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Първи снимки и ново име за "широкия" сгъваем Samsung Z Fold8

Първи снимки и ново име за "широкия" сгъваем Samsung Z Fold8

4 Юни, 2026 20:19 427 0

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Той ще стои в основата на гамата

Първи снимки и ново име за "широкия" сгъваем Samsung Z Fold8 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung допълва своята гама от сгъваеми устройства от висок клас с очаквана нова продуктова стратегия.. Наскоро изтекли снимки на макети, предоставени от Ice Universe, ни дават най-добрия поглед досега върху тази обновена гама от два модела. В рамките на промяна в брандинга на късен етап, по-широкия, известен преди като „Wide“, се е превърнал в базовия Galaxy Z Fold8, докато по-високият му традиционен събрат е повишен до статута на флагман Galaxy Z Fold8 Ultra.

Когато са разположени един до друг на сцената, структурната разлика между двете шасита е видима. Стандартният Fold8 залага на къса, широка основа, с по-квадратно съотношение на вътрешния дисплей 4:3, което дава приоритет на хоризонталното пространство. За да постигне изключително ниско тегло от само 201 грама, Samsung опростява задната част на корпуса, като използва конфигурация с две камери. Междувременно, най-високият клас Fold8 Ultra запазва познатата висока и тънка стойка на своите предшественици, утвърждавайки своето премиум позициониране с цялостен набор от три камери на задната част.

Първи снимки и ново име за "широкия" сгъваем Samsung Z Fold8

Под капака широкият Fold8 получава някои значителни подобрения в задвижващата система, като разполага с батерия с капацитет 4800 mAh с поддръжка на бързо зареждане от 45 W. Този пакет е съчетан с нов основен сензор от 50 мегапиксела, който снима в усъвършенстван режим от 24 мегапиксела. Визуално тези предпроизводствени устройства са забелязани както в ярко бяло, така и в елегантно синьо покритие, макар че все още не е ясно дали това са различни фабрични опции за боядисване или един и същ цвят, който се променя под променящото се студийно осветление. От решаващо значение е, че изработката и покритието и на двата варианта се възползват от усъвършенствана инженерна конструкция на панелите, като има съобщения за значително преработена централна панта, която намалява гънките на дисплея до почти невидими нива, съответстващи на водещата в класа си изтънченост, наблюдавана при конкуренти като Oppo Find N6.


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