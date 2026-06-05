Tesla иска камерите в колите ѝ да мигат като човешко око

Абсолютната зависимост на Tesla от чисто визуалното възприятие за реализиране на амбициите ѝ в областта на автономното шофиране отдавна е основен елемент от стратегията на марката, като Елон Мъск постоянно твърди, че ако човек може да се ориентира, използвайки само очите и мозъка си, то и една машина би трябвало да може да прави същото с камери и чипове. Въпреки това, докато човешките очи са стандартно оборудвани с вградена самоподдръжка, камерите на Tesla исторически са били оставени напълно уязвими на природните стихии – очевидна инженерна слабост, която редовно изважда от строя Autopilot и Full Self-Driving (FSD) по време на проливни дъждове или снежни бури. За да реши този оперативен проблем, Tesla търси хардуерно решение директно в човешката биология, като си осигурява интересен нов патент за система за почистване на камери, която по същество дава на автомобилите ѝ способността да мигат.

Регистриран под американски патент № 12,636,684 за „Система за почистване на лещи“, новоотпуснатият хардуерен проект отива далеч отвъд традиционните пръскалки, които някои производители използват. Вместо да обстрелва оптиката с бурен поток от течност за миене, както в момента се тества в реални условия на прототипите на Model Y Robotaxi в Остин и се планира за предстоящия Cybercab, тази специализирана конфигурация вгражда напълно интегриран механичен екип за почистване директно в самата камера, която има ограничено пространство.

Архитектурата съчетава сферичен обективен модул, който имитира контурите на човешкото око, с микроскопичен канал за подаване на течност, проектиран да изпуска малко количество почистващ агент върху повърхността, функциониращ точно като слъзните канали. Веднага след нанасянето на течността компактна, извита механична чистачка преминава по въртящата се ос на обектива, за да отстрани упорити замърсявания като кал, зимна пътна сол или запечени остатъци от насекоми. Тъй като целият механичен апарат е скрит в съществуващото пространство на камерата, системата запазва чистите аеродинамични линии на автомобила и може безпроблемно да се монтира в съществуващите точки за закрепване по предните брони, калниците и В-колоните.

От софтуерна гледна точка патентът описва автоматизирана обратна връзка, която разчита изцяло на видеодиагностика в реално време. Вместо да изисква намеса от страна на водача или да работи на груб, фиксиран интервал, бордовият компютър на Tesla постоянно преглежда постъпващите видео потоци за локализирано влошаване на изображението. Ако невронните мрежи засекат, че дадена леща се запушва от капчици вода, облаци прах или пръски кал, автомобилът незабавно дава команда за локализирана „мигаща“ последователност, за да изчисти зрителното поле, преди спада в видимостта да предизвика неочаквано изключване на FSD или хаотично фантомно спиране.

Ако бъде внедрен в целия продуктов каталог, този хардуер, вдъхновен от окото, би могъл да служи като универсален еталон за почистване на лещите както за автономния автомобилен парк на марката, така и за бъдещата ѝ роботизирана работна сила. Въпреки това, предвид историческите проблеми на Tesla с автоматичната калибрация на чистачките, инженерните екипи ще трябва да настроят системата с голяма прецизност, за да гарантират, че тези високотехнологични камери няма да страдат от хронично фантомно мигане, след като преминат от дизайнерската зала към обществената мрежа.