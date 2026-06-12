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По желание на Моуриньо: Реал Мадрид привлече Бернардо Силва

По желание на Моуриньо: Реал Мадрид привлече Бернардо Силва

12 Юни, 2026 09:59 565 0

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  • футбол

Силва ще подпише двугодишен договор с опция за удължаване с още един сезон

По желание на Моуриньо: Реал Мадрид привлече Бернардо Силва - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид осъществи един от най-гръмките трансфери това лято, след като си осигури подписа на португалската звезда Бернардо Силва, съобщава Фабрицио Романо. Халфът пристига на „Сантиаго Бернабеу“ като свободен агент, след като напусна Манчестър Сити след осем сезона.

Силва ще подпише двугодишен договор с опция за удължаване с още един сезон. Трансферът е реализиран по изричното настояване на новия треньор Жозе Моуриньо, който вижда в своя сънародник ключова фигура за изграждането на новия си проект в Мадрид.

Португалецът беше желан от Барселона и Атлетико Мадрид, като и двата клуба водеха преговори с неговите представители. В последните 48 часа обаче Реал Мадрид се включи решително в битката за подписа му и успя да го убеди да продължи кариерата си под ръководството на Моуриньо.

През миналия сезон Бернардо Силва изигра 53 мача, в които отбеляза 3 гола и направи 5 асистенции, оставайки важна част от състава на Манчестър Сити.

С привличането на Силва Реал Мадрид продължава активната си селекция, след като вече подсили отбраната с Дензъл Дъмфрис и Ибрахима Конате.


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