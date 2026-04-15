Четирите основни признака, които показват повреда в двигателя на автомобила

Сърцето на вашия автомобил рядко предава богу дух без предупреждение. Преди моторът да се предаде окончателно и да ви остави насред пътя, двигателят започва да "говори" на свой собствен език от шумове, миризми и странно поведение. Автомобилните експерти систематизират четири критични сигнала, които подсказват, че е време за спешна визита в сервиза, ако искате да си спестите главоболието от колосални разходи за нов агрегат.

Първият и най-капризен признак са атипичните звуци

Опрете ли ухо до капака, всяко необичайно чукане, щракане или пронизително свистене е червен флаг. Експертите предупреждават, че металното почукване, което се ускорява заедно с оборотите, е вероятно най-зловещата симфония – тя често вещае проблеми с лагерите на мотовилките или разтегната верига. Ако пък доловите сухо тракане, вероятно хидравличните повдигачи "гладуват" за масло, докато високият писък обикновено е вик за помощ от износени пистови ремъци.

Втората следа се крие в "дишането" на мотора – цвета на изгорелите газове

Тук нещата стават визуални и доста тревожни. Черният дим е ясен сигнал за пребогата горивна смес, но появи ли се синкав облак, нещата стават сериозни: маслото е проникнало там, където не му е мястото, сигнализирайки за износени бутала. Най-плашещ обаче е гъстият бял дим със сладникава миризма на ацетон. Това е сигурен знак, че антифризът навлиза в цилиндрите, което почти неизменно завършва с тежък основен ремонт.

Третият индикатор е загубата на живец в работата на агрегата

Ако усетите, че колата ускорява тегаво, а на празен ход се появяват неприятни вибрации и потрепвания, значи нещо дълбоко в механиката се пропуква. Когато натиснете газта, а вместо мощност получите "прихлъцване" или внезапно гаснене на светофара, двигателят ви буквално се моли за внимание. Тези симптоми често са предвестник на загуба на компресия или сериозни неизправности в горивната система.

Не на последно място, доверете се на обонянието си

Купето на автомобила трябва да бъде неутрална зона, затова всяко натрапчиво ухание на суров бензин или изгоряло масло е повод за паника. Подобни миризми са директно доказателство за течове на технически течности, които не само разрушават двигателя, но и крият риск от пожар. Еволюцията на една малка повреда до тотална щета често отнема броени километри, затова слушайте, гледайте и душете внимателно – вашият двигател винаги ви казва истината.