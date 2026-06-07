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Хиляди излязоха на протест във Валенсия за по-достъпни жилища

Хиляди излязоха на протест във Валенсия за по-достъпни жилища

7 Юни, 2026 05:03, обновена 7 Юни, 2026 04:08 475 2

  • жилища-
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  • валенсия

Демонстрантите обвиниха регионалното правителство, че защитава наемодателите спекулантите на пазара на имоти

Хиляди излязоха на протест във Валенсия за по-достъпни жилища - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Хиляди хора протестираха във Валенсия с искане за по-ниски цени на жилищните наеми.

Демонстрантите обвиниха регионалното правителство, че защитава наемодателите спекулантите на пазара на имоти.

Под лозунга "Нека сложим край на жилищния бизнес" протестиращите поискаха достъпни жилища. Според организаторите жителите на Валенсия са изправени пред безпрецедентна жилищна криза с рекордно високи и непосилни цени.

Представители на различни асоциации на наемателите поискаха да се сложи край на изгонванията на хора, които не плащат наемите и вноските по ипотечните си кредити. Освен това те призоваха за дългосрочни договори за наем без промяна на цените, отчуждаване на свободни апартаменти, използвани за туристически цели, забрана за спекулативно купуване и продажба на жилища и прекратяване на дейността на компаниите, които се занимават с извеждане на неплатежоспособни наематели.

Според демонстрантите докато заплатите във Валенсия са практически в застой, цените на жилищата са се увеличили със 78% през последните пет години и средният месечен наем вече надхвърля 1300 евро.


Испания
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  • 1 Лопата Орешник

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    Тия са чакали балона да се спука май? Ама не искат повече пари , а по евтино?

    04:58 07.06.2026

  • 2 Ганьо Мрънкашки

    0 0 Отговор
    Не може да бъде.В България е по скъпо от Испания,та даже и от Швейцария.

    05:00 07.06.2026

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