Хиляди излязоха на протест във Валенсия за по-достъпни жилища

Хиляди хора протестираха във Валенсия с искане за по-ниски цени на жилищните наеми.

Демонстрантите обвиниха регионалното правителство, че защитава наемодателите спекулантите на пазара на имоти.

Под лозунга "Нека сложим край на жилищния бизнес" протестиращите поискаха достъпни жилища. Според организаторите жителите на Валенсия са изправени пред безпрецедентна жилищна криза с рекордно високи и непосилни цени.

Представители на различни асоциации на наемателите поискаха да се сложи край на изгонванията на хора, които не плащат наемите и вноските по ипотечните си кредити. Освен това те призоваха за дългосрочни договори за наем без промяна на цените, отчуждаване на свободни апартаменти, използвани за туристически цели, забрана за спекулативно купуване и продажба на жилища и прекратяване на дейността на компаниите, които се занимават с извеждане на неплатежоспособни наематели.

Според демонстрантите докато заплатите във Валенсия са практически в застой, цените на жилищата са се увеличили със 78% през последните пет години и средният месечен наем вече надхвърля 1300 евро.