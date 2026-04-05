Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Как да "обуем" автомобила си за лятото, без да правим опасни компромиси?

5 Април, 2026 11:30 3 367 15

  • гуми-
  • употребявани гуми-
  • нови гуми-
  • съвети

Вместо да действате на сляпо, е добре да се вслушате в логиката на професионалистите

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С настъпването на първите истински топли слънчеви лъчи пред всеки отговорен водач изниква един и същ фундаментален въпрос: как да обуем автомобила си за лятото, без да правим опасни компромиси? Пазарът буквално е залят от предложения, но истината е, че между лъскавия черен каучук и реалната сигурност на пътя понякога зее огромна пропаст. Вместо да действате на сляпо, е добре да се вслушате в логиката на професионалистите, които всекидневно подлагат каучука на екстремни изпитания. Оказва се, че най-евтиното решение често излиза най-скъпо, особено когато залогът е стабилността в завоите или спирачният път при внезапен пролетен порой.

Опитните специалисти в бранша са категорични, че бюджетът не трябва да бъде единственият компас при покупка. Ако вашият стил на шофиране е по-динамичен или често натоварвате семейния автомобил за дълги пътешествия, инвестицията в по-високия сегмент е напълно оправдана. Тези продукти не просто изглеждат по-добре, те са проектирани да работят в синхрон с модерните системи за безопасност на колата. От друга страна, ако се придвижвате предимно в градска среда с ниска скорост, златната среда в ценовия диапазон ще ви предложи оптимален баланс. Една от най-големите клопки обаче остават нискобюджетните модели с неясен произход. Колкото и изкушаваща да е цената им, те често не покриват дори базовите стандарти за устойчивост, превръщайки се в рисков фактор в критична ситуация.

Особено внимание заслужава пазарът на употребявани гуми – територия, осеяна с „подводни камъни“. Дори на пръв поглед протекторът да изглежда свеж и запазен, материалът може да крие структурни дефекти, невидими за невъоръженото око. Стареенето на каучука и скритите вътрешни разкъсвания могат да доведат до внезапна авария в момент на високо натоварване. Много често шофьорите се подвеждат по „маркови“ продукти втора ръка, вместо да заложат на чисто нов комплект от по-достъпен, но сертифициран производител! Новата гума винаги е за предпочитане, защото тя носи със себе си предвидимо поведение и спокойствие зад волана.

Когато вече сте направили своя избор, следващата критична стъпка е самото място на покупка и монтаж. Големите специализирани центрове предлагат нещо безценно: прецизна техника и калибрирано оборудване. Малките крайпътни работилници често са последното място, където искате да поверите сигурността си. Там рискът от презатегнати болтове, лош баланс или механична повреда по време на самия монтаж е огромен. Не забравяйте, че дори най-добрите гуми в света губят своите качества, ако са поставени неправилно. Инвестирайте в професионализма, за да превърнете шофирането през топлия сезон в истинско удоволствие, а не в поредица от неприятни изненади.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    16 4 Отговор
    90 % от шофьорите и колите в България са за всесезонни гуми. Ако сте от тях просто не се хващате на мсркетингови трикове не засипвайте планетата с едни от най упоритите отпадъци - старите гуми.

    11:34 05.04.2026

  • 2 Павел Пенев

    21 5 Отговор
    Купувате си всесезонни гуми и карате до грайфер 4 мм. а автомафията свързана с КАТ умират геройски.

    11:35 05.04.2026

  • 3 УдоМача

    13 2 Отговор
    Ами как... Отиваш на Долни Богров и питаш имате ли нещо тоя размер? Я да видим? Йее-е, супер! Всичко Шест! Ей така :)

    11:40 05.04.2026

  • 4 Всесезонните

    20 7 Отговор
    Гуми са голям компромис. За такива, които карат предимно градско може би са ок. Но няма гума която да се държи добре на -10 и на 40С. Затова, който може да си позволи. - 2 комплекта. Всичко друго е компромис, голям компромис

    11:59 05.04.2026

  • 5 Дънлоп Мишелинов

    12 0 Отговор
    Трябваше само да посочите в кой гуми-център да сменим каучука!

    12:07 05.04.2026

  • 6 яница

    4 2 Отговор
    заглавието и статията да не е писано от ИИ ??? защото все още не съм виждала по магазините обувки за кола ???

    12:10 05.04.2026

  • 7 Тити

    10 3 Отговор
    Гума втора ръка никога повече няма да направя тази грешка и съветвам другите да не го правят. Цените на новите и втора ръка са почти идентични.

    12:11 05.04.2026

  • 8 От село

    9 7 Отговор
    Скоро гледах тест на китайска гума за 70 евро и гуми от великите фирми за 140 Ами тя ги удари по всички показатели.

    Коментиран от #10

    12:16 05.04.2026

  • 9 Оги

    2 4 Отговор
    С летни гуми от най-скъпите за хиляда евро. Може и 100 бакшиш на гумаджията.

    12:18 05.04.2026

  • 10 За кои

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "От село":

    Велики фирми говориш? Пирели са китайци от 5г, та и повече., но като качество са наистина топ (говоря горен клас - зеро неро). Мишлин са на ръба на оцеляването, въпреки че пилот (спорт) и алпин са страхотни гуми, незнам кое ги крепи още. Континентал.. и те са аха с единия крак или в гроба или при китайците. Последен читав модел конти спорт 5. (Сега имат 7). Финландците от Нокиан . Дънлоп, Фулда, Бридфстоун....са тотално друга бира.

    13:08 05.04.2026

  • 11 гост

    9 1 Отговор
    втора зима съм с всесезонни Kleber карам предимно градско в София никакви проблеми дори по утъпкан замръзнал сняг в кварталните улички смятам и на другия автомобил в семейството които има летни и зимни да сложа всесезонни

    Коментиран от #13, #14

    13:15 05.04.2026

  • 12 Хасан

    7 0 Отговор
    Как да "обуем" автомобила си за лятото, без да правим опасни компромиси?

    Влязох в магазина за обувки. Купих му летни обувки - сандали и автомобила започна да ходи навсякъде, даже и по тротоари.

    14:13 05.04.2026

  • 13 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    БРАТО,ТО ПРИ ВАС САМО ЕДИН ПЪТ ВАЛЯ СНЯГ ПЕТ САНТИМЕТРА И ОРЕВАХТЕ ОРТАЛЪКА!

    14:14 05.04.2026

  • 14 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Каква София,норвежец? Нали живееше в замък с Грета Тунберг?

    15:44 05.04.2026

  • 15 Демек

    1 0 Отговор
    статията може да бъде прекръстена на "Давайте много пари за гуми"

    10:50 06.04.2026