Сгъваемият iPhone ще се появи по план, но доставките ще започнат по-късно

23 Март, 2026 17:13 579 0

Очаква се първите продадени бройки да пристигнат през декември

Галин Ганев

Дългоочакваният iPhone Fold е в центъра на стратегията на Apple за 50-годишнината, но пътят към дебюта му се по-сложен от първоначално очакваното. Към днешна дата нова информация от веригата за доставки сочи, че макар обявяването да е все още планирано за традиционната презентация през септември, самото пускане на пазара може да бъде отложено до декември 2026 г. Това поетапно пускане на пазара, месеци след iPhone 18 Pro и Pro Max, според информациите е тактически ход за финализиране на производствените нива и избягване на софтуерните проблеми.

Легендарният перфекционизъм на Apple остава основният двигател зад тези промени в пускането на пазара. Компанията преследва почти невидима гънка, независимо от цената, като е използвала нов метално-стъклен композит за пантата и специализирана пластина от течен метал за управление на структурното напрежение. Докато техническите доклади сочат, че гънката е едва забележима, инженерите все още усъвършенстват паметта на материала, за да гарантират, че екранът ще остане напълно плосък през годините на употреба. За да захранва новия интерфейс, който позволява отваряне на прозорци на приложения едно до друго, сгъваемият телефон вероятно ще използва чипа A20 Pro и 12 GB RAM.

С потенциалното преместване на сгъваемия модел за декември, календарът на Apple за следващата година изглежда необичайно натоварен. Триото от висок клас, състоящо се от iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold, ще бъде в центъра на обявяването през септември, последвано от първите доставки на сгъваемия модел в началото на зимата. В рамките на значителна промяна в графика се очаква стандартният iPhone 18 и новият iPhone 18e да изчакат до март месец следващата година за своя дебют. Apple залага на това, че едно късно, но добре изпипано навлизане на пазара на сгъваемите устройства е по-добро от едно прибързано, особено като се има предвид, че най-накрая се подготвя да пусне пълния набор от персонализирани функции на Siri, които са в процес на разработка от години.


