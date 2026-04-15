Четирите основни признака, които показват повреда в двигателя на автомобила

15 Април, 2026 10:33 2 323 5

Ако усетите някой от тях е време за спешна визита в сервиза

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сърцето на вашия автомобил рядко предава богу дух без предупреждение. Преди моторът да се предаде окончателно и да ви остави насред пътя, двигателят започва да "говори" на свой собствен език от шумове, миризми и странно поведение. Автомобилните експерти систематизират четири критични сигнала, които подсказват, че е време за спешна визита в сервиза, ако искате да си спестите главоболието от колосални разходи за нов агрегат.

Първият и най-капризен признак са атипичните звуци

Опрете ли ухо до капака, всяко необичайно чукане, щракане или пронизително свистене е червен флаг. Експертите предупреждават, че металното почукване, което се ускорява заедно с оборотите, е вероятно най-зловещата симфония – тя често вещае проблеми с лагерите на мотовилките или разтегната верига. Ако пък доловите сухо тракане, вероятно хидравличните повдигачи "гладуват" за масло, докато високият писък обикновено е вик за помощ от износени пистови ремъци.

Втората следа се крие в "дишането" на мотора – цвета на изгорелите газове

Тук нещата стават визуални и доста тревожни. Черният дим е ясен сигнал за пребогата горивна смес, но появи ли се синкав облак, нещата стават сериозни: маслото е проникнало там, където не му е мястото, сигнализирайки за износени бутала. Най-плашещ обаче е гъстият бял дим със сладникава миризма на ацетон. Това е сигурен знак, че антифризът навлиза в цилиндрите, което почти неизменно завършва с тежък основен ремонт.

Третият индикатор е загубата на живец в работата на агрегата

Ако усетите, че колата ускорява тегаво, а на празен ход се появяват неприятни вибрации и потрепвания, значи нещо дълбоко в механиката се пропуква. Когато натиснете газта, а вместо мощност получите "прихлъцване" или внезапно гаснене на светофара, двигателят ви буквално се моли за внимание. Тези симптоми често са предвестник на загуба на компресия или сериозни неизправности в горивната система.

Не на последно място, доверете се на обонянието си

Купето на автомобила трябва да бъде неутрална зона, затова всяко натрапчиво ухание на суров бензин или изгоряло масло е повод за паника. Подобни миризми са директно доказателство за течове на технически течности, които не само разрушават двигателя, но и крият риск от пожар. Еволюцията на една малка повреда до тотална щета често отнема броени километри, затова слушайте, гледайте и душете внимателно – вашият двигател винаги ви казва истината.


Свързани новини


  • 1 Авторът

    4 3 Отговор
    явно не е чувал как хлопа и тресе съвременен трицилиндров двигател. Не съм предполагал че може да стигнем до такъв позор. Преди 30 г москвича ми имаше по-хубав двигател от съвременните 3 цилиндрови

    10:45 15.04.2026

  • 2 Добре

    0 0 Отговор
    Моя нисан микра от 2005 г с 250000км има поне два от симптомите... Още малко и ще го сменям с тойота версо от 2017

    10:52 15.04.2026

  • 3 ИВАН

    1 0 Отговор
    Ок, ще душим, ще се ослушваме и ще гледаме, ама отменете тогава и без това излишните прегледи, аман от глоби, такси, данъци, застраховки, винетки .... а колко ли пък караме, веднъж в седмицата и то не всяка.

    11:03 15.04.2026

  • 4 Да, да

    2 0 Отговор
    Може да хълца и от новата цена на нафтата.

    11:05 15.04.2026

  • 5 Абе Радо

    0 0 Отговор
    Толко ли нямаше снимка на двигател. А голф, та тури баш на джип?

    11:19 15.04.2026