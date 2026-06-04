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Vivo и Oppo искат да сложат край на господството на DJI Osmo Pocket

Vivo и Oppo искат да сложат край на господството на DJI Osmo Pocket

4 Юни, 2026 15:03 532 0

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Двете компании разработват свои подобни устройства

Vivo и Oppo искат да сложат край на господството на DJI Osmo Pocket - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През последните няколко години DJI се радваше на напълно неоспоримо господство на пазара на специализираните джобни камери със стабилизатор, като на практика действаше като единственият доминиращ производител с изключително успешния си модел Osmo Pocket 3. Но това лидерство скоро може да бъде прекъснато, тъй като големите технологични гиганти се опитват да разбият монопола на настоящия лидер. След слуховете от зимните месеци, че Vivo разработва своя собствена камера за влогване, нови изтекли информации от Китай от Digital Chat Station в Weibo разкриват, че Oppo подготвя свой пряк конкурент.

Вместо да се опитват да подбият цената на действащия шампион с бюджетни спецификации за ежедневно ползване, както Oppo, така и Vivo напълват предстоящите си устройства с върхови характеристики. Ранните технически схеми показват, че и двете устройства ще разполагат с масивна 200-мегапикселова камера, закрепена върху солиден сензор с размер 1/1,12 инча. Това високоспецифично размериране сочи директно към Lytia 901 на Sony, премиум сензор, проектиран да улавя максимално количество визуални данни. За да гарантират, че динамиката и настройката на цветовете съответстват на суровата мощ на хардуера, и двете компании се възползват от утвърдените си партньорства със специалисти от Hasselblad, докато Vivo ще привлече инженерите от Zeiss, за да калибрират визуалния спектър.

Под капака тези нови модели ще се захранват от неоповестени процесори от флагмански клас, създадени да се справят с голям изчислителен капацитет и алгоритми за стабилизация в реално време. От решаващо значение е, че ключовата функция тук се крие в патентованата междуплатформена телеметрия. И двете устройства ще разполагат с високоскоростна връзка с екосистемата на съответните смартфони на всеки производител. Всеки запис, заснет с тези джобни стабилизатори, ще се синхронизира безжично с Oppo или Vivo телефон, позволявайки на потребителите незабавно да редактират, настройват и споделят клиповете си, без да се налага да се свързват с отделна работна станция.

DJI също не стои безучастно, след като разработи двупосочна контраофанзива с предстоящия Osmo Pocket 4, заедно с по-висококласния Osmo Pocket 4P.


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