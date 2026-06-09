Евтин електрически мотор за крос-кънтри

Пазарът на двуколесни електрически машини преживява истински ренесанс, а границата между класическите планински велосипеди и леките кросови мотоциклети бавно, но сигурно се размива. Най-новият пример за тази вълнуваща трансформация идва от слънчева Калифорния. Прогресивният бранд Freego официално свали покривалото от своя най-нов офроуд боец – модела Nova 5. Машината е конструирана с едничката цел да гази дълбоко в калта, като същевременно запазва ценови етикет, който ще накара конкуренцията в сегмента сериозно да се поизпоти. По данни на Autoevolution, базовата версия стартира от съвсем разумните за подобна техника 3700 долара.

От техническа гледна точка Freego Nova 5 е чистокръвен крос-кънтри атлет. В основата му лежи изключително здрава, изкована от алуминиева сплав рама, благодарение на която общото тегло на цялата машина е заковано на кота 72 килограма – перфектно съотношение за лесно маневриране между дърветата и скалите. За безкомпромисното сцепление с терена се грижат класически мотоциклетни „Knobby“ гуми с различен диаметър: 19 инча отпред и 18 инча отзад (позната в ендуро средите като конфигурация „муле“). Неравностите пък се поглъщат от брутално подсилено хидравлично окачване с огромен ход от 210 мм на предната вилка и 78 мм в задната част.

Входният билет в гамата на Nova 5 ви осигурява средно разположен електромотор с пикова мощност от 10,7 конски сили (8 kW), който е в състояние да изстреля олекотеното возило до максимална скорост от 85 км/ч. Енергийният резервоар се състои от стабилна 72-волтова батерия с капацитет 40 Ah, която осигурява солиден пробег до 113 километра с едно зареждане при по-кротко каране.

За търсачите на по-силни усещания обаче, Freego предлага модификацията Pro срещу сумата от 4300 долара. О, да, тук нещата стават сериозни – пиковата мощност на „напомпания“ мотор скача до умопомрачителните 20 конски сили (15 kW). Този звяр буквално излита от място, заковавайки 50 км/ч за някакви си 2 секунди, а максималната скорост достига заветните 100 км/ч. Разбира се, за бруталната тяга се плаща данък „автономност“, като при Pro версията пробегът намалява до около 64 километра в реален състезателен режим. Самият батериен пакет е лесно сменяем и може да бъде изваден за пълно презареждане в домашни условия в рамките на около 4 до 6 часа.

За сигурното укротяване на калифорнийския хищник отговарят мощни четирибутални хидравлични дискови спирачки с диаметър на роторите 220 мм отпред и 200 мм отзад. Оборудването се допълва от ярка LED оптика за нощни преходи и стилно цифрово арматурно табло, което дава пълна информация за скоростта, заряда и избрания режим на управление. С подобни характеристики и агресивна ценова политика, Freego Nova 5 има всички шансове да се превърне в новия любимец на уикенд авантюристите.