Димитър Стоянов: Имаме оборудване с отпаднала необходимост, но то не влиза в интереса на Украйна

Наличностите на въоръжението на Българската армия е такова, каквото изискват нормативните документи - някои са в резерв, други са във формированията. Ние трябва да поддържаме определена готовност с определено количество боеприпаси и техника. Тази наличност е необходима за поддържане на бойната готовност на Българската армия. Няма как да предоставяме боеприпаси, ако сваляме поднормативно количество и нарушаваме нормативните документи.
Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването "Денят започва" по БНТ.
По думите му на сайта на МО има качен списък, в който може да се види оборудването с отпаднала необходимост. "Но то не влиза в интереса на Украйна", подчерта той.
Според министър Стоянов страната ни не е трябвало да предоставя ракети С-300 на Украйна. Като добави, че това е решение на министър Тагарев.
Министърът на отбраната отбеляза още, че средствата за предоставяне на военна помощ за Украйна са дадени за ремонт на МиГ-29, както и за покриване на държавния дефицит. "Тези финансови средства са влезли в Министерство на финансите, но половината от стойността от средствата не са отпуснати на Министерство на отбраната", посочи министър Стоянов.
Стоянов бе категоричен, че Министерство на отбраната никога не е предоставяло оръжие на Украйна чрез посредник.
Той коментира и проблемът с банковите гаранции по проекти на МО. "Информацията беше изнесена, защото в МО не сме очаквали, че това е възможно. Някои случаи касаят националната сигурност. Искахме да активираме по бързите действие на МВР, ДАНС и прокуратурата", каза той.
Министър Запрянов прави проверка на договор и са констатирали, че банкова гаранция няма. При проверката е констатирано, че 9 договора не са подплатени с истинска банкова гаранция. След това са направени механизми, така че да няма подобен случай, допълни още министър Стоянов.
Той отбеляза, че става въпрос за проекти в Граф Игнатиево и Карлово. "По тях продължава да се работи. Рискът е ако констатираме лошо качество, ние не можем да изтеглим банковата гаранция и да защитим финансовите средства, които предварително са дадени", уточни още Димитър Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #4
09:59 12.06.2026
2 Кога,
10:00 12.06.2026
3 ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ
10:00 12.06.2026
4 Светла му памет,
До коментар #1 от "Пустиня(к)":На Дилов-син!
10:01 12.06.2026
5 Смехоран
10:05 12.06.2026
6 Пич
10:06 12.06.2026
7 тагаренко
10:07 12.06.2026
8 кой му дреме
10:11 12.06.2026
9 Да ти прости господ думите
10:12 12.06.2026
10 сикояв
10:12 12.06.2026
11 Анонимен
Коментиран от #15
10:18 12.06.2026
12 Пламен
Мача вече е свирен
Всичко ще бъде Украйна
Коментиран от #23, #25
10:20 12.06.2026
13 Даката
10:21 12.06.2026
14 Чичак
10:22 12.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хан Ювиги
Казах
Коментиран от #18
10:25 12.06.2026
17 Фатмашки ужас без край
10:28 12.06.2026
18 Абе
До коментар #16 от "Хан Ювиги":Кво си казАл бе, дри шльо.
10:29 12.06.2026
19 Абсурдистан
10:34 12.06.2026
20 Да, боклуци небългарски
Коментиран от #21
10:36 12.06.2026
21 Пламен
До коментар #20 от "Да, боклуци небългарски":Дадохме скрап, получихме милиони.
Заводите заработиха, хората получават заплати
Коментиран от #28
10:38 12.06.2026
22 Чичак
Всичко на наш гръб
10:39 12.06.2026
23 Психо
До коментар #12 от "Пламен":Всичко е Русия !
10:45 12.06.2026
24 нормативни
10:46 12.06.2026
25 Циркът си остана
До коментар #12 от "Пламен":от посолствата смениха някои и друг клоун
10:49 12.06.2026
26 Някой
10:50 12.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ала бала
До коментар #21 от "Пламен":Кво си получил бе ,кви завиди заработиха и тия които работят вземат минималната ,Абе сетих се за някой твои роднини и най вече за тебе специално ...
10:52 12.06.2026
29 стоян георгиев
10:53 12.06.2026
30 ДО КОГА ЩЕ
10:53 12.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.