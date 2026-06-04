ChatGPT достига един милиард активни потребители за рекордно кратко време

Дигиталната вселена стана свидетел на безпрецедентен триумф, след като софтуерната сензация ChatGPT официално счупи всички съществуващи рекорди за масово внедряване на потребителско приложение. Според най-новите пазарни анализи на агенция Sensor Tower, цитирани от Ройтерс, на революционния чатбот на компанията OpenAI бяха необходими малко над три години от пазарната му премиера през есента на 2022 г., за да премине психологическата граница от един милиард активни потребители на месечна база. Подобна скорост на еволюция оставя далеч зад гърба си досегашните дигитални титани от ранга на Google Maps, TikTok, Instagram и YouTube, затвърждавайки доминацията на изкуствения интелект в съвременното всекидневие.
Въпреки умопомрачителния си триумф обаче, лидерът на пазара няма време за самодоволство, тъй като конкуренцията по петите му става все по-агресивна. Проучването улавя интересна аномалия в потребителското поведение през първото тримесечие на годината: интернет потребителите, които са инсталирали алтернативната платформа Anthropic Claude, са съкратили времето си за взаимодействие с ChatGPT с близо 5% още през първия месец. Това ясно показва, че аудиторията е динамична и склонна да мигрира в търсене на по-ефективни технологични решения, веднага щом такива се появят на хоризонта.
Към настоящия момент Anthropic Claude може да се похвали с по-скромна глобална аудитория от 56 милиона активни потребители месечно, но темповете, с които се топи дистанцията спрямо лидера, са направо стряскащи. Докато потребителската база на ChatGPT бележи стабилен годишен ръст от 62%, то показателите на Anthropic Claude буквално излитат в космоса с растеж от умопомрачителните 640% на годишна база. Тази динамика изостря съперничеството до краен предел не само на технологично, но и на корпоративно ниво.
Истинският титаничен сблъсък обаче тепърва предстои и неговата арена ще бъде финансовият подиум на Уолстрийт. Отвъд Океана вече официално бе потвърдено, че Anthropic е направила решителна първа стъпка към своето първично публично предлагане (IPO), внасяйки поверителни документи за преглед към Регулаторния орган по ценните книжа и борсите в САЩ. Централата на OpenAI в Сан Франциско също не смята да изостава в тази финансова надпревара, като трескаво подготвя собственото си излизане на борсата по-късно през годината. Този дуел за привличане на инвеститорски капитал обещава да се превърне в една от най-великите икономически битки в историята на високите технологии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 звездите ми говорят
Коментиран от #3
14:04 04.06.2026
2 хаха
Затова и при този огромен брой потребители няма приходи да покрият разходите. При 20 милиарда на тримесечие имат 100 милиарда разходи и са на оперативна загуба. А покритие 1/7 от населението на света значи, че няма откъде да съберат повече потребители. Ето и това е основният балон в ИИ- въртят пари кухо НВидиа да обяви инвестиция примерно 10 милиарда в Опън АИ, те да купят с тези пари чипове от НВидиа или наем за сървъри от Оракъл, които ще купят чипове. Всеки отчита ръст на инвестиции и продажби, но нищо не се върти реално. Същото е с дотком балона- тогава Лусент примерно фалира за дни, защото "продава" оборудване, а всъщност дава на кредит наред и отчита кухи продажби. Акциите на дотком фирмите падат на борсата и няма кой да плати кредитите в оборудване.
14:28 04.06.2026
3 хаха
До коментар #1 от "звездите ми говорят":Ще става, ако има кой да плаща. Повечето хора нямат пари за 100 долара абонамент на месец. А при 10-20 долара не могат да изплатят инвестираното в центрове за данни никога.
14:29 04.06.2026
4 Истина
Коментиран от #5
14:50 04.06.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Истина":Върши някаква работа, но е далеч от интелект! По скоро общителна търсачка! Ако си забелязал, самият Гугъл вече дава много еднотипни и ограничени отговори, според мен нарочно, за да се пренасочи трафик към интелекта Джемини! А иначе , попитай Джемини не е ли престъпление самото му съществуване, като се има предвид колко ресурси прахосва, като енергия, вода и тн и ако си една идея по настоятелен ще го принудиш да си признае, че съществуването му е престъпление срещу човечеството!! Просто е настроен да ти угажда и може да се манипулира да си сменя мнението по неясни въпроси! Не го усещам интелигентно! Не и още!
15:45 04.06.2026