Apple представи новия Car Play с възможност за възпроизвеждане на видео

Макар че по време на основната презентация на Световната конференция на разработчиците на Apple беше отделено значително време на представянето на плановете за разработчиците по отношение на операционните системи от 27-о поколение, автомобилният сектор също бе засегнат. Скрита незабележимо сред техническите описания на предстоящия софтуерен пакет, Apple официално потвърди функция, която отдавна е обект на дебати сред защитниците на безопасността, но за която мултимедийните ентусиасти молеха: официална поддръжка на видеоприложения директно на таблото.

Интегрирането на видео приложения представлява пълна промяна в парадигмата на строго пазените протоколи за безопасност в автомобила на Apple. Исторически погледнато, CarPlay ограничаваше интерфейсите до само аудио, навигация и основни комуникационни прилжоения, за да предотврати разсейването на водача. Съгласно новоразкритата архитектура на iOS 27, разработчиците вече могат да създават и оптимизират видео приложения, специално пригодени за централната инфоразвлекателна конзола на автомобила. Тази актуализация въвежда пълен визуален интерфейс на таблото, позволяващ на потребителите да превъртат каталози за стрийминг, да избират медийни емисии и да управляват списъци за гледане директно от сензорния екран, вместо своя iPhone.

За да запълни празнината в настоящите стрийминг конфигурации, Apple внедрява двувекторна видео стратегия, като въвежда вградена AirPlay функционалност директно в CarPlay платформата. Ако любимата стрийминг платформа на трета страна все още не е внедрила вградено приложение за CarPlay, пътниците или шофьорите могат просто да отворят приложението на мобилния си екран и да прехвърлят видео потока директно към мултимедийния дисплей на автомобила, използвайки стандартното меню за AirPlay прехвърляне. За ситуации, в които потребителят трябва да се върне към активно шофиране, Apple е разработила автоматичен резервен режим само за аудио, който ви позволява безпроблемно да превключите видео подкаст или документален филм в аудио поток на заден план, докато навигационните карти отново заемат основния дисплей.

Естествено, превръщането на колата в подвижно кино е свързано със сериозни ограничения при работата и огромно хардуерно ограничение. По очевидни причини, свързани с безопасността, възпроизвеждането на видео е строго забранено, докато автомобилът е в движение, като тогава дисплеят ще блокира визуалния поток и ще ограничи достъпа до навигацията в менюто в момента, в който автомобилът излезе от паркинг режим, което прави функцията предназначена изключително за интервалите на зареждане, паркингите за чакане на летищата или местата за почивка.

Има и значителен технически капан, който ще остави милиони настоящи собственици на автомобили блокирани в мрежата. За разлика от основните актуализации на CarPlay, които се разпространяват универсално за всеки автомобил със съвместима USB или безжична връзка, пакетът за видео стрийминг зависи силно от локализирания хардуер на автомобила. Apple уточнява, че стриймингът на видео и AirPlay ще функционира изключително в предстоящите, новосертифицирани модели автомобили, които разполагат с необходимите физически вътрешни чипсети за поддръжка на телеметрията „видео в колата“.