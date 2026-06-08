Появиха се нови снимки на сгъваемия iPhone

Apple най-накрая се готви да навлезе на пазара на сгъваемите устройства по-късно тази година, но всеки, който очаква копие на утвърдените в индустрията модели тип „книга“, ще остане разочарован. Отдавна обсъжданият сгъваем „iPhone Ultra“ поема коренно различна дизайнерска посока, като се отказва от традиционните високи и тесни пропорции на смартфоните в полза на агресивно къса и широка форма. Наскоро изтекли реални макети, предоставени от ветеранът в бранша Сони Диксън, разкриха тайната, давайки ни първи поглед върху напълно преработено шаси, допълнено с работни графики на дисплея, които подробно показват радикалната нова геометрия на хардуера на Apple.

За разлика от ранните празни макети, използвани строго за производство на калъфи, тези усъвършенствани тестови устройства дават пълна представа за необичайното съотношение на страните на устройството. Когато е затворен, телефонът има квадратна форма, подобна на паспорт. Разгъването на титановия корпус разкрива огромен вътрешен екран, наподобяващ платно, който има за цел да предостави работен процес, подобен на този на iPad.

Физическите детайли, заснети в изтеклите снимки, потвърждават, че Apple е готова да наруши собствените си правила за дизайн, за да оптимизира тази сгъваема платформа. Външната част на устройството разполага с 5,5-инчов екран от край до край, който има центриран, кръгъл отвор за предната камера, пълно отклонение от оформлението на Dynamic Island и историческа премиера за марката. Отзад телефонът има изпъкнала хоризонтална лента за камерата, в която се помещава конфигурация с двойна оптика, хардуерен избор, който отразява изчистения вид на серията Google Pixel, а не традиционните квадратни острови за камери, които се срещат при поколенията iPhone 17 и предстоящия iPhone 18.

При внимателно разглеждане на гъвкавия вътрешен дисплей се забелязва слаба, видима вертикална гънка, минаваща по средата на панела. Докато ранните потребители на гъвкави дисплеи ще разпознаят тази характеристика веднага, вътрешните инженерни екипи на Apple използват многослойна защитна стратегия, за да минимизират физическата вдлъбнатина върху крайните производствени единици. Патентната документация сочи към ултра малък толеранс на сгъване с дълбочина 0,15 мм, съчетан с усъвършенствана структурна стъклена средна рамка, проектирана да поддържа панела под напрежение.

Тайното оръжие в сглобяващата линия на Apple е новоразработена версия на оптично прозрачното лепило (OCA). Чрез използването на силно еластичен, самоизравняващ се химически свързващ слой под гъвкавото горно стъкло, материалът динамично запълва микроскопичната празнина, създадена при разгъването на дисплея, като ефективно изтласква гънките назад, за да създаде плоска визуална повърхност.