. "Информацията беше изнесена, защото в МО не сме очаквали, че това е възможно. Някои случаи касаят националната сигурност. Искахме да активираме по бързите действие на МВР, ДАНС и прокуратурата", каза той.

Министър Запрянов прави проверка на договор и са констатирали, че банкова гаранция няма. При проверката е констатирано, че 9 договора не са подплатени с истинска банкова гаранция. След това са направени механизми, така че да няма подобен случай, допълни още министър Стоянов.

Той отбеляза, че става въпрос за проекти в Граф Игнатиево и Карлово. "По тях продължава да се работи. Рискът е ако констатираме лошо качество, ние не можем да изтеглим банковата гаранция и да защитим финансовите средства, които предварително са дадени", уточни още Димитър Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    6 8 Отговор
    Бе, да питам с Любо Дилов кво става? За другия Любо знам, че му сбирале капачки и са осеферил, ма за кукувеца нищо са не говори.

    Коментиран от #4

    09:59 12.06.2026

  • 2 Кога,

    26 2 Отговор
    Ще видим г-н Тагарев в затвора за нарушаване на нормативните документи? Кога? До като няма влезли политици в затвора, ще има гонки по улиците, друсани шофьори по улиците, Баба Алино, Пепи Еврото и т.н. Грам морал нямаме! Срам!

    10:00 12.06.2026

  • 3 ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ

    13 3 Отговор
    ТО И ПАРЛАМЕНТА ИМА ТАКИВА ПАРТИИ КАКТО КАЗА ВИЦЕПРЕМИЕРА ХРИСТОВ.АМА ГИ ДЪРЖИМ , ЧЕ И ИМ ПЛАЩАМЕ.АМА И В УКРАЙНА ГИ НЕ ЩАТ

    10:00 12.06.2026

  • 4 Светла му памет,

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    На Дилов-син!

    10:01 12.06.2026

  • 5 Смехоран

    10 7 Отговор
    Кат ти гледам белата чутура,и ти си с отпаднала необходимост като политик,ама,на,четем те и те гледаме все още.

    10:05 12.06.2026

  • 6 Пич

    10 2 Отговор
    Топ......и разни дърти кретени в ръководството на държавата са с отпаднала необходимост, но....... са един връз друг!!!

    10:06 12.06.2026

  • 7 тагаренко

    11 2 Отговор
    въже лампа

    10:07 12.06.2026

  • 8 кой му дреме

    6 7 Отговор
    дайте го на мен да сваля туй руско мекере от власт

    10:11 12.06.2026

  • 9 Да ти прости господ думите

    9 2 Отговор
    Димитре,не говори така щото след определена възраст всички сме с отпаднала необходимост.Като те гледам не си първа младост.

    10:12 12.06.2026

  • 10 сикояв

    11 5 Отговор
    1 месец вече мина и се оказа че разбойниците от ГЕРБ и ДПС още не са в затвора??? С отпаднала необходимост се оказва че сте вие от ПБ. Много обещавахте, мина 1 месец и нищо. Милиардите ги няма ограбени са, а ГЕРБ пърдят на свобода и си харчат ограбеното. До кога??? Колко време още да ви чакаме??? До кога Теменуга, Владко рекетьора на Божков, Винету от Банкя дето е с пълно чекмедже с евро и злато е на свобода??? Шишко и той на свобода??? До кога ще ви търпим, как мислите??? Ако ще пазите разбойниците, е по добре сами да се махате. Няма да ви чакаме и да мизерстваме. Ще ви зигоним скоро. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Или почваите да работите и да прибирате айдуците, или се махаите сами. Няма време, мина ни живота с лъжци и измамници. И парите ги няма и извършителя е неизвестен??? До кога???

    10:12 12.06.2026

  • 11 Анонимен

    15 2 Отговор
    Родоотстъпника Тагарев остави България без противовъздушна отбрана заради Украйна. Трябва да му се отнеме българското гражданство и без това има украинско. Да ходи в Украйна.

