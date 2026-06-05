Google пуска специална версия на Gemini за най-евтините Android устройства

Специализираната екосистема на Android (Go Edition) отдавна е олекотеният и ориентиран към ниския бюджетен сегмент в мобилния свят, проектиран с голямо внимание към детайлите, за да извлече максимална ефективност от хардуер с малко RAM, малко място за съхранение и скромна процесорна мощност. Сега технологичният гигант Google въвежда премиум ъпгрейд на цифровата си система за своя бюджетно-ориентиран флот с официалното обявяване на Gemini Go. Създадена специално за модели от входно ниво с минимално изискване за 2 GB RAM, тази силно оптимизирана система е проектирана да работи безупречно, без да претоварва ограничените резерви на паметта на телефона.

В рамките на окончателно обновяване Gemini Go официално извежда от употреба остаряващата платформа Google Assistant Go. Интегриран директно в началния екран чрез стандартното приложение Google Search, потребителите могат да активират системата незабавно чрез дълго натискане на бутона „Home“ или задържане на физическия бутон за включване на поддържаните устройства.

Веднъж стартиран, Gemini Go действа като електронен помощник, справящ се с голям обем ежедневни задачи с лекота. Системата може безпроблемно да управлява телефонни разговори и текстови съобщения без използване на ръце, да изчислява телеметрични данни за пътуването до вашата дестинация в реално време и да проследява местни ресторанти или близки станции за зареждане на електромобили. Тя поема и пълен контрол над настройване на аларми, планиране на събития в календара и подреждане на медийни файлове за възпроизвеждане. За разширена диагностика потребителите могат дори да качват снимки, документи и други медийни файлове директно в интерфейса, предоставяйки на изкуствения интелект ясен контекст на обстановката за по-сложни команди за отстраняване на проблеми.

Google разгръща тази високотехнологична софтуерна актуализация чрез система от много постепенни вълни. Тъй като логистиката на компанията за дигитално разпространение е известна с бавното си темпо, собствениците на подходящи бюджетни телефони не трябва да се учудват, ако отнеме няколко седмици, докато новата функция официално пристигне в техните смартфони. Въпреки това, след като актуализацията премине финалната линия, тя обещава да повиши драстично базовото преживяване за милиони потребители по целия свят.