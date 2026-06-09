Apple представи iOS 27. Ето какви са новостите

Apple даде старт на ежегодната си Световна конференция за разработчици (WWDC) в Купертино с мащабно софтуерно обновление, като за първи път официално представи на света iOS 27 и iPadOS 27. Презентацията, която бе последната встъпителна реч на Тим Кук на WWDC преди да предаде управлението на новия главен изпълнителен директор Джон Тернус през септември, очерта ясна и динамична пътна карта за цифровата екосистема на Apple. Версиите за предварителен преглед за разработчици са достъпни на сървърите от днес, като отварянето на публичната бета версия е насрочено за следващия месец, преди окончателното пускане на пазара през есента.

Безспорно най-голямата атракция в софтуерния пакет от 27-о поколение е пълната преработка на виртуалния асистент на Apple, официално преименуван на Siri AI. Излизайки извън рамките на основните команди, Siri AI работи на напълно преработена архитектура, разработена в рамките на високопрофилно инженерно партньорство с Google, като се възползва от семейството модели Gemini. Асистентът вече разполага със собствено, самостоятелно системно приложение, което съхранява пълни записи на минали разговори и дълбоко контекстуално разбиране между приложенията. Тази рамка за Apple Intelligence от ново поколение позволява на Siri AI да чете телеметрията на екрана в реално време, да генерира автоматично събития в календара директно от съобщения и да обработва сложни, многослойни данни безопасно на устройството или чрез инфраструктурата Private Cloud Compute.

Под капака Apple агресивно е оптимизирала софтуерните си ядра и CPU планиращите програми, за да извлече огромно подобрение в производителността от съществуващите чипове. Скоростта на изпълнение на приложенията отбелязва драстично повишение, като стартирането е до 30 процента по-бързо в сравнение с предишните софтуерни поколения.

Основната система за индексиране е напълно пренаписана, за да картира файловете мигновено, което позволява наскоро заснетите снимки да се зареждат в локалната галерия до 70% по-бързо, докато вградените търсения в Mail използват високоразвита локална система за класиране, за да извеждат важните резултати на преден план незабавно. Безжичните канали за данни също са значително подобрени, като протоколите на AirDrop проследяват до 80% по-бързо, наред със значително по-плавни преходи при преминаване между локални Wi-Fi и високоскоростни мобилни мрежи.

Потребителският интерфейс получава дългоочаквана визуална актуализация след негативната реакция на потребителите към дизайна от миналия сезон. Спорният дизайн „Liquid Glass“ е значително усъвършенстван за по-добра четимост, като е въведен плъзгач за прозрачност за цялата система, който позволява на потребителите да регулират ефекта на полупрозрачния интерфейс от напълно непрозрачен до напълно прозрачен. Иконите на приложенията получават по-дълбоки слоеве на изкуствена рефракция и настройка на контраста, за да изглеждат значително по-ясни на дисплеи с висока разделителна способност.

В рядка победа за междуплатформената съвместимост, споделените албуми в iCloud официално премахват бариерите в екосистемата си. Приятели и роднини, които използват Android и Windows, вече могат да се присъединяват и да допринасят директно към споделените албуми, които вече поддържат изцяло качването на некомпресирани файлове с пълна резолюция.

Вграденият пакет VoiceOver придобива усъвършенствана пространствена интелигентност, като използва невронни мрежи, за да предоставя изключително описателни, богати на контекст аудио разбивки на изображения от реалния свят. Системата вече се синхронизира директно с физическия бутон за действие, незабавно генерира синхронизирани субтитри за всяко възпроизвеждано видео и може да превежда чуждестранни надписи на момента.

Apple Maps представя подобрен, висококачествен режим Flyover за по-задълбочено проучване на градската среда. Същевременно протоколът GymKit на Apple разширява обхвата си директно към iPhone и AirPods Pro 3, позволявайки на потребителите да синхронизират жизненоважна телеметрия, като данни за сърдечната честота в реално време, директно към съвместимо фитнес оборудване.

Платформата iPad получава специализиран набор от инструменти, проектиран да максимизира по-големия ѝ дисплей и възможностите за управление на файлове. Каналите за съхранение са значително подобрени, като прехвърлянето на файлове и операциите по разглеждане между вътрешната директория на iPad и външните SSD дискове се извършват до пет пъти по-бързо в сравнение с по-старите конфигурации.

Вградената екосистема „Снимки“ получава усъвършенстван, автоматизиран механизъм за слайдшоу, който предоставя на потребителите прецизен контрол върху продължителността на слайдовете, естетиката на преходите и интегрираните фонови музикални записи, с допълнителна опция за експортиране на крайния резултат като самостоятелен видеофайл. По отношение на производителността архитектурите за синхронизиране на известията са подобрени, за да осигуряват почти мигновени актуализации за пропуснати съобщения и непрочетени съобщения на различни устройства, докато системният календар вече позволява на потребителите да планират сложни графици, използвайки само описания на естествен език.