    Коментиран от #15

    10:18 12.06.2026

  • 12 Пламен

    5 9 Отговор
    Тоя от кой цирк дойде...Кой го бръсне за слива
    Мача вече е свирен
    Всичко ще бъде Украйна

    Коментиран от #23, #25

    10:20 12.06.2026

  • 13 Даката

    4 0 Отговор
    Цял живот на държавната софра.

    10:21 12.06.2026

  • 14 Чичак

    6 0 Отговор
    Че и заплата и пенсия плюс апартаменти за внуците

    10:22 12.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хан Ювиги

    3 6 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #18

    10:25 12.06.2026

  • 17 Фатмашки ужас без край

    3 5 Отговор
    Българи, добре погледнете бялата кратуна на снимката! Тя, българи, е на подлогата на Кремъл, национален предател и кремълски лакей Митьо Стояновия - , тагъл и противен не само като визия, неосведомен и неграмотен! Да, ама пък е много верен на началника си - фатмака селяндур от Славяново! Бялата кратуна на снимката лъже като дърт циганин! От продажбата на оръжия на Украйан, продажба, бяла кратуно, а не "предоставяне", държавата ни е спечелила повече от 200 миилона! Да, ама то пък кремълският злодей наредил на Фатмака и на този му лакей да не пордават повече оръжия на Украйан, Фатмакът и Бялата кратуна на снимката козирували и сега изпълняват! Да ги изметем, българи!

    10:28 12.06.2026

  • 18 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хан Ювиги":

    Кво си казАл бе, дри шльо.

    10:29 12.06.2026

  • 19 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    И този вече не знае какво говори и сменя думите си от днеска за утре.

    10:34 12.06.2026

  • 20 Да, боклуци небългарски

    7 1 Отговор
    Подарихте всичко, което им влзиаше в интереса на укpобандepите, а в армейските ни складове остана само безполезната скрап! А за благодарност, вече противозаконно и безнаказано си превземат територии и тук!

    Коментиран от #21

    10:36 12.06.2026

  • 21 Пламен

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Да, боклуци небългарски":

    Дадохме скрап, получихме милиони.
    Заводите заработиха, хората получават заплати

    Коментиран от #28

    10:38 12.06.2026

  • 22 Чичак

    3 1 Отговор
    Кажи колко ти е пенсията плюс заплатата.
    Всичко на наш гръб

    10:39 12.06.2026

  • 23 Психо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Всичко е Русия !

    10:45 12.06.2026

  • 24 нормативни

    1 0 Отговор
    документи.отдавна им разказахте "играта".изплю камъчето за ракети на С-300.мумията тагаренко "професор",каквато и присъда да получи ще му е малко.оляхте се с това отпаднала необходимост.пушки Маузер и германски каски от ВСВ ли имате предвид,а?!Ако не BG съд,друг ще ви търси сметка.Имайте го предвид!

    10:46 12.06.2026

  • 25 Циркът си остана

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    от посолствата смениха някои и друг клоун

    10:49 12.06.2026

  • 26 Някой

    0 0 Отговор
    Националните предатели евроатлантици на съд и затвор. Никой държавен служител няма правото да обслужва чужди държави и организации (НК 105 - 5-15 години затвор), да предизвиква щети на България (НК 103 - 10-15 години затвор) и да насърчава към война срещу нас (НК 98 - 5-15 години затвор). Всички управляващи са се клели в клетва от конституцията, че във всичките си действия ще се ръководят от интереса на народа - българският.

    10:50 12.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ала бала

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    Кво си получил бе ,кви завиди заработиха и тия които работят вземат минималната ,Абе сетих се за някой твои роднини и най вече за тебе специално ...

    10:52 12.06.2026

  • 29 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    За ппдб-лите ли става въпрос? 😂

    10:53 12.06.2026

  • 30 ДО КОГА ЩЕ

    0 0 Отговор
    ПОКАZBATE TOZИ НАЦИСТ И .................... "ПОДЛОГА" НА ЧОРАПА ? ? ?

    10:53 12.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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