ChatGPT достига един милиард активни потребители за рекордно кратко време

Дигиталната вселена стана свидетел на безпрецедентен триумф, след като софтуерната сензация ChatGPT официално счупи всички съществуващи рекорди за масово внедряване на потребителско приложение. Според най-новите пазарни анализи на агенция Sensor Tower, цитирани от Ройтерс, на революционния чатбот на компанията OpenAI бяха необходими малко над три години от пазарната му премиера през есента на 2022 г., за да премине психологическата граница от един милиард активни потребители на месечна база. Подобна скорост на еволюция оставя далеч зад гърба си досегашните дигитални титани от ранга на Google Maps, TikTok, Instagram и YouTube, затвърждавайки доминацията на изкуствения интелект в съвременното всекидневие.

Въпреки умопомрачителния си триумф обаче, лидерът на пазара няма време за самодоволство, тъй като конкуренцията по петите му става все по-агресивна. Проучването улавя интересна аномалия в потребителското поведение през първото тримесечие на годината: интернет потребителите, които са инсталирали алтернативната платформа Anthropic Claude, са съкратили времето си за взаимодействие с ChatGPT с близо 5% още през първия месец. Това ясно показва, че аудиторията е динамична и склонна да мигрира в търсене на по-ефективни технологични решения, веднага щом такива се появят на хоризонта.

Към настоящия момент Anthropic Claude може да се похвали с по-скромна глобална аудитория от 56 милиона активни потребители месечно, но темповете, с които се топи дистанцията спрямо лидера, са направо стряскащи. Докато потребителската база на ChatGPT бележи стабилен годишен ръст от 62%, то показателите на Anthropic Claude буквално излитат в космоса с растеж от умопомрачителните 640% на годишна база. Тази динамика изостря съперничеството до краен предел не само на технологично, но и на корпоративно ниво.

Истинският титаничен сблъсък обаче тепърва предстои и неговата арена ще бъде финансовият подиум на Уолстрийт. Отвъд Океана вече официално бе потвърдено, че Anthropic е направила решителна първа стъпка към своето първично публично предлагане (IPO), внасяйки поверителни документи за преглед към Регулаторния орган по ценните книжа и борсите в САЩ. Централата на OpenAI в Сан Франциско също не смята да изостава в тази финансова надпревара, като трескаво подготвя собственото си излизане на борсата по-късно през годината. Този дуел за привличане на инвеститорски капитал обещава да се превърне в една от най-великите икономически битки в историята на високите технологии.