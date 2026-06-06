Lamborghini вече продава парфюми, но цената едва ли ще ви хареса

Италианският гигант в производството на суперколи Automobili Lamborghini разнообразява портфолиото си, като си сътрудничи с друга италианска марка за луксозни парфюми – Xerjoff, за да пусне на пазара ексклузивна колекция от три уникални аромата. Това сътрудничество в областта на лайфстайла превръща агресивната, емоционално заредена енергия на най-добрите машини от Сант'Агата в изключително изтънчено сетивно преживяване.
Колекцията е внимателно съобразена, за да отразява характерния дизайн и философията за производителност на Lamborghini, като използва впечатляваща стратегия за цветово кодиране в цялата презентация.
Avanguardia (Plan): С профил в бутилка със синьо-черно преливане, тази смес води в класацията с дървесен, плодов характер. Ароматът се разкрива с остри връхни нотки на мандарина, давана и череша, преминава в сърцевина от черна виолетка и розов гераниол и се утаява върху дълбока основа от тонка, стиракс и олибанум.
Fierezza (The Powerplant): Представена в агресивна оранжево-черна опаковка, тази опция превключва на ориенталска, свежа територия. Ароматната композиция изгражда сложна писта около розов пипер, сичуански пипер, здравец и франжипани, преди да се охлади в богати нотки на велур и амбра.
Perseveranza (The Endurance Racer): Завършвайки в класическа зелено-черна цветова гама, тази последна версия предлага дървесен, пикантен профил, създаден за дълготрайност. Сместа разчита силно на остър джинджифил, пименто и интензивен карамфил, поставени на гладка основа от тонка.
Вместо да лицензира масово своя емблематичен щит „Raging Bull“ за търговия на едро с големи обеми, Lamborghini поддържа строго ограничен достъп до пазара. Цените започват от 484 евро за Perseveranza, 508 евро за Fierezza и достигат зашеметяващите 544 евро за флагманския флакон Avanguardia.
За да оправдае този сериозен капиталовложения и да засили усещането за фабрична ексклузивност, опаковката е силно вдъхновена от характерния дизайн на Lamborghini. Интериорът на всяка кутия е с идентичен шестоъгълен прошит мотив, който се среща и в кожените тапицерии на суперколите Revuelto и Temerario. Освен това всяка отделна кутия с парфюм крие физически фрагмент от автентична кожа Selleria, доставена директно от фабриката в Сант'Агата Болонезе, което гарантира, че купувачите притежават буквално парче от производственото наследство на марката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абе
11:46 06.06.2026
2 Да попитам
12:03 06.06.2026
3 Абе...
Коментиран от #4
12:32 06.06.2026
4 Ку-ку
До коментар #3 от "Абе...":Това е добре.....означава, че жените (или мъжете) направо ще "припадат" като го усетят...🤣🤣🤣
Коментиран от #5
12:36 06.06.2026
5 Така ли?
До коментар #4 от "Ку-ку":И каква ми ползата от това, като първо ще припадна аз?
12:41 06.06.2026