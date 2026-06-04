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Китайският космически сектор демонстрира мускули с неочаквана и обвита в секретност мисия, която изправи на нокти международната общност (ВИДЕО)

Китайският космически сектор демонстрира мускули с неочаквана и обвита в секретност мисия, която изправи на нокти международната общност (ВИДЕО)

4 Юни, 2026 13:00 1 438 6

  • космос-
  • китай-
  • ракета

Без каквото и да било предварително известие или официално предупреждение за затваряне на въздушното пространство, Пекин осъществи премиерния старт на най-новата си ракета Long March 12B

Китайският космически сектор демонстрира мускули с неочаквана и обвита в секретност мисия, която изправи на нокти международната общност (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мощният апарат излетя от пределите на космодрума Jiuquan, ситуиран сред суровите пейзажи на пустинята Гоби, оставяйки след себе си огнена диря и куп въпросителни по отношение на безопасността при подобни изненадващи изстрелвания. В рамките на този дебютен полет носителят успешно се справи с основната си задача, извеждайки в ниска околоземна орбита два оперативни сателита от мегасъзвездието Qianfan (Хиляда платна), сочено за директния азиатски отговор на глобалната интернет мрежа Starlink. Успехът на операцията бе официално потвърден малко по-късно от държавната Китайска корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC).

Поглед под технологичната лупа разкрива, че Long March 12B е проектирана като директен и изключително близък аналог на американския пазарен хегемон Falcon 9 на компанията SpaceX. С внушителната си височина от близо 72 метра, двустепенната китайска ракета разчита на мощна първа степен, на чието дъно са монтирани девет ракетни двигателя, работещи с комбинация от течен кислород и керосин – концепция, идентична с агрегатите Merlin на Илон Мъск. Въпреки че цялостната архитектура на Long March 12B е разработена с идеята за многократна употреба на първата степен, по време на премиерния полет инженерите умишлено не предприеха опит за вертикално приземяване на ускорителя. От CASC поясниха, че усвояването на тази сложна маневра е оставено за следващите етапи от тестовата програма, като фокусът сега бе изцяло върху сигурното достигане на орбиталните параметри.

Напънът на азиатската суперсила да овладее технологията на възвръщаемите ракетни степени обаче е осеян с поредица от скъпоструващи провали през последните месеци. В края на изминалата година модификацията Long March 12A също достигна успешно орбита, но опитът за контролирано кацане на първата ѝ степен завърши с фиаско. Подобна горчива участ сполетя и частния проект Zhuque-3, чийто бустер се разби при завръщането си на Земята. Още по-драматични и инфарктни бяха инцидентите с конкурентната ракета Tianlong-3 – по време на изпитания през пролетта на тази година тя се взриви в небето, а при предходен тест година по-рано се откъсна неконтролируемо от стартовата площадка, доказвайки че пътят към детронирането на американското технологично превъзходство в космоса ще изисква още много време и технологични жертви.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    19 2 Отговор
    Китайците, ще кацнат преди краварите на Луната за ужас на БайДончо Тръмпака!

    Коментиран от #4

    13:03 04.06.2026

  • 2 На нокти от завист

    21 2 Отговор
    И коя е тази общественост "на нокти"? Скърцат със зъби само американците, които миналата седмица гръмнаха поредната си ракета.

    13:06 04.06.2026

  • 3 Няма шанс

    9 1 Отговор
    Още нищо не са видели
    какво ще изкарат от центъра за върховенски постижения
    на Цариразграденското

    13:06 04.06.2026

  • 4 Ами като се

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    има в предвид, че сега са на мода роботизирани сонди и апарати, те вече кацваха на луната и се завърнаха...

    13:15 04.06.2026

  • 5 Дзак

    5 0 Отговор
    Ние сме за квантовите ракети!

    13:29 04.06.2026

  • 6 Факт

    6 2 Отговор
    Щото американскте не се взривяват

    13:40 04.06.2